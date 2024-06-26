1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: В центре Краснодара
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Краснодара - в заповедную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Краснодара в заповедную Адыгею подарит вам незабываемые впечатления от горных хребтов, ущелий и альпийских вершин
Начало: В центре города
Завтра в 07:00
3 июля в 06:00
19 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кинопоход: Краснодар - погружение в историю кино
Познайте историю кино в Краснодаре: от оптических аттракционов до детективного расследования происхождения кинематографа
Начало: В центре Краснодара
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника26 июня 2024Виктория - настоящий профессионал своего дела! Такая любовь к родному краю и глубокие знания его истории восхищают. Она знает ответы на все вопросы, рассказывает очень подробно и интересно. Определенно советую данного гида👍💯
- ИИрина29 мая 2024Очень интересный, захватывающий, многосторонний рассказ про город Краснодар. Нам очень понравилось. Спасибо Виктории.
- ДДарья24 мая 2024Я и мой парень Владислав сторонники иллюзорности и киноматографа упомянутого в книге Кинопоход по Краснодару. Данная экскурсия содержит чудесные прогулки,
- ИИрина24 апреля 2024В Краснодаре и Адыгее я была впервые. Моим гидом на индивидуальной экскурсии была Светлана. Основной целью был завладение Гузерипль, но
- ГГалина1 апреля 2024Были на экскурсии с семьей и друзьями. Все очень понравилось! Частичка огромных знаний Виктории теперь в нас:) приедем еще!
- ННаталья25 февраля 2024Отличная экскурсия! Динамично, не скучно, прекрасный город, великолепный экскурсовод, интересные факты, то что вы не прочтете в книгах!
- ААнна18 января 2024Решила отметить прошедший день рождения по-особенному!!)) Заказала экскурсию! И ни разу не пожалела! Несмотря даже на дождь, наша группа выдвинулась
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Из центра»
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