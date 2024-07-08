Мастер-класс по созданию бижутерии

Приглашаем на мастер-класс по созданию бижутерии в Краснодаре. Узнайте о трендах, техниках и создайте свои уникальные украшения
В центре Краснодара пройдёт мастер-класс по созданию бижутерии.

Участники смогут окунуться в мир бижутерного искусства, узнать о современных трендах и техниках сборки украшений. В ходе занятия будут использоваться живые камни, ювелирное
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стекло, барочный жемчуг, бисер и стразы. В зависимости от размера группы, участники создадут серьги-трансформеры, чокеры, бусы или браслеты. Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 7 лет. Напитки и закуски оплачиваются отдельно. Все материалы гипоаллергенные

5
1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  1. 🌟 Уникальный опыт создания украшений
  2. 🎨 Окунитесь в мир творчества
  3. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  4. 📍 Удобное расположение в центре города
  5. 🛠️ Высококачественные материалы
Мастер-класс по созданию бижутерии
Мастер-класс по созданию бижутерии
Мастер-класс по созданию бижутерии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Кофейня
  • Кондитерская
  • Гастробар

Описание мастер-класса

Мастер-класс пройдёт в одной из модных локаций города — стильной кофейне, уютной кондитерской или изысканном гастробаре, где можно перекусить или выпить чашечку кофе.

В вашем распоряжении будут около 15 видов живых камней, ювелирное стекло, барочный жемчуг, бисер, подвески, стразы. Я поделюсь авторскими дизайнерскими фишками, научу реализовывать задуманное и помогу на каждом этапе создания украшения. В маленькой компании мы сделаем сложные изделия, например серьги-трансформеры, а в большой — чокер, бусы или браслет.

Организационные детали

  • Вся фурнитура гипоаллергенная
  • Напитки и закуски оплачиваются отдельно и по желанию
  • Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 7 лет

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Краснодара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
8 июл 2024
Были на мастер классе с дочкой 16 лет. Обе в восторге! Анна, моментально заинтересовала нас процессом и вовлекла в него, много общались и после окончания не хотелось расставаться. У нас
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получились очень интересные и любимые чокеры,которые будут напоминать о Краснодаре ☺️ спасибо большое, Анне за кучу эмоций и внутренний восторг. Время пролетело быстро и не заметно. Было просто Огонь, будет возможность придем снова! 🌷

Были на мастер классе с дочкой 16 лет. Обе в восторге! Анна, моментально заинтересовала нас процессомБыли на мастер классе с дочкой 16 лет. Обе в восторге! Анна, моментально заинтересовала нас процессомБыли на мастер классе с дочкой 16 лет. Обе в восторге! Анна, моментально заинтересовала нас процессомБыли на мастер классе с дочкой 16 лет. Обе в восторге! Анна, моментально заинтересовала нас процессом

Входит в следующие категории Краснодара

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеНа выходныеАктивностиИз центра

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