Если есть на свете рай, то есть и столица рая — это Краснодар! Самый молодой миллионник России таит в себе миллион историй и легенд со времён Екатеринодара. Но расслабьтесь —
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник Екатерине II, восстановленный после разрушения большевиками.
- Дом атамана Бурсака 19 века — один из старейших памятников архитектуры в Краснодаре.
- Пушкинскую площадь — центр и сердце города.
- Музей им. Коваленко — старейший художественный музей на Северном Кавказе.
- Памятник Репину — живописец искал на Кубани материал для картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».
- Особняк Никифораки — в стиле русского модерна с готическими и романскими мотивами.
- Исторические телеграфные столбы — уцелевшие опоры Индо-Европейского телеграфа.
- Дом Бейма, который в народе прозвали «Домом со львами».
- Скульптуру «Собачкина столица» — на нём выбита цитата Маяковского из стихотворения «Краснодар»: «Это же не собачья глушь, а собачкина столица».
- Кинотеатр «Мон Плезир» — ещё до революции местные катались здесь на роликах и смотрели фильмы.
- Гостиницу «Централь» — в 1870-х самую престижную в Екатеринодаре.
- Мозаичное панно «Я вызову любое из столетий» со строкой из стихотворения Тарковского.
- Фонтан «Старый Екатеринодар», рассказывающий о быте и облике кубанской столицы в 19-20 веках.
Вы узнаете:
- как безбашенно шутили казаки и какое самое неловкое свидание было у Екатерины II.
- чем краснодарцы вдохновили Репина, Маяковского и даже режиссёра «Крёстного отца».
- какие неожиданные пасхалки скрывает улица Красная, какие артефакты спрятаны в переулках и витринах.
Организационные детали
- Программа — 18+.
- Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники.
- При несильном дожде выдаём дождевики, а при температуре ниже –12°C экскурсия отменяется. Вы можете перенести бронь на другой день или оформить возврат.
- Если гости находятся в состоянии алкогольного опьянения, мы оставляем за собой право не допустить их к экскурсии.
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 20 человек — 35 000 ₽. Если вас больше, доплата за каждого последующего участника — 500 ₽.
- Экскурсию для вас проведёт гид-комик из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Екатерине II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 8506 туристов
Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши гиды — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.
Входит в следующие категории Краснодара
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