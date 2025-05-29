Найдено 3 тура в категории « Святые места » в Краснодаре, цены от 43 300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 дня Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню Побывать в парке Галицкого, насладиться природой Кубани и Адыгеи, отведать вин и эскарго Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00 «Осмотрите Войсковой собор Александра Невского, площадь Александра Пушкина, Александровскую триумфальную арку, памятники императрице Екатерине II и Святой Екатерине» 52 400 ₽ за человека На машине 4 дня Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00 «В самом центре находится монумент «Единение и согласие» в форме адыгского очага, площадь Дружбы народов, а также Соборная мечеть — подарок шейха ОАЭ мусульманам Адыгеи и Краснодарского края» 43 300 ₽ за человека На машине 4 дня Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00 «Осмотрите Войсковой собор Александра Невского, площадь Александра Пушкина, Александровскую триумфальную арку, памятники императрице Екатерине II и Святой Екатерине» 48 000 ₽ за человека Все туры Краснодара

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Святые места»

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