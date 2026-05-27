Откройте для себя горную природу Красной Поляны в формате активного приключения — с драйвом, красивыми видами и полной перезагрузкой! Вас ждёт маршрут по тропам и серпантинам, где за каждым поворотом открываются новые пейзажи.
По пути вы остановитесь у минерального источника, заглянете на пасеку и почувствуете тишину леса вдали от городской суеты. А финальной точкой станет впечатляющий водопад.
Описание экскурсии
Старт и подготовка
Встреча в районе Красной Поляны, трансфер к точке старта и обязательный инструктаж перед началом маршрута.
Первые километры: лес и свежий воздух
Вы отправитесь по лесным тропам, где царит тишина, пахнет хвоей и слышно пение птиц.
Мини-водопад и минеральный источник
Сделаем остановку у небольшого водопада и природного источника, где можно отдохнуть и набраться энергии.
Горные серпантины и драйв
Проедем по извилистым дорогам среди холмов и скал — здесь вы почувствуете драйв и свободу движения.
Пасека и местный колорит
Остановимся на пасеке, где можно познакомиться с атмосферой горной жизни и почувствовать аромат свежего мёда.
Панорамные виды
Поднимемся к смотровой площадке с захватывающими видами на горные хребты — отличное место для фото.
Финал — большой водопад
Проедем через уютную Медовеевку и поднимемся по скальной дороге к финальной точке — живописному водопаду.
Организационные детали
- В стоимость входит катание на квадроцикле, аренда шлема и трансфер по курортам «Роза Хутор», «Газпром», посёлку Эсто-Садок (от нижних станций) и Красной Поляне
- Аренда экипировки — отдельно по желанию: 1000 ₽ за комплект (куртка, штаны, сапоги)
- К самостоятельному управлению допускаются совершеннолетние гости с водительскими правами категории «B». Управление квадроциклом с пассажиром разрешено только мужчинам
- Если вы хотите поехать с инструктором, пожалуйста, сообщите об этом при бронировании
- Перед началом маршрута все участники проходят обязательный инструктаж
- Инструктор из нашей команды сопровождает группу на протяжении всего пути
ежедневно в 10:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|18 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Чвижепсе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Красной поляне
Організатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда профессионалов, предлагающая прокат квадроциклов в Сочи. У нас широкий выбор техники и захватывающие маршруты, которые позволят вам насладиться красотой природы и адреналином на каждом повороте. Присоединяйтесь к нам для незабываемых приключений!
