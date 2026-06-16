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5 скверов Краснодара

Увидеть историю города через памятники, аллеи и зелёные уголки
Исторический центр Краснодара — это не только главные улицы и известные здания, но и скверы, в которых сохранилась память о разных эпохах города. Мы прогуляемся по пяти зелёным уголкам центра, увидим памятники и старинные здания. Поговорим об истории Екатеринодара и людях, которые её создавали.

Эта прогулка поможет взглянуть на Краснодар через его уютные пространства, мимо которых часто проходят, не замечая.
5 скверов Краснодара
5 скверов Краснодара
5 скверов Краснодара

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маршрут

Сквер Героев Отечества — самый молодой сквер Краснодара, открытый в декабре 2025 года. Он расположен напротив старейшего парка города — Городского сада. Доминанта сквера — мемориальный комплекс «Воинам Отечества — Героям России», где в память о защитниках Родины зажжён Вечный огонь.
Екатерининский сквер — отсюда, из самого сердца краевой столицы, начинаются почти все экскурсионные маршруты. В центре зелёной зоны с ухоженными клумбами находится один из лучших памятников города — монумент императрице Екатерине II Великой.
Мариинский сквер — его название связано с Мариинским институтом благородных девиц Екатеринодара. Здание института сохранилось во всём своём великолепии, хотя сейчас в нём находится другое учебное заведение. Главный элемент сквера — памятник А. В. Суворову, от которого начинается Аллея славы с десятью бюстами героев Отечественной войны 1812 года.
Сквер Дружбы народов — детский сквер, или, как его называют краснодарцы, Сквер со слоном. Это тихое ностальгическое место с уютными фонтанами, дорожками, несколькими памятниками и, конечно же, со слоном.
Сквер имени Г. К. Жукова — лидер по количеству названий и переименований в Екатеринодаре-Краснодаре: Базарная, Соборная, Красная площадь, сквер Ежова, Хакурате, Ворошилова, Гимназический, Первомайский… Кроме того, у этого места есть достаточно пикантное прозвище. Когда-то здесь возвышался главный казачий собор. А сегодня вы увидите небольшую часовню, арку «Ими гордится Кубань» и бюст маршала Победы Георгия Константиновича Жукова.

Темы

  • Я расскажу, как появлялись и благоустраивались зелёные зоны нашего южного города.
  • Вы познакомитесь со знаковыми достопримечательностями исторического центра Краснодара — памятниками скульптуры и архитектуры.
  • Вы выясните, какое отношение к истории нашего региона имели некоторые герои Отечественной войны 1812 года.
  • Вы узнаете, что делал на Кубани великий полководец Александр Васильевич Суворов.
  • Вы увидите стелу юному Ленину.
  • Я покажу вам некоторые места краевой столицы глазами краснодарских художников.
  • Кроме того, вы прогуляетесь не только по скверам, но и по нескольким аллеям нашего города.

в четверг в 09:30, в пятницу и воскресенье в 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере Героев Отечества
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:30, в пятницу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 222 туристов
Я много лет работаю в одном из краснодарских музеев. С удовольствием проведу для вас экскурсии по любимому Краснодару. Он удивительный, весьма колоритный, многонациональный и гармонично сочетает в себе казачье, купеческое и советское прошлое с большими амбициями современного мегаполиса.

Входит в следующие категории Краснодара

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