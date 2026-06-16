Исторический центр Краснодара — это не только главные улицы и известные здания, но и скверы, в которых сохранилась память о разных эпохах города. Мы прогуляемся по пяти зелёным уголкам центра, увидим памятники и старинные здания. Поговорим об истории Екатеринодара и людях, которые её создавали.
Эта прогулка поможет взглянуть на Краснодар через его уютные пространства, мимо которых часто проходят, не замечая.
Эта прогулка поможет взглянуть на Краснодар через его уютные пространства, мимо которых часто проходят, не замечая.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Маршрут
Сквер Героев Отечества — самый молодой сквер Краснодара, открытый в декабре 2025 года. Он расположен напротив старейшего парка города — Городского сада. Доминанта сквера — мемориальный комплекс «Воинам Отечества — Героям России», где в память о защитниках Родины зажжён Вечный огонь.
Екатерининский сквер — отсюда, из самого сердца краевой столицы, начинаются почти все экскурсионные маршруты. В центре зелёной зоны с ухоженными клумбами находится один из лучших памятников города — монумент императрице Екатерине II Великой.
Мариинский сквер — его название связано с Мариинским институтом благородных девиц Екатеринодара. Здание института сохранилось во всём своём великолепии, хотя сейчас в нём находится другое учебное заведение. Главный элемент сквера — памятник А. В. Суворову, от которого начинается Аллея славы с десятью бюстами героев Отечественной войны 1812 года.
Сквер Дружбы народов — детский сквер, или, как его называют краснодарцы, Сквер со слоном. Это тихое ностальгическое место с уютными фонтанами, дорожками, несколькими памятниками и, конечно же, со слоном.
Сквер имени Г. К. Жукова — лидер по количеству названий и переименований в Екатеринодаре-Краснодаре: Базарная, Соборная, Красная площадь, сквер Ежова, Хакурате, Ворошилова, Гимназический, Первомайский… Кроме того, у этого места есть достаточно пикантное прозвище. Когда-то здесь возвышался главный казачий собор. А сегодня вы увидите небольшую часовню, арку «Ими гордится Кубань» и бюст маршала Победы Георгия Константиновича Жукова.
Темы
- Я расскажу, как появлялись и благоустраивались зелёные зоны нашего южного города.
- Вы познакомитесь со знаковыми достопримечательностями исторического центра Краснодара — памятниками скульптуры и архитектуры.
- Вы выясните, какое отношение к истории нашего региона имели некоторые герои Отечественной войны 1812 года.
- Вы узнаете, что делал на Кубани великий полководец Александр Васильевич Суворов.
- Вы увидите стелу юному Ленину.
- Я покажу вам некоторые места краевой столицы глазами краснодарских художников.
- Кроме того, вы прогуляетесь не только по скверам, но и по нескольким аллеям нашего города.
в четверг в 09:30, в пятницу и воскресенье в 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Героев Отечества
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:30, в пятницу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 222 туристов
Я много лет работаю в одном из краснодарских музеев. С удовольствием проведу для вас экскурсии по любимому Краснодару. Он удивительный, весьма колоритный, многонациональный и гармонично сочетает в себе казачье, купеческое и советское прошлое с большими амбициями современного мегаполиса.
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии на «5 скверов Краснодара»
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборПо Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
Пройти сквозь эпохи - от старого Екатеринодара до парка будущего
Начало: На улице Седина
18 июн в 09:00
19 июн в 09:00
3300 ₽ за человека
Квест
Краснодар без скуки
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, узнайте его тайны и легенды, участвуя в интерактивной квест-экскурсии по знаковым местам города
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от 7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Александровский бульвар - визитная карточка Краснодара
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, гуляя по Александровскому бульвару с его уникальными памятниками и фонтанами
Начало: На улице Красная
Завтра в 13:00
18 июн в 17:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Краснодар - город мечты
Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Начало: У стадиона ФК «Краснодар»
26 июн в 09:00
27 июн в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
2000 ₽ за человека