Осенний этно-тур по Адыгее

Каждый регион неотрывно связан с народом, история которого происходила на его территории

5
3 отзыва
Каждый регион неотрывно связан с народом, история которого происходила на его территории.

Именно здесь, в Адыгее, зарождались и до сих пор передаются красивейшие обычаи адыгов, национальный этикет, тонкости адыгской кухни и настоящая любовь к Родине.

Традиционное гостеприимство и очарование природы Кавказа покорит ваши сердца и влюбит в Адыгею без сомнения!
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
Осенний этно-тур по Адыгее
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Программа тура по дням

1 день
Заезд, природный парк «Хаджохская теснина»

14:30 Заезд, обед, знакомство с инструктором.

15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.

Теснина является частью Большого Хаджохского каньона.

Это извилистая щель в скалах над рекой Белая.

Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка к термальным источникам – хороший, полезный отдых после дороги.

Заезд, природный парк «Хаджохская теснина»Заезд, природный парк «Хаджохская теснина»Заезд, природный парк «Хаджохская теснина»Заезд, природный парк «Хаджохская теснина»
2 день
Ущелье реки Руфабго

09:00 Завтрак.

10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп.плату) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея.

Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов.

Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».

14:00 Обед.

15:00 Поездка на термальный источник.

18:00 Ужин.

Ущелье реки РуфабгоУщелье реки РуфабгоУщелье реки РуфабгоУщелье реки Руфабго
3 день
Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

17:30 Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

Экскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
4 день
Экскурсия в город Майкоп, мастер-класс

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.

Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок»

Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.

В городе множество интересных мест.

В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть.

Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.

13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни «Мэздах».

14:30 После обеда прогулка по городскому парку.

По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво».

Возвращение на базу.

17:30 Мастер-класс по приготовлению Адыгейского сыра с дегустацией.

Узнаем секреты и тонкости приготовления сыра в домашних условиях.

Домашний сыр вкуснее, вы сможете в этом убедиться.

18:00 Ужин.

Экскурсия в город Майкоп, мастер-классЭкскурсия в город Майкоп, мастер-классЭкскурсия в город Майкоп, мастер-класс
5 день
Плато Лаго-Наки, Большая Азишская Пещера

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки.

Лагонакское нагорье красиво в любое время года.

С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор.

13:00 Обед на маршруте.

14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты за доп.плату), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение.

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Плато Лаго-Наки, Большая Азишская ПещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская ПещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская ПещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская Пещера
6 день
Экскурсия в поселок Мезмай, «Орлиная полка»

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между   поселками  Мезмай и Гуамка.  

Гуамское   ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет.

 Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров.

До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов». 

Обед на маршруте.

19:00 Праздничный ужин.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим вкусный, приготовленный на углях, шашлык.

Экскурсия в поселок Мезмай, «Орлиная полка»Экскурсия в поселок Мезмай, «Орлиная полка»Экскурсия в поселок Мезмай, «Орлиная полка»
7 день
Отъезд

9:00 Завтрак. 

10:00 Отъезд.

Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Размещение База отдыха «Активация»
2-х, 3-хместное размещение 36 000
доплата за одноместное размещение 12 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в день заезда из г. Краснодар и в день выезда в г. Краснодар
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Трехразовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные экскурсии, прогулки по Адыгее
  • Посещение термальных источников
  • WI-FI в столовой гостевого дома
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детскийпещера «Азишская» – 600 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка)Гузерипль (вход в заповедник) – 300 руб. взрослый, 150 руб. детскийэкскурсия по Национальному музею – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский
  • Пещера «Азишская» – 600 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка)
  • Гузерипль (вход в заповедник) – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Экскурсия по Национальному музею – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Обед в ресторане «Мездах» в городе Майкоп – 700 - 1000 руб.
  • Посещение термальных источников сверх программы – 400 рублей взрослый, 200 рублей дети 6-13 лет и пенсионеры, до 5 лет бесплатно (оплачивается самостоятельно, трансфер к источникам и обратно бесплатный)
  • Троллей (по желанию) – 1500 рублей
  • Водопады Руфабго – 500 руб. взрослый 250 руб. детский
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
  • спортивная одежда для холодной погоды:
    • куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • теплая шапка;
    • перчатки;
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • рюкзак на 20-25 литров.

Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из Краснодара к месту проведения тура и по окончании тура в Краснодар предоставляется бесплатно.

В день начала тура Вас встретят представитель компании. Сбор группы в г. Краснодар: 10:00 – на ж/д вокзале и 11:00 – в аэропорту.

Отправление автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11:00, от аэропорта в 12:00.

Обратно выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.

Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.

Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

  • с/до аэропорта Краснодара – 3 500руб.;
  • с/до ж/д вокзала Краснодара – 4 000 руб.;
  • с/до вокзала Майкопа – 1 500 руб.
Какие документы нужны при заселении?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.

Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.

Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Какие скидки есть в туре?
  • для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
  • пенсионерам и детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
17 июня 2022
Спасибо Артуру, Каплана, Саше, Антону, Арсену.
С
16 июня 2022
Все понравилось, приятно со всеми было познакомиться,добра,мира,успеха и всего самого наилучшего,хороших туристов.
А
14 июня 2022
сотрудники от "большой страны" своевременно отвечали на все вопросы и присылали документы, спасибо вам)

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