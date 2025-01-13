Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Начало: В центре города Краснодара. Шуховская башня. Улица...
15 дек в 06:30
16 дек в 06:30
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
17 дек в 08:30
18 дек в 08:30
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - к водопадам Руфабго, Хаджохской теснине и термальным источникам Адыгеи
Исследовать знаковые кавказские пейзажи, попробовать адыгейскую кухню и восстановить силы
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
14 990 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтас13 января 2025динамично, вкусно, интересно, красиво
- ССергей20 сентября 2024Все хорошо, кроме пробок
- ООльга19 июня 2024Полный восторг! Ездили с мужем вдвоем, поездка отлично организована, удобный минивен с кондиционером, гид (он же водитель)) Александр в приятной
- ММария27 апреля 2024Огромная благодарность нашему гиду Батыру за такой удивительный день! Адыгея нас поразила. Там столько всего интересного!!! Отдельное спасибо за индивидуальный подход с учётом наших пожеланий. Очень надеемся, что вскоре вновь вернёмся туда!
