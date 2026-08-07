Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

В самом центре станицы Азовская стоит большая белая хата с синими ставнями и резными наличниками. Мы заглянем в гости к ее нынешним хозяевам и узнаем, как им живется. Расспросим о последнем дореволюционном атамане станицы, когда-то владевшим домом, и рассмотрим старинные предметы быта. А потом пойдем гулять по азовским просторам: лугам, лесам и горам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в прошлое

Хата атамана — место с богатой историей. Вы узнаете, кто жил здесь раньше, и раскроете историю дома в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Увидите сохранившиеся артефакты тех времен и таинственный каменный колодец. А ещё я расскажу, как выглядел в старину станичный быт: как пилили и кололи дрова, заготавливали сено, пили козье молоко и готовили пищу на огне. А по вечерам нежились на печи, шили наряды и украшали вышивкой шали.

Идиллическая станица Азовская

Мы не только осмотрим Хату атамана, но и погуляем по живописным окрестностям. Вы пройдёте лесными тропками к ручейку Солёный, подышите свежим воздухом, увидите вековой реликтовый можжевельник и насладитесь весёлым щебетанием птиц. Полюбуетесь горой Собер-Баш, охраняющей станицу, рассмотрите часовню Александра Невского, продегустируете серебряную и сероводородную воду из целебных источников. Если пожелаете, окунётесь в купель!

Организационные детали