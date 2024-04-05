Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по барам Краснодара, где вас ждут уникальные коктейли и увлекательные истории от кинокритика и историка
Этот алко-кино-променад станет настоящим открытием для всех любителей кино, экскурсий и дегустаций.
В компании кинокритика и историка вы посетите самые атмосферные питейные заведения Краснодара, где узнаете интересные факты из прошлого города читать дальше
и попробуете коктейли, вдохновленные культовыми фильмами.
В финале экскурсии вас ждет просмотр и обсуждение секретного фильма, который станет сюрпризом вечера.
Экскурсия идеально подходит для совершеннолетних зрителей, местных жителей и путешественников, которые хотят по-новому взглянуть на привычные места и погрузиться в атмосферу кино. Участие в экскурсии возможно только для совершеннолетних, а напитки в барах оплачиваются отдельно
5
2 отзыва
6 причин купить эту экскурсию
🍹 Уникальные коктейли по мотивам культовых фильмов
🎬 Интригующий фильм в конце вечера
🏛 Исторические факты о Краснодаре
🍸 Посещение аутентичных баров
👥 Общение с кинокритиком и историком
🎥 Уникальный маршрут для каждой экскурсии
Что можно увидеть
Музыкальный магазин братьев Сарантиди
Звуковой кинотеатр им. Гастелло
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Самые аутентичные бары Краснодара. Наш вояж охватит примерно 5 колоритных заведений города: о каждом есть что рассказать! История здания, бренда, напитков и не только. Вот здесь, например, размещался музыкальный магазин братьев Сарантиди. А в этом дворике когда-то был звуковой кинотеатр им. Гастелло…
Фильм-интрига! Подсказки будут подводить вас к фильму вечера — его мы посмотрим в последнем баре. Эта концепция делает каждую экскурсию уникальной: мы проходим разными тропками, моделируя маршрут под выбранный фильм, который держится в секрете до начальных титров.
Кино-коктейли для ценителей. В барах мы расскажем про самые киношные коктейли: например, «Пацаны не извиняются» и «Адидас» (да, рынок очень быстро реагирует на новинки!), суперзлодейские «Дарт Вейдер» или «Фрэдди Крюггер». Маринованное яйцо под бокальчик «Гиннеса» позволит почувствовать себя героем «Джентельменов» Гая Ричи. А в таверне с балканскими мотивами попробуем ракию в духе фильмов Кустурицы.
Кому подойдёт прогулка
В первую очередь, совершеннолетним зрителям. А вообще — и местным жителям, и путешественникам, которые хотят иначе взглянуть на привычные места, ценят личное вовлечение в историю. Всё как в кино!
Организационные детали
В экскурсии могут участвовать только совершеннолетние
Напитки в барах оплачиваются отдельно, исходя из вашего вкуса. В среднем коктейль или бокал пива в баре стоит в районе 300 рублей.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Краснодаре
Меня зовут Алексей, я родился и живу в Краснодаре. Журналист, кинокритик, автор проекта о кино. Я выпустил собственную книгу-путеводитель, регулярно провожу спецпоказы с обсуждением классики мирового кино и новинок проката. А теперь готов делиться фактами о любимом городе сквозь призму кинематографа!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
5 апр 2024
Всё прошло, просто офигенно! Смотрели культовое кино) а перед ним Был элемент квеста с бра-кроссингом!) Единственный момент - поменьше бы скучной теории и побольше квеста! Алко-квеста!) П. с: берегитесь Стэфа)))
Ольга
29 мар 2024
Алексей знает своё дело, экскурсия была очень интересной как и сами места! Обязательно воспользуюсь иными экскурсиями, когда вернусь. Спасибо!
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