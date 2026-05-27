Это поездка для тех, кто хочет за один день собрать самые разные впечатления — от панорамных видов до неспешных прогулок у воды.
Описание трансфер
Гагра
Вы прогуляетесь по набережной и увидите знаменитую Гагрскую колоннаду у моря. Также осмотрите ресторан «Гагрипш» — один из символов города. По дороге остановимся у водопада Девичьи слёзы.
Дегустация местных продуктов
По согласованию с группой заедем на дегустацию. Вы попробуете местные вина, сыры, мёд и мясные продукты, а понравившееся сможете купить.
Рицинский заповедник
Это одна из самых живописных частей маршрута. Вы увидите Голубое озеро, проедете через Юпшарский каньон, остановитесь у водопада Мужские слёзы и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», чтобы полюбоваться горами. У озера Рица прогуляетесь и, если захотите, прокатитесь на катамаране. Любители острых ощущений смогут прыгнуть с тарзанкой над рекой Бзыбь.
Новый Афон
Вы посетите мужской монастырь, увидите заброшенную станцию Псырцха, Новоафонский водопад, Приморский парк с Лебединым озером и заглянете в Новоафонскую пещеру.
Зимой программу можно дополнить визитом на мандариновую плантацию, а летом — купанием в Чёрном море.
Организационные детали
Вас отвезёт по маршруту один из водителей нашей команды (машины Toyota Alphard, Toyota Woxy, Hyundai Starex).
Дополнительные расходы
— Обязательные: экосбор в Рицинский национальный парк — 700 ₽ с чел. (с 1 мая — 1000 ₽ с чел.), 200 ₽ для детей до 12 лет (с 1 мая — 500 ₽ с чел.)
- Трансфер из Верхнего города Красной Поляны, Олимпийской деревни или Газпром Поляны с высоты 1389 м — 1000 ₽ с чел. туда и обратно
— По желанию:
- тарзанка — 1000 ₽ для взрослых и 500 ₽ для детей
- обед — от 800 ₽ с человека
- посещение Новоафонской пещеры — 1000 ₽ (от 8 лет). Бесплатно для граждан Абхазии, детей до 8 лет, ветеранов, инвалидов и других льготных категорий — при наличии подтверждающих документов
- услуги фотографа — от 6000 за 1 час
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14–18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 06:00, 07:00 и 08:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|3325 ₽
|Пенсионный, ветераны (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|3610 ₽
|Взрослый (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|3800 ₽
|Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|3610 ₽
|Пенсионный, ветераны (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|4085 ₽
|Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|4275 ₽
|Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|4750 ₽
|Пенсионный, ветераны (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|5035 ₽
|Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|5225 ₽