Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Хата атамана — место с богатой историей 📖. Вы узнаете, кто жил здесь раньше, и раскроете историю 📖 дома в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Увидите сохранившиеся артефакты тех времен и таинственный каменный колодец. А еще расскажу, как выглядел в старину станичий быт: как пилили и кололи дрова, заготавливали сено, пили козье молоко и готовили пищу на огне. А по вечерам нежились на печи, шили наряды и украшали вышивкой шали.

Идиллическая станица Азовская

Мы не только осмотрим Хату атамана, но и погуляем по ее живописным окрестностям. Вы пройдете лесными тропками к ручейку Соленый, подышите свежим воздухом, увидите вековой реликтовый можжевельник и насладитесь веселым щебетанием птиц. Полюбуетесь горой Собер-Баш, охраняющей станицу, рассмотрите часовню Александра Невского, продегустируете серебряную и сероводородную воду из целебных источников. Если пожелаете, окунетесь в купель!

Организационные детали

По желанию мы можем добавить к экскурсии: круг на казачьем коне — 100 р. с человека, обед с традиционным пловом — 350 р. с человека, театрализованное представление — 3000 р. с группы.