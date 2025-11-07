Мои заказы

Водопад «Девичьи слёзы» – экскурсии на Красной поляне

Найдено 5 экскурсий в категории «Водопад «Девичьи слёзы»» на Красной поляне, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
Пешая
4 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 10 чел.
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Однодневный поход по Красной Поляне: от современных отелей до живописных горных троп. Потрясающие виды и история на каждом шагу
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 25 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Пешая
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
На машине
11 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия на Красной Поляне
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
22 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    7 ноября 2025
    Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
    Экскурсия была замечательной. Не смотря на плохую, пасмурную погоду, нам всё очень понравилось!
    Сначала была обзорная прогулка по курортам в долине
    читать дальше

    Мзымты. Нам рассказали куда в дальнейшем можно пойти, а куда особо не стоит. Потом мы пошли в лес к дольменам, к источнику нарзана и в skyпарк. Были в форелевом хозяйстве. Рассказывала Екатерина интересно. К концу экскурсии детям даже вручила подарки. Мелочь, но приятно. Нам всё очень понравилось! Наташа

  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2025
    Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
    Все ожидания от экскурсии оправдались. В скай-парк и форелевое хозяйство приедем ещё раз. Общение было лёгким и приятным, экскурсия интересной, поездка на автомобиле комфортной. Рекомендую!
  • М
    Марина
    17 сентября 2025
    Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
    Катерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправились в наше мини путешествие! Погода нам фортила. День получился максимально интересным и комфортным! Спасибо Екатерине! Рекомендую!
    Катерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправилисьКатерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправилисьКатерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправилисьКатерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправилисьКатерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправилисьКатерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправились
  • Т
    Татьяна
    13 сентября 2025
    Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
    Отличная прогулка,посмотрели Красную поляну,дольмены,источник Чвижипсе и даже покормили кроликов в глемпинге. Полюбовались Ахштырским ущельем и побывали в древнейшей пещере,восхитились смельчаками,прыгающими
    читать дальше

    с моста в Скайпарке над ущельем. Завершили путешествие в форелевом хозяйстве,где посмотрели и покормили рыбок больших и маленьких,и угостились бутербродами с рыбой и икрой😋. Время пролетело быстро,услышали и увидели много интересного и красоты. Спасибо,Екатерина!

  • Т
    Татьяна
    18 июля 2025
    Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
    Спасибо, Екатерине, за наше путешествие. Нам очень понравилось. Были с детьми подростками в таком скайпарке первый раз, прошлись по мосту:
    читать дальше

    виды шикарные, прокатились на зиплайне в обратную сторону с ветерком. Перед этим посетили нарзанный источник, который сейчас заброшен, но от этого вода не потеряла свою ценность и про него знают только местные. Также прекрасная территория монастыря с экзотическими растениями была включена в нашу экскурсию по желанию. Катя очень приятный человек и весь маршрут сначала обсудила с нами. Еще вся наша компания и дети тоже остались в восторге от эксурсии в форелевое хозяйство, которую проводит очень колоритная женщина. Ей удалось поднять настроение и создать веселую атмосферу несмотря на сильную жару, время пролетело незаметно. Да, в скайпарке наблюдали прыжки в пропасть, это захватывает. Мне хватило просто смотреть как люди это делают))))) за 25000. Рекомендую обращаться к Екатерине за экскурсией.

  • Ю
    Юлия
    3 марта 2025
    Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
    Крутое путешествие! 10 из 10

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Водопад «Девичьи слёзы»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Треккинг к водопаду Кейва и фотосессия
  2. Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
  3. Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
  4. Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
  5. Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Роза Хутор
  3. Озеро Рица
  4. Юпшарский каньон
  5. Нарзанный источник
  6. Мзымта
  7. Водопад Кейва
  8. Ущелье Ахцу
  9. Ахштырская пещера
  10. Гора Ачишхо
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в декабре 2025
Сейчас на Красной поляне в категории "Водопад «Девичьи слёзы»" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 9000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий на Красной поляне на 2025 год по теме «Водопад «Девичьи слёзы»», 66 ⭐ отзывов, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль