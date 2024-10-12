Кинопоход в группе: Краснодар

Побывать на «съёмочных площадках» любимых фильмов в компании энтузиаста кинематографа
Маршрут экскурсии «Кинопоход: Краснодар» родился из одноимённой книги, которую я написал в 2016 году. Однако между ними гораздо больше отличий, чем сходства.

Я не только расскажу о судьбах знаменитых кинематографистов и раскрою секреты известных кинолент, но и покажу связанные с ними места. А к финалу «фильма» все его герои встретятся и порадуют вас неожиданной развязкой.
Кинопоход в группе: Краснодар
Кинопоход в группе: Краснодар
Кинопоход в группе: Краснодар
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Что же такое кино и с чего оно начиналось? Что такое оптические аттракционы? Почему директор «Мосфильма» Карен Шахназаров хотел приехать в Краснодар? Отправляемся в кинопутешествие, чтобы найти ответы на эти и другие вопросы!

На прогулке по центру города вы посетите «стену плача» по российскому кинематографу, узнаете о буме электробиографов (кинотеатров) в начале XX века и попробуете рассмотреть их за пеленой времени. А ещё я раскрою, где находится самый кинематографичный перекрёсток Краснодара — а вы сделаете там селфи.

Вишенкой на торте нашего «пешеходного фильма» будет детективное расследование. Считается, что кинематограф придумали в Екатеринодаре (Краснодаре) до братьев Люмьер в Париже. Да, такая версия существует. Так ли это на самом деле — расскажу в подробностях и даже наглядно продемонстрирую один очень интересный артефакт.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

в субботу и воскресенье в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Краснодара
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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