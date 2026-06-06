Эта прогулка создана для первых смелых шагов в мир внедорожных приключений.
На комфортном квадроцикле и под контролем инструктора вы проедете по внедорожному маршруту, посетите смотровую площадку на Ахштырский хребет и древний храм и вернётесь с новыми впечатлениями.
На комфортном квадроцикле и под контролем инструктора вы проедете по внедорожному маршруту, посетите смотровую площадку на Ахштырский хребет и древний храм и вернётесь с новыми впечатлениями.
Описание экскурсии
- Водитель заберёт вас от отеля и доставит в парк квадроциклов, откуда начнётся ваша прогулка (трансфер за доплату).
- Маршрут (1 ч) идеально подойдёт для тех, кто впервые садится за руль и хочет насладиться поездкой. Вы посетите смотровую площадку на Ахштырский хребет, откуда открывается великолепный вид на море и подвесной мост. Заедете в храм Николая Чудотворца 11–13 века.
- После окончания прогулки отвезём вас обратно.
Организационные детали
- Вся техника абсолютно новая (2024 год) HISUN TACTIC 600 кубов.
- Включено в стоимость: катание на квадроциклах, экипировка (костюмы, шлем, перчатки), сопровождение инструктора по маршруту.
- Перед стартом проводим инструктаж.
- Трансфер — от 1000 до 2000 ₽ за чел. Забираем гостей из центра Сочи, Хосты, Мацесты, Кудепсты, курортного городка Адлера, центра Адлера, ФТ Сириус, Красной поляны, Розы хутор, Газпрома, Лауры и привозим обратно.
- С вами будет инструктор из нашей команды.
ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Маршрут 1 (1 чел.)
|4000 ₽
|Маршрут 1 (2 чел.)
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 152 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
Входит в следующие категории Красной поляны
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