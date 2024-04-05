Этот алко-кино-променад станет настоящим открытием для всех любителей кино, экскурсий и дегустаций.В компании кинокритика и историка вы посетите самые атмосферные питейные заведения Краснодара, где узнаете интересные факты из прошлого города

и попробуете коктейли, вдохновленные культовыми фильмами. В финале экскурсии вас ждет просмотр и обсуждение секретного фильма, который станет сюрпризом вечера. Экскурсия идеально подходит для совершеннолетних зрителей, местных жителей и путешественников, которые хотят по-новому взглянуть на привычные места и погрузиться в атмосферу кино. Участие в экскурсии возможно только для совершеннолетних, а напитки в барах оплачиваются отдельно

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Самые аутентичные бары Краснодара. Наш вояж охватит примерно 5 колоритных заведений города: о каждом есть что рассказать! История здания, бренда, напитков и не только. Вот здесь, например, размещался музыкальный магазин братьев Сарантиди. А в этом дворике когда-то был звуковой кинотеатр им. Гастелло…

Фильм-интрига! Подсказки будут подводить вас к фильму вечера — его мы посмотрим в последнем баре. Эта концепция делает каждую экскурсию уникальной: мы проходим разными тропками, моделируя маршрут под выбранный фильм, который держится в секрете до начальных титров.

Кино-коктейли для ценителей. В барах мы расскажем про самые киношные коктейли: например, «Пацаны не извиняются» и «Адидас» (да, рынок очень быстро реагирует на новинки!), суперзлодейские «Дарт Вейдер» или «Фрэдди Крюггер». Маринованное яйцо под бокальчик «Гиннеса» позволит почувствовать себя героем «Джентельменов» Гая Ричи. А в таверне с балканскими мотивами попробуем ракию в духе фильмов Кустурицы.

Кому подойдёт прогулка

В первую очередь, совершеннолетним зрителям. А вообще — и местным жителям, и путешественникам, которые хотят иначе взглянуть на привычные места, ценят личное вовлечение в историю. Всё как в кино!

Организационные детали