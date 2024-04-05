Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Краснодару
Вас ждет захватывающее путешествие по Краснодару с квестами и викторинами, раскрывающими душу города
Начало: У Екатерининского сквера
«Классицизм, барокко, эклектика, модерн, конструктивизм, структурализм — все эти стили представлены в Краснодаре, и о каждом из них мы поговорим»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия по барам Краснодара
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по барам Краснодара, где вас ждут уникальные коктейли и увлекательные истории от кинокритика и историка
Начало: На пересечении улиц Чапаева и Красноармейской
«Самые аутентичные бары Краснодара»
11 дек в 18:30
14 дек в 18:30
20 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
«Мы пройдём через плац крепости Екатеринодаръ, мимо дискотеки «Колизей», подберём листик реликтового гинкго в Атаманском саду, что стоит на меотском городище эпохи Античности»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил5 апреля 2024Всё прошло, просто офигенно!
Смотрели культовое кино) а перед ним Был элемент квеста с бра-кроссингом!)
Единственный момент - поменьше бы скучной теории и побольше квеста! Алко-квеста!)
П. с: берегитесь Стэфа)))
- ООльга29 марта 2024Алексей знает своё дело, экскурсия была очень интересной как и сами места! Обязательно воспользуюсь иными экскурсиями, когда вернусь. Спасибо!
