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Сквер Героев Отечества — самый молодой сквер Краснодара, открытый в декабре 2025 года. Он расположен напротив старейшего парка города — Городского сада. Доминанта сквера — мемориальный комплекс «Воинам Отечества — Героям России», где в память о защитниках Родины зажжён Вечный огонь.

Екатерининский сквер — отсюда, из самого сердца краевой столицы, начинаются почти все экскурсионные маршруты. В центре зелёной зоны с ухоженными клумбами находится один из лучших памятников города — монумент императрице Екатерине II Великой.

Мариинский сквер — его название связано с Мариинским институтом благородных девиц Екатеринодара. Здание института сохранилось во всём своём великолепии, хотя сейчас в нём находится другое учебное заведение. Главный элемент сквера — памятник А. В. Суворову, от которого начинается Аллея славы с десятью бюстами героев Отечественной войны 1812 года.

Сквер Дружбы народов — детский сквер, или, как его называют краснодарцы, Сквер со слоном. Это тихое ностальгическое место с уютными фонтанами, дорожками, несколькими памятниками и, конечно же, со слоном.

Сквер имени Г. К. Жукова — лидер по количеству названий и переименований в Екатеринодаре-Краснодаре: Базарная, Соборная, Красная площадь, сквер Ежова, Хакурате, Ворошилова, Гимназический, Первомайский… Кроме того, у этого места есть достаточно пикантное прозвище. Когда-то здесь возвышался главный казачий собор. А сегодня вы увидите небольшую часовню, арку «Ими гордится Кубань» и бюст маршала Победы Георгия Константиновича Жукова.

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