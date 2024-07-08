В центре Краснодара пройдёт мастер-класс по созданию бижутерии.
Участники смогут окунуться в мир бижутерного искусства, узнать о современных трендах и техниках сборки украшений. В ходе занятия будут использоваться живые камни, ювелирное
Участники смогут окунуться в мир бижутерного искусства, узнать о современных трендах и техниках сборки украшений. В ходе занятия будут использоваться живые камни, ювелирное
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌟 Уникальный опыт создания украшений
- 🎨 Окунитесь в мир творчества
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📍 Удобное расположение в центре города
- 🛠️ Высококачественные материалы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Кофейня
- Кондитерская
- Гастробар
Описание мастер-класса
Мастер-класс пройдёт в одной из модных локаций города — стильной кофейне, уютной кондитерской или изысканном гастробаре, где можно перекусить или выпить чашечку кофе.
В вашем распоряжении будут около 15 видов живых камней, ювелирное стекло, барочный жемчуг, бисер, подвески, стразы. Я поделюсь авторскими дизайнерскими фишками, научу реализовывать задуманное и помогу на каждом этапе создания украшения. В маленькой компании мы сделаем сложные изделия, например серьги-трансформеры, а в большой — чокер, бусы или браслет.
Организационные детали
- Вся фурнитура гипоаллергенная
- Напитки и закуски оплачиваются отдельно и по желанию
- Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Краснодара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Краснодаре
Добрый день. Меня зовут Анна Морозова, я дизайнер украшений из Краснодара. Я единственная в крае, кто проводит крупные мероприятия в формате мастер-класса по изготовлению украшений. Занимаюсь созданием украшений 6 лет,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
8 июл 2024
Были на мастер классе с дочкой 16 лет. Обе в восторге! Анна, моментально заинтересовала нас процессом и вовлекла в него, много общались и после окончания не хотелось расставаться. У нас
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии из Краснодара
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
Путешествие в горную Адыгею на границе двух регионов. Насладитесь видами плато Лаго-Наки, продегустируйте местную кухню и искупайтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
29 июл в 06:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
Начало: Ул. Восточно-Кругликовская, 8
30 июл в 07:00
31 июл в 07:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Аудиогид
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Начало: Улица Красная, 55 (Краснодарская Филармония)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
790₽ за человека