Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Путешествие в станицу Азовская

Посетить Хату атамана, прогуляться по лесу к ручью Соленый и увидеть часовню Александра Невского

Виктория
Виктория – Гид из Краснодара
В самом центре станицы Азовская стоит большая белая хата с синими ставнями и резными наличниками.

Мы заглянем в гости к ее нынешним хозяевам и узнаем, как им живется.

Расспросим о последнем дореволюционном атамане станицы, когда-то владевшим домом, и рассмотрим старинные предметы быта.

А потом пойдем гулять 👣 по азовским просторам: лугам, лесам и горам.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Путешествие в станицу Азовская
Путешествие в станицу Азовская

Что вас ожидает

Погружение в прошлое
Хата атамана — место с богатой историей 📖. Вы узнаете, кто жил здесь раньше, и раскроете историю 📖 дома в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Увидите сохранившиеся артефакты тех времен и таинственный каменный колодец. А еще расскажу, как выглядел в старину станичий быт: как пилили и кололи дрова, заготавливали сено, пили козье молоко и готовили пищу на огне. А по вечерам нежились на печи, шили наряды и украшали вышивкой шали.

Идиллическая станица Азовская
Мы не только осмотрим Хату атамана, но и погуляем по ее живописным окрестностям. Вы пройдете лесными тропками к ручейку Соленый, подышите свежим воздухом, увидите вековой реликтовый можжевельник и насладитесь веселым щебетанием птиц. Полюбуетесь горой Собер-Баш, охраняющей станицу, рассмотрите часовню Александра Невского, продегустируете серебряную и сероводородную воду из целебных источников. Если пожелаете, окунетесь в купель!

Организационные детали

По желанию мы можем добавить к экскурсии: круг на казачьем коне — 100 р. с человека, обед с традиционным пловом — 350 р. с человека, театрализованное представление — 3000 р. с группы.

Начало и место завершения
🚩 на улице Одесская
Путешествие в станицу Азовская
Путешествие в станицу Азовская
Путешествие в станицу Азовская
Путешествие в станицу Азовская
Путешествие в станицу Азовская
Путешествие в станицу Азовская

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Доброго времени всем! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в Краснодарском крае. Очень люблю свою малую родину и хочу знать о ней как можно больше. Общение с путешественниками меня здорово в этом мотивирует! С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и красотой наших земель.
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Виктория проводит ещё 3 экскурсии

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