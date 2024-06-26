Экскурсии из центра Краснодара

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Краснодаре, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Краснодар на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: В центре Краснодара
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Краснодара - в заповедную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Краснодара в заповедную Адыгею подарит вам незабываемые впечатления от горных хребтов, ущелий и альпийских вершин
Начало: В центре города
Завтра в 07:00
3 июля в 06:00
19 999 за всё до 3 чел.
Кинопоход: Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Кинопоход: Краснодар - погружение в историю кино
Познайте историю кино в Краснодаре: от оптических аттракционов до детективного расследования происхождения кинематографа
Начало: В центре Краснодара
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    26 июня 2024
    Краснодар на авто
    Виктория - настоящий профессионал своего дела! Такая любовь к родному краю и глубокие знания его истории восхищают. Она знает ответы на все вопросы, рассказывает очень подробно и интересно. Определенно советую данного гида👍💯
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Краснодар на авто
    Очень интересный, захватывающий, многосторонний рассказ про город Краснодар. Нам очень понравилось. Спасибо Виктории.
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Кинопоход: Краснодар
    Я и мой парень Владислав сторонники иллюзорности и киноматографа упомянутого в книге Кинопоход по Краснодару. Данная экскурсия содержит чудесные прогулки,
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    призыв к действию, шутки и разоблачения героев созданных картин, заснятых в Екатеринодаре. У нас остались необыкновенные впечатления от выступления Алексея Двоеглазова. Мы получили также яркие фотографии с демонстрацией достопримечательностей города Краснодара. Конечно могут возникнуть недостатки связанные с погодными условиями, но полученная информация компенсирует усталость и драматургию событий.

    Я и мой парень Владислав сторонники иллюзорности и киноматографа упомянутого в книге Кинопоход по Краснодару. Данная
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Из Краснодара - в заповедную Адыгею
    В Краснодаре и Адыгее я была впервые. Моим гидом на индивидуальной экскурсии была Светлана. Основной целью был завладение Гузерипль, но
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    по пути Светлана очень быстро внесла в маршрут мои пожелания. Взаимопонимание со Светланой абсолютное. Когда гид ориентирован на клиента, владеет материалом, а главное, влюблен в свою деятельность, все будет на 10+. Очень рекомендую гида. Имейте ввиду, что бронировать экскурсии со Светланой лучше за 3 месяца.

  • Г
    Галина
    1 апреля 2024
    Краснодар на авто
    Были на экскурсии с семьей и друзьями. Все очень понравилось! Частичка огромных знаний Виктории теперь в нас:) приедем еще!
  • Н
    Наталья
    25 февраля 2024
    Кинопоход: Краснодар
    Отличная экскурсия! Динамично, не скучно, прекрасный город, великолепный экскурсовод, интересные факты, то что вы не прочтете в книгах!
  • А
    Анна
    18 января 2024
    Кинопоход: Краснодар
    Решила отметить прошедший день рождения по-особенному!!)) Заказала экскурсию! И ни разу не пожалела! Несмотря даже на дождь, наша группа выдвинулась
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    во главе интересного гида Алексея под зонтами, но с прекрасным настроем и настроением😅💃🏻. Взяв зонты и кофе с собой мы прошлись по нашей улице Коксной в поисках важным с’емочных мест. Гид Алексей - журналист с большим опытом работы и фундаментальными знаниями. 👍Подкупила его любознательность в нюансах фактов кинематографа нашего города и в целом. Закончили экскурсию, ни разу не устав😅, впереди нас ждало Рождество 🎄, от чего наше настроение только повышалось!! Девичник удался!! Спасибо организаторам за такую прекрасную экскурсию, по средством которой, мы, местные жители, узнаем много нового и интересного про свой родной любимый город. 💕👍 Так держать!! 👍 Эксеурсия особенно будет интересна любителям кино, а также ученикам школ, начиная с 6 класса.

    Решила отметить прошедший день рождения по-особенному!!)) Заказала экскурсию! И ни разу не пожалела! Несмотря даже наРешила отметить прошедший день рождения по-особенному!!)) Заказала экскурсию! И ни разу не пожалела! Несмотря даже наРешила отметить прошедший день рождения по-особенному!!)) Заказала экскурсию! И ни разу не пожалела! Несмотря даже наРешила отметить прошедший день рождения по-особенному!!)) Заказала экскурсию! И ни разу не пожалела! Несмотря даже наРешила отметить прошедший день рождения по-особенному!!)) Заказала экскурсию! И ни разу не пожалела! Несмотря даже на

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Из центра»

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  2. Улица Красная
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  5. Войсковой собор Александра Невского
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  7. Гуамское ущелье
  8. Городской сад
  9. Водопады Руфабго
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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июле 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 19 999. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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