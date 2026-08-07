Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

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Путешествие в станицу Азовская

Посетить Хату атамана, прогуляться по лесу к ручью Соленый и увидеть часовню Александра Невского
В самом центре станицы Азовская стоит большая белая хата с синими ставнями и резными наличниками. Мы заглянем в гости к ее нынешним хозяевам и узнаем, как им живется.

Расспросим о последнем дореволюционном атамане станицы, когда-то владевшим домом, и рассмотрим старинные предметы быта. А потом пойдем гулять по азовским просторам: лугам, лесам и горам.
Путешествие в станицу Азовская
Путешествие в станицу Азовская
Путешествие в станицу Азовская

Описание экскурсии

Погружение в прошлое

Хата атамана — место с богатой историей. Вы узнаете, кто жил здесь раньше, и раскроете историю дома в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Увидите сохранившиеся артефакты тех времен и таинственный каменный колодец. А ещё я расскажу, как выглядел в старину станичный быт: как пилили и кололи дрова, заготавливали сено, пили козье молоко и готовили пищу на огне. А по вечерам нежились на печи, шили наряды и украшали вышивкой шали.

Идиллическая станица Азовская

Мы не только осмотрим Хату атамана, но и погуляем по живописным окрестностям. Вы пройдёте лесными тропками к ручейку Солёный, подышите свежим воздухом, увидите вековой реликтовый можжевельник и насладитесь весёлым щебетанием птиц. Полюбуетесь горой Собер-Баш, охраняющей станицу, рассмотрите часовню Александра Невского, продегустируете серебряную и сероводородную воду из целебных источников. Если пожелаете, окунётесь в купель!

Организационные детали

  • Количество участников можно увеличить до 30
  • В поездку с вами могут отправиться дети от 7 лет ростом выше 150 см
  • По желанию мы можем добавить к экскурсии: круг на казачьем коне — 200 ₽ за чел., вкусный обед в кафе — 550 ₽ за чел., театрализованное представление — 6000 ₽ с группы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Станица Азовская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1086 туристов
Я родилась и живу в Краснодарском крае. Для меня подготовка экскурсии начинается с желания поблагодарить тех, кто причастен к созданию или открытию для людей того или иного объекта. Только зная смыслы, историю, фактический материал, можно полюбить регион во всей его уникальной многогранности. Радость путешественников от знакомства с нашим городом и краем меня очень мотивирует! Здорово живёте, гости дорогие!

Входит в следующие категории Краснодара

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