непринужденной беседе рассказал много интересных фактов об Адыгее, об истории и жизни местного населения. Мы получили массу впечатлений, узнали много интересного об Адыгее. Очень понравился формат экскурсии - места для посещения выбрали сами, временем особо не ограничивали, по Майкопу просто прокатились посмотрели город, в Лаго-Наки поднялись на вершину плато, погуляли, пофотографировались на фоне потрясающих видов. Побывали на Савранской канатной дороге, накупались в термальном источнике "Водная Ривьера", пообедали очень вкусно в беседке с красивым видом на горы (к сожалению, забыла название заведения). Огромное желание вернуться в этот потрясающий регион. Большое спасибо Александру за качественный сервис и очень интересную экскурсию!!!