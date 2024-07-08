В центре Краснодара пройдёт мастер-класс по созданию бижутерии.Участники смогут окунуться в мир бижутерного искусства, узнать о современных трендах и техниках сборки украшений. В ходе занятия будут использоваться живые камни, ювелирное

стекло, барочный жемчуг, бисер и стразы. В зависимости от размера группы, участники создадут серьги-трансформеры, чокеры, бусы или браслеты. Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 7 лет. Напитки и закуски оплачиваются отдельно. Все материалы гипоаллергенные

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-2 человека или 4800 ₽ за человека, если вас больше

от 10 000 ₽ за 1-2 человека или 4800 ₽ за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Мастер-класс пройдёт в одной из модных локаций города — стильной кофейне, уютной кондитерской или изысканном гастробаре, где можно перекусить или выпить чашечку кофе.

В вашем распоряжении будут около 15 видов живых камней, ювелирное стекло, барочный жемчуг, бисер, подвески, стразы. Я поделюсь авторскими дизайнерскими фишками, научу реализовывать задуманное и помогу на каждом этапе создания украшения. В маленькой компании мы сделаем сложные изделия, например серьги-трансформеры, а в большой — чокер, бусы или браслет.

Организационные детали