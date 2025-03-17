Живописные пруды с карпами, тщательно высаженные деревья и кустарники, строгие линии тропинок и традиционные восточные элементы — каждый уголок Японского сада в Краснодаре продуман до мелочей и наполнен символикой. Сделать вашу прогулку интересной и осмысленной поможет чат-бот в Telegram. Никакой спешки — и максимум пользы для ума и души!
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Подробнее о формате
Моя экскурсия — это не аудиогид, а прогулка по определённому продуманному маршруту. Вы посетите все основные локации Японского сада:
- Тройной водопад
- Храм на опорах
- Садовые коридоры Цубонива
- Пагоду Тахото
- Зеркальный пруд
Что вас ожидает
Я подготовила не только рассказы об искусстве создания японских садов, но и интересные сведения о культуре, быте, традициях Японии. Вы не только насладитесь созерцанием сада, но и увидите детали, на которые сами не обратили бы внимания. Например, вы узнаете:
- Какой символ можно при желании рассмотреть на разных объектах Японского сада и почему
- Где в саду находится настоящий бонсай
- Сколько «ингредиентов» нужно, чтобы создать японский сад
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает сопровождения гида. Вам понадобится мобильный телефон и доступ к мессенджеру Telegram
- Экскурсию можно заказать на любой день, даже если в календаре он отмечен красным цветом
- При бронировании вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии. Оставшуюся сумму нужно оплатить после бронирования, чтобы получить доступ к материалам экскурсии
- Темп прохождения маршрута вы регулируете сами. Вы можете сделать перерыв на кофе или подольше задержаться в какой-то локации, а потом продолжить экскурсию с того же места
- Если вы ограничены во времени или вашей целью является только погулять и сделать красивые фотографии, экскурсия вам не подойдёт
- Обратите внимание: установленный чат-бот не даёт права на проход в Японский сад, для этого вам понадобится QR-код. Его вы получаете самостоятельно! Как это сделать:
— Бесплатно в инфомате у входа в сад (будьте готовы к очереди)
— Заранее при бронировании ресторана «Рётей» (депозит 2000 ₽ за человека)
— Заранее при бронировании кофейни «Киссатен» (депозит 1500 ₽ за человека)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в Японский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 1003 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я филолог по образованию, менеджер по туризму по профессии и гид в душе. Я не лектор и не учитель, я — проводник. На экскурсиях развенчиваю мнение, что история — это скучно, а в Краснодаре нечего смотреть.Задать вопрос
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