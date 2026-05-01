Мои заказы

Не только борщ: как делали и пили пиво в Екатеринодаре

По следам чешских пивоваров - особняки, сады и вкусы старого Краснодара с гидом-историком
Знаете ли вы, сколько пива варилось в Екатеринодаре до революции? Со мной, несомненно, узнаете. Я расскажу об истории краснодарского пенного за более чем 200 лет. Покажу места, которые до сих пор хранят память о первых пивоварнях от чешских мастеров.

Отведу в легендарную блинную, а в финале — в свой любимый бар, где вы оцените локальные сорта и пивную культуру современного Краснодара.
Не только борщ: как делали и пили пиво в Екатеринодаре
Не только борщ: как делали и пили пиво в Екатеринодаре
Не только борщ: как делали и пили пиво в Екатеринодаре

Описание экскурсии

Начнём в легендарной блинной «Ладушка»: попробуем «Мешочек счастья» и зададим тон всей прогулке. За завтраком поговорим о купеческом Екатеринодаре, его вкусах и привычках — и о том, как пиво вошло в жизнь города

Пройдём историческими кварталами Екатеринодара — туда, где когда-то протекала пивная жизнь. Здесь казаки и чешские мастера закладывали первые пивоварни, копали артезианские колодцы и возводили особняки, в которых кипела не только торговля, но и городская жизнь.

Зайдём туда, где шумел пивной сад, и увидим место первой пивоварни города. Поговорим о загадочных подземельях и таинственной башне — последних следах первого пивоваренного завода Екатеринодара

Пройдём через знаменитый Утиный квартал, переживший джентрификацию и ставший новой точкой городской жизни.

В финале я приглашу вас в один из своих любимых баров, чтобы посмотреть, чем живёт краснодарская пивная культура сегодня. Здесь вы сможете попробовать локальные сорта, сравнить их со вкусами прошлого и обсудить всё увиденное в неформальной обстановке.

Кому понравится экскурсия

Биргикам и крафтовым энтузиастам — тем, кто различает эли и лагеры, но пока не знает, что в Екатеринодаре уже варили «бархатное» пиво и спорили о сортах хмеля.

Местным жителям, уставшим от стандартных маршрутов. Если вы думаете, что центр Краснодара изучен вдоль и поперёк — я докажу обратное.

Организационные детали

  • Ваш возраст строго 18+
  • Еда и напитки оплачиваются вами дополнительно. Сумма за 0,5 л пива может варьироваться от 400 ₽ до 1000 ₽

в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00, в пятницу в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Коммунаров
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00, в пятницу в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 425 туристов
Моё дело — создавать маршруты. Показывать и рассказывать о былых временах нашего города через его атмосферу и истории, улицы, архитектуру и судьбы жителей. Я персональный гид, делаю авторские экскурсии, разрабатываю городские
читать дальшеуменьшить

квесты и мероприятия — чтобы голос города вдруг начал говорить с вами по-новому. У меня за плечами сотни километров экспедиций, десятки маршрутов и целая жизнь, прожитая в ритме исследователя. Если вам интересно почувствовать город иначе — приходите: пойдём вместе.

Входит в следующие категории Краснодара

Похожие экскурсии на «Не только борщ: как делали и пили пиво в Екатеринодаре»

По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
На машине
3.5 часа
206 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
Познакомьтесь с Краснодаром: от исторических улиц до современного парка Галицкого. Пешеходная и автомобильная экскурсия для всех возрастов
Начало: На улице Седина
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
3300 ₽ за человека
Тени старого города
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Тени старого города
Неспешная прогулка по местам, где зарождался Краснодар
Начало: На ул. Постовая
30 мая в 15:30
31 мая в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
По интересному Краснодару с ветерком (на вашем авто)
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
По интересному Краснодару с ветерком (на вашем авто)
Познакомиться с городом на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: У Филармонии
Завтра в 06:00
30 мая в 06:00
5999 ₽ за всё до 2 чел.
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
Пешая
1.5 часа
18 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
Познакомиться с прошлым города в интерактивном формате - с загадками и головоломками
Начало: В Екатерининском сквере
Завтра в 14:30
1 июн в 09:30
5800 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре
-15%
до 1 июля
1700 ₽ за человека