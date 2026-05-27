Вы отправитесь к морю, горам и старинным святыням Абхазии: пройдётесь у Гагрской колоннады, полюбуетесь Голубым озером и Рицей, а ещё побываете в Новом Афоне. Это поездка для тех, кто хочет за один день собрать самые разные впечатления — от панорамных видов до неспешных прогулок у воды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Гагра

Вы прогуляетесь по набережной и увидите знаменитую Гагрскую колоннаду у моря. Также осмотрите ресторан «Гагрипш» — один из символов города. По дороге остановимся у водопада Девичьи слёзы.

Дегустация местных продуктов

По согласованию с группой заедем на дегустацию. Вы попробуете местные вина, сыры, мёд и мясные продукты, а понравившееся сможете купить.

Рицинский заповедник

Это одна из самых живописных частей маршрута. Вы увидите Голубое озеро, проедете через Юпшарский каньон, остановитесь у водопада Мужские слёзы и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», чтобы полюбоваться горами. У озера Рица прогуляетесь и, если захотите, прокатитесь на катамаране. Любители острых ощущений смогут прыгнуть с тарзанкой над рекой Бзыбь.

Новый Афон

Вы посетите мужской монастырь, увидите заброшенную станцию Псырцха, Новоафонский водопад, Приморский парк с Лебединым озером и заглянете в Новоафонскую пещеру.

Зимой программу можно дополнить визитом на мандариновую плантацию, а летом — купанием в Чёрном море.

Организационные детали

Вас отвезёт по маршруту один из водителей нашей команды (машины Toyota Alphard, Toyota Woxy, Hyundai Starex).

Дополнительные расходы

— Обязательные: экосбор в Рицинский национальный парк — 700 ₽ с чел. (с 1 мая — 1000 ₽ с чел.), 200 ₽ для детей до 12 лет (с 1 мая — 500 ₽ с чел.)

Трансфер из Верхнего города Красной Поляны, Олимпийской деревни или Газпром Поляны с высоты 1389 м — 1000 ₽ с чел. туда и обратно

— По желанию:

— По желанию: тарзанка — 1000 ₽ для взрослых и 500 ₽ для детей

обед — от 800 ₽ с человека

посещение Новоафонской пещеры — 1000 ₽ (от 8 лет). Бесплатно для граждан Абхазии, детей до 8 лет, ветеранов, инвалидов и других льготных категорий — при наличии подтверждающих документов

услуги фотографа — от 6000 за 1 час

Пересечение границы