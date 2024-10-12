Маршрут экскурсии «Кинопоход: Краснодар» родился из одноимённой книги, которую я написал в 2016 году. Однако между ними гораздо больше отличий, чем сходства. Я не только расскажу о судьбах знаменитых кинематографистов и раскрою секреты известных кинолент, но и покажу связанные с ними места. А к финалу «фильма» все его герои встретятся и порадуют вас неожиданной развязкой.

Описание экскурсии

Что же такое кино и с чего оно начиналось? Что такое оптические аттракционы? Почему директор «Мосфильма» Карен Шахназаров хотел приехать в Краснодар? Отправляемся в кинопутешествие, чтобы найти ответы на эти и другие вопросы!

На прогулке по центру города вы посетите «стену плача» по российскому кинематографу, узнаете о буме электробиографов (кинотеатров) в начале XX века и попробуете рассмотреть их за пеленой времени. А ещё я раскрою, где находится самый кинематографичный перекрёсток Краснодара — а вы сделаете там селфи.

Вишенкой на торте нашего «пешеходного фильма» будет детективное расследование. Считается, что кинематограф придумали в Екатеринодаре (Краснодаре) до братьев Люмьер в Париже. Да, такая версия существует. Так ли это на самом деле — расскажу в подробностях и даже наглядно продемонстрирую один очень интересный артефакт.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.