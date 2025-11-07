Фотопрогулка
до 10 чел.
Треккинг к водопаду Кейва с фотосессией в Красной Поляне
Откройте для себя красоту водопада Кейва в компании опытного гида и фотографа. Живописные пейзажи и дружеское чаепитие ждут вас
Начало: В поселке Красная Поляна
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота круглый год
Однодневный поход по Красной Поляне: от современных отелей до живописных горных троп. Потрясающие виды и история на каждом шагу
Начало: В поселке Красная Полян
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг к хребту Аибга
Погрузитесь в мир горных приключений на Красной Поляне, исследуя хребет Аибга и наслаждаясь панорамами Кавказа. Вдохновляющие виды ждут вас
Начало: На курорте Роза Хутор
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия на Красной Поляне
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав7 ноября 2025Экскурсия была замечательной. Не смотря на плохую, пасмурную погоду, нам всё очень понравилось!
Сначала была обзорная прогулка по курортам в долине
- ЮЮлия26 сентября 2025Все ожидания от экскурсии оправдались. В скай-парк и форелевое хозяйство приедем ещё раз. Общение было лёгким и приятным, экскурсия интересной, поездка на автомобиле комфортной. Рекомендую!
- ММарина17 сентября 2025Катерина приехала вовремя, прямо к отелю. Обговорили маршрут с моими пожеланиями и в своем темпе отправились в наше мини путешествие! Погода нам фортила. День получился максимально интересным и комфортным! Спасибо Екатерине! Рекомендую!
- ТТатьяна13 сентября 2025Отличная прогулка,посмотрели Красную поляну,дольмены,источник Чвижипсе и даже покормили кроликов в глемпинге. Полюбовались Ахштырским ущельем и побывали в древнейшей пещере,восхитились смельчаками,прыгающими
- ТТатьяна18 июля 2025Спасибо, Екатерине, за наше путешествие. Нам очень понравилось. Были с детьми подростками в таком скайпарке первый раз, прошлись по мосту:
- ЮЮлия3 марта 2025Крутое путешествие! 10 из 10
