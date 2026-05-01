Не только борщ: как делали и пили пиво в Екатеринодаре
По следам чешских пивоваров - особняки, сады и вкусы старого Краснодара с гидом-историком
Знаете ли вы, сколько пива варилось в Екатеринодаре до революции? Со мной, несомненно, узнаете. Я расскажу об истории краснодарского пенного за более чем 200 лет. Покажу места, которые до сих пор хранят память о первых пивоварнях от чешских мастеров.
Отведу в легендарную блинную, а в финале — в свой любимый бар, где вы оцените локальные сорта и пивную культуру современного Краснодара.
Описание экскурсии
Начнём в легендарной блинной «Ладушка»: попробуем «Мешочек счастья» и зададим тон всей прогулке. За завтраком поговорим о купеческом Екатеринодаре, его вкусах и привычках — и о том, как пиво вошло в жизнь города
Пройдём историческими кварталами Екатеринодара — туда, где когда-то протекала пивная жизнь. Здесь казаки и чешские мастера закладывали первые пивоварни, копали артезианские колодцы и возводили особняки, в которых кипела не только торговля, но и городская жизнь.
Зайдём туда, где шумел пивной сад, и увидим место первой пивоварни города. Поговорим о загадочных подземельях и таинственной башне — последних следах первого пивоваренного завода Екатеринодара
Пройдём через знаменитый Утиный квартал, переживший джентрификацию и ставший новой точкой городской жизни.
В финале я приглашу вас в один из своих любимых баров, чтобы посмотреть, чем живёт краснодарская пивная культура сегодня. Здесь вы сможете попробовать локальные сорта, сравнить их со вкусами прошлого и обсудить всё увиденное в неформальной обстановке.
Кому понравится экскурсия
Биргикам и крафтовым энтузиастам — тем, кто различает эли и лагеры, но пока не знает, что в Екатеринодаре уже варили «бархатное» пиво и спорили о сортах хмеля.
Местным жителям, уставшим от стандартных маршрутов. Если вы думаете, что центр Краснодара изучен вдоль и поперёк — я докажу обратное.
Организационные детали
Ваш возраст строго 18+
Еда и напитки оплачиваются вами дополнительно. Сумма за 0,5 л пива может варьироваться от 400 ₽ до 1000 ₽
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Коммунаров
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00, в пятницу в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 425 туристов
Моё дело — создавать маршруты. Показывать и рассказывать о былых временах нашего города через его атмосферу и истории, улицы, архитектуру и судьбы жителей.
Я персональный гид, делаю авторские экскурсии, разрабатываю городские
квесты и мероприятия — чтобы голос города вдруг начал говорить с вами по-новому. У меня за плечами сотни километров экспедиций, десятки маршрутов и целая жизнь, прожитая в ритме исследователя.
Если вам интересно почувствовать город иначе — приходите: пойдём вместе.
