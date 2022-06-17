14:30 Заезд, обед, знакомство с инструктором.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.
Теснина является частью Большого Хаджохского каньона.
Это извилистая щель в скалах над рекой Белая.
Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка к термальным источникам – хороший, полезный отдых после дороги.
09:00 Завтрак.
10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп.плату) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея.
Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов.
Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».
14:00 Обед.
15:00 Поездка на термальный источник.
18:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
17:30 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.
Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок»
Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.
В городе множество интересных мест.
В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть.
Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни «Мэздах».
14:30 После обеда прогулка по городскому парку.
По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво».
Возвращение на базу.
17:30 Мастер-класс по приготовлению Адыгейского сыра с дегустацией.
Узнаем секреты и тонкости приготовления сыра в домашних условиях.
Домашний сыр вкуснее, вы сможете в этом убедиться.
18:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки.
Лагонакское нагорье красиво в любое время года.
С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор.
13:00 Обед на маршруте.
14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты за доп.плату), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет.
Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров.
До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов».
Обед на маршруте.
19:00 Праздничный ужин.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим вкусный, приготовленный на углях, шашлык.
9:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|База отдыха «Активация»
|2-х, 3-хместное размещение
|36 000
|доплата за одноместное размещение
|12 000
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.
Трансфер из Краснодара к месту проведения тура и по окончании тура в Краснодар предоставляется бесплатно.
В день начала тура Вас встретят представитель компании. Сбор группы в г. Краснодар: 10:00 – на ж/д вокзале и 11:00 – в аэропорту.
Отправление автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11:00, от аэропорта в 12:00.
Обратно выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню: