Откройте для себя горную природу Красной Поляны в формате активного приключения — с драйвом, красивыми видами и полной перезагрузкой! Вас ждёт маршрут по тропам и серпантинам, где за каждым поворотом открываются новые пейзажи. По пути вы остановитесь у минерального источника, заглянете на пасеку и почувствуете тишину леса вдали от городской суеты. А финальной точкой станет впечатляющий водопад.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Старт и подготовка

Встреча в районе Красной Поляны, трансфер к точке старта и обязательный инструктаж перед началом маршрута.

Первые километры: лес и свежий воздух

Вы отправитесь по лесным тропам, где царит тишина, пахнет хвоей и слышно пение птиц.

Мини-водопад и минеральный источник

Сделаем остановку у небольшого водопада и природного источника, где можно отдохнуть и набраться энергии.

Горные серпантины и драйв

Проедем по извилистым дорогам среди холмов и скал — здесь вы почувствуете драйв и свободу движения.

Пасека и местный колорит

Остановимся на пасеке, где можно познакомиться с атмосферой горной жизни и почувствовать аромат свежего мёда.

Панорамные виды

Поднимемся к смотровой площадке с захватывающими видами на горные хребты — отличное место для фото.

Финал — большой водопад

Проедем через уютную Медовеевку и поднимемся по скальной дороге к финальной точке — живописному водопаду.

Организационные детали