Хаджохская теснина – экскурсии в Краснодаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Хаджохская теснина» в Краснодаре, цены от 14 990 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
На машине
8 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею
На машине
13 часов
147 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Начало: В центре города Краснодара. Шуховская башня. Улица...
15 дек в 06:30
16 дек в 06:30
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
17 дек в 08:30
18 дек в 08:30
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Из Краснодара - к водопадам Руфабго, Хаджохской теснине и термальным источникам Адыгеи
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - к водопадам Руфабго, Хаджохской теснине и термальным источникам Адыгеи
Исследовать знаковые кавказские пейзажи, попробовать адыгейскую кухню и восстановить силы
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
14 990 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Стас
    13 января 2025
    Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
    динамично, вкусно, интересно, красиво
  • С
    Сергей
    20 сентября 2024
    Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
    Все хорошо, кроме пробок
  • О
    Ольга
    19 июня 2024
    Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
    Полный восторг! Ездили с мужем вдвоем, поездка отлично организована, удобный минивен с кондиционером, гид (он же водитель)) Александр в приятной
    читать дальше

    непринужденной беседе рассказал много интересных фактов об Адыгее, об истории и жизни местного населения. Мы получили массу впечатлений, узнали много интересного об Адыгее. Очень понравился формат экскурсии - места для посещения выбрали сами, временем особо не ограничивали, по Майкопу просто прокатились посмотрели город, в Лаго-Наки поднялись на вершину плато, погуляли, пофотографировались на фоне потрясающих видов. Побывали на Савранской канатной дороге, накупались в термальном источнике "Водная Ривьера", пообедали очень вкусно в беседке с красивым видом на горы (к сожалению, забыла название заведения). Огромное желание вернуться в этот потрясающий регион. Большое спасибо Александру за качественный сервис и очень интересную экскурсию!!!

  • М
    Мария
    27 апреля 2024
    Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
    Огромная благодарность нашему гиду Батыру за такой удивительный день! Адыгея нас поразила. Там столько всего интересного!!! Отдельное спасибо за индивидуальный подход с учётом наших пожеланий. Очень надеемся, что вскоре вновь вернёмся туда!

