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Гуамское ущелье + термальный источник

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1 отзыв
EOS-tour
EOS-tour – Гид из Краснодара
На нашей экскурсии 🧭 вас будет ждать посещение Гуамского ущелья — расщелины, которая образовалась среди гор ⛰️.

Вы не только побываете в ущелье, но и прокатитесь по одноколейной железной дороге, которая расположена прямо под скалами над горной рекой Курджипса.

А завершится экскурсия ⛳ в местном термальном источнике со слабоминерализованной водой.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 650 ₽ за человека

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Гуамское ущелье + термальный источник
Гуамское ущелье + термальный источник

Что вы увидите

  • Маршрут: Пос. Гуамка
  • экскурсия на мини-поезде по ущелью
  • термальные источники.
Гуамское ущелье- это живописные западные ворота Лагонакского нагорья, расположено на участке русла р. Курджипс, между поселками Мезмай и Гуамка, в Апшеронском районе Краснодарского края.
Трёхкилометровое Ущелье прорезано рекой в верхнеюрских известняках, которые залегают горизонтальными слоями различных цветов – белого, розового, коричневого, дымчатого, зеленого, желтого, красного. После активной прогулки вы сможете расслабиться и восстановить силы, поплавав в открытом бассейне с термальной слабоминерализованной водой (+38С).
07:30. Выезд из Краснодара от Драмтеатра, обзорная экскурсия ⛳ по пути.
Ориентировочно к 11-00 прибытие в пос. Гуамка Апшеронского района, обед самостоятельно (рекомендуем взять продукты с собой).
Экскурсия по Гуамскому ущелью – часть пути туристы проезжают в вагоне поезда по узкоколейной дороге, а часть пути проходят пешком до конца ущелья. Здесь оживают в памяти легенды и рассказы о ряде исторических событий, связанных с Гуамским ущельем. По одной из версий название происходит от имени храброго воина Гуама, под предводительством которого в 1717 году адыги заманили в это ущелье 5-тысячное войско крымского хана Давлет-Гирея и почти полностью уничтожили его. По другой версии, в переводе с адыгейского слово Гуама связано с дикими пчелами. Некоторые утверждают, что Гуама в переводе означает «неприятное сердцу», не без основания намекая на кровавое прошлое ущелья, связанное с событиями Великой Отечественной войны (1941-1945). В ущелье, на узкой выбитой в скале площадке проложена ещё в 30-е годы прошлого века - железнодорожная узкоколейка, протяжённостью 8 км. Сейчас по ней возят туристов. С одной стороны возвышаются стены ущелья, с другой внизу под обрывом шумит река Курджипс, ударяясь о скалы и пенясь на перекатах. И не удивительно – на 3 километра длины ущелья река падает на 82 метра. «Курджипс» - в переводе с адыгейского - означает «грушевая», из-за множества дикорастущих груш вдоль реки. Вторую половину ущелья можно осмотреть пешком. Причудливые формы исполинских скал, срывающиеся с огромной высоты водопады, необычайное разнообразие растительности, украсившее каменные стены ущелья - все это стоит увидеть это своими глазами. Согласно версии ученых, ущелье образовалось миллионы лет назад и до сих пор природа здесь сохранилась в первозданном виде. В каньоне уникально все: геологическое строение, реликтовая флора, редчайшие представители фауны.
Посещение термального источника.
Хороший способ отдохнуть на природе — съездить в Гуамку. Здесь можно совместить посещение красивого Гуамского ущелья с купанием в теплых лечебных бассейнах. Термальные источники приятно посещать в любое время года. Купание в источнике с температурой воды круглогодично + 40 С. Здесь Вы получите великолепный отдых и незабываемые впечатления, уникальную возможность помочь организму восстановить силы и здоровье.
16:30 Выезд в Краснодар. Ориентировочное время прибытия в 20:30
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • экскурсионное сопровождение
  • страховка
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается: взр. /дети
  • Мини-поезд 500 руб. /250 руб.
  • Термальный источник 500 руб. / до 5 лет — бесплатно с 5 лет — 500 руб.
  • В праздники — 700 руб.
Начало и место завершения
🚩 Драмтеатр
Гуамское ущелье + термальный источник

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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EOS-tour
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