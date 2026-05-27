Мои заказы

Золотое кольцо Абхазии: трансфер из Сочи и обратно

Посетить Гагру, Рицу Новый Афон и другие визитные карточки региона
Вы отправитесь к морю, горам и старинным святыням Абхазии: пройдётесь у Гагрской колоннады, полюбуетесь Голубым озером и Рицей, а ещё побываете в Новом Афоне.

Это поездка для тех, кто хочет за один день собрать самые разные впечатления — от панорамных видов до неспешных прогулок у воды.
Золотое кольцо Абхазии: трансфер из Сочи и обратно
Золотое кольцо Абхазии: трансфер из Сочи и обратно
Золотое кольцо Абхазии: трансфер из Сочи и обратно

Описание трансфер

Гагра

Вы прогуляетесь по набережной и увидите знаменитую Гагрскую колоннаду у моря. Также осмотрите ресторан «Гагрипш» — один из символов города. По дороге остановимся у водопада Девичьи слёзы.

Дегустация местных продуктов

По согласованию с группой заедем на дегустацию. Вы попробуете местные вина, сыры, мёд и мясные продукты, а понравившееся сможете купить.

Рицинский заповедник

Это одна из самых живописных частей маршрута. Вы увидите Голубое озеро, проедете через Юпшарский каньон, остановитесь у водопада Мужские слёзы и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», чтобы полюбоваться горами. У озера Рица прогуляетесь и, если захотите, прокатитесь на катамаране. Любители острых ощущений смогут прыгнуть с тарзанкой над рекой Бзыбь.

Новый Афон

Вы посетите мужской монастырь, увидите заброшенную станцию Псырцха, Новоафонский водопад, Приморский парк с Лебединым озером и заглянете в Новоафонскую пещеру.

Зимой программу можно дополнить визитом на мандариновую плантацию, а летом — купанием в Чёрном море.

Организационные детали

Вас отвезёт по маршруту один из водителей нашей команды (машины Toyota Alphard, Toyota Woxy, Hyundai Starex).

Дополнительные расходы

— Обязательные: экосбор в Рицинский национальный парк — 700 ₽ с чел. (с 1 мая — 1000 ₽ с чел.), 200 ₽ для детей до 12 лет (с 1 мая — 500 ₽ с чел.)

  • Трансфер из Верхнего города Красной Поляны, Олимпийской деревни или Газпром Поляны с высоты 1389 м — 1000 ₽ с чел. туда и обратно
    — По желанию:
  • тарзанка — 1000 ₽ для взрослых и 500 ₽ для детей
  • обед — от 800 ₽ с человека
  • посещение Новоафонской пещеры — 1000 ₽ (от 8 лет). Бесплатно для граждан Абхазии, детей до 8 лет, ветеранов, инвалидов и других льготных категорий — при наличии подтверждающих документов
  • услуги фотографа — от 6000 за 1 час

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14–18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 06:00, 07:00 и 08:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Детский (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)3325 ₽
Пенсионный, ветераны (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)3610 ₽
Взрослый (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)3800 ₽
Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста)3610 ₽
Пенсионный, ветераны (центр Сочи, Хоста, Мацеста)4085 ₽
Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста)4275 ₽
Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)4750 ₽
Пенсионный, ветераны (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)5035 ₽
Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)5225 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в любой удобной точке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00, 07:00 и 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.

Входит в следующие категории Красной поляны

Похожие экскурсии на «Золотое кольцо Абхазии: трансфер из Сочи и обратно»

Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
На машине
9 часов
-
15%
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
Отправиться в увлекательное путешествие в Гагры и Рицинский реликтовый парк
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
17 000 ₽20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
На машине
6.5 часов
-
10%
17 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Душевное путешествие по Абхазии (из Красной Поляны)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 690 ₽14 100 ₽ за всё до 7 чел.
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон
На автобусе
14 часов
56 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Сегодня в 05:15
Завтра в 05:15
2500 ₽ за человека
Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 часов
-
10%
56 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Абхазию: Гагра, Мандариновый сад, Рица и Гегский водопад
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2880 ₽3200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий на Красной поляне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Красной поляне
-5%
до 1 июня
3325 ₽ за человека