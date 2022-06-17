Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

медицинские препараты для индивидуальных нужд;

документы: паспорт, страховой медицинский полис;

удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;

спортивная одежда для холодной погоды: куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая; теплый спортивный костюм (толстовка, штаны); футболки с длинным и коротким рукавом; брюки спортивные; теплая шапка; перчатки;

купальник, резиновые тапочки, полотенца;

рюкзак на 20-25 литров.

Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.