Дегустации мёда – экскурсии на Красной поляне

Найдено 4 экскурсии в категории «Дегустации мёда» на Красной поляне, цены от 6 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старая новая Красная Поляна
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Старая новая Красная Поляна: от дольменов до современных курортов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Красной Поляны, где встречаются древность и современность, природа и архитектура
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Гастротур по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Гастротур по Абхазии (из Красной Поляны)
Абхазия - это не только живописные виды, но и богатая гастрономическая культура. Вас ждут фермерские продукты, дегустации и потрясающие панорамы
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные виды, история и традиции. Уникальное путешествие из Красной Поляны
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690 за всё до 7 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Абхазия за один день: водопады, каньоны, монастыри и гастрономия
Абхазия удивит вас своими природными и культурными достопримечательностями. За один день вы увидите водопады, озера, пещеры и монастыри
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
2150019 350 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    26 апреля 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Забронировали тур в Абхазию на двоих (я и дочка- подросток). Решили, что такой индивидуальный подход- это то, что нам нужно в
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    тот день! Очень хотелось посетить Абхазию! Предлагаю немного скорректировать название, потому что это дезинформация. Гид нас встречал на территории Абхазии, с той стороны Пешеходного таможенного пункта Россия-Псоу-Грузия (Абхазия). Мы самостоятельно добирались из п. Эстасадок. Благодарю гида, что заранее позвонил нам утром ранним и сообщил нюансы: в паспорте, где отмечены дети, должна быть ещё и печать паспортного стола. Для нас это критически ничего не изменило -печать за 1 час не появится, но мы были морально готовы, что нас развернут обратно. Как потом выяснилось, у нас оказался целый комплект всего того, что не подошло паспортному (таможенному) контролю: и печати нет, и фамилии разные (поди докажи, что это твой ребенок). Поездка была комфортабельная! Машина комфорт класса. Чистая, белая, без посторонних запахов! Водитель- гид был аккуратен на дорогах. Было много рассказов: медленно и ненавязчиво. Мы заранее попросили оставить наш тур без дегустации вина и сыра, только по красотам края. Но на дегустации чая побывали! Вкусно, ароматно))) К сожалению не помню имени гида:( Благодарю за интересную экскурсию, комфорт и заботливое отеческое отношение!!!! Мы останавливались и наслаждались видами и красотами, много фотографировали и было хорошо, без спешки! Спасибо за организацию тура!

  • Т
    Татьяна
    10 апреля 2024
    Старая новая Красная Поляна
    Отличная экскурсия, с отличным гидом. Формат проведения - с учётом интересов экскурсантов. Внимательный и доброжелательный Гид-Екатерина. Время пролетело незаметно. Спасибо🙏💕
  • м
    маргарита
    19 марта 2024
    Яркое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    У нас был гид Алан. Интересный собеседник и хороший водитель. Не навязывает услуги дегустации, отвечает на все вопросы. Мое мнение
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    что за эти деньги можно и добавить Новоафонский монастырь и окрестности, но раз есть спрос то предложение актуально. Однозначно рекомендую к просмотру и путешествию. Нам понравилось все. И еще есть места по пути к озеру где пороги и камни со мхом в одной локации, смотрится сказочно, но я так и не решилась остановить машину. И еще думаю интересно было бы пройтись по висящим мостам которые предназначены для пешеходов, но мы также не остановились, это мое упущение, вам рекомендую остановится и пройтись. И еще кстати не остановились на водопаде девичьи слезы, но рассказ про него прослушали. Вообще очень емкая экскурсия, много чего узнали и честно даже устали, это почуствовалось уже в конце. Однозначно индивидуальная экскурсия намного лучше групповой.

  • М
    Марина
    17 января 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
    Это наша вторая поездка с друзьями в Абхазию. И думали, ну чем нас удивить…? Мы же уже основные достопримечательности видели…
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    но эта фантастическая природа влюбляет и поражает своей невероятной красотой! Экскурсовод Радж интересно и с огромной любовью рассказал нам о своей Родине, людях и достопримечательностях! Был внимателен к нашим пожеланиям и терпелив к нашим веселым и иногда шумным детям))) Обязательно приедем еще! И обязательно с экскурсией!

  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Старая новая Красная Поляна
    Экскурсия понравилась. Посмотрели все основные места, получили советы и рекомендации. Гид очень интересный рассказчик.
    Экскурсия понравилась. Посмотрели все основные места, получили советы и рекомендации. Гид очень интересный рассказчикЭкскурсия понравилась. Посмотрели все основные места, получили советы и рекомендации. Гид очень интересный рассказчикЭкскурсия понравилась. Посмотрели все основные места, получили советы и рекомендации. Гид очень интересный рассказчик
  • В
    Вера
    5 декабря 2023
    Старая новая Красная Поляна
    В целом все хорошо, можно включить подъем на какую-нибудь высоту
  • А
    Александр
    19 марта 2022
    Гастротур по Абхазии (из Красной Поляны)
    Интересная экскурсия, отличная возможность занять полдня во время отдыха в Сочи, в тёплое время года, в идеале заложить время на
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    море. Из минусов, ресторан был очень невкусный, внимательно выбирайте места и требуйте замены блюд, если что то несут не то. Мы как то промолчали и пожалели об этом. Баранина была дорогая и холодная. Все блюда на троечку. В общем тут супер, с едой в ресторане проблема.

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Дегустации мёда»

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  6. Гора Ачишхо
  7. Набережная
  8. Мзымта
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  10. Храм Симона Кананита
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Дегустации мёда" можно забронировать 4 экскурсии от 6 900 до 19 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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