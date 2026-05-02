Сап-прогулка на озере — отличная возможность отдохнуть и отвлечься от городской суеты. Вы полюбуетесь водной гладью и видами Краснодара, познакомитесь с местной флорой и фауной. Зарядитесь энергией природы и узнаете, как появилось озеро Старая Кубань. А я буду фотографировать вас на смартфон — на память останутся яркие снимки.
Описание фото-прогулки
Встретимся на базе на берегу — сначала я проведу несложный инструктаж, а затем отправимся покорять водную гладь! Не переживайте: даже если вы никогда не катались на сапах, у вас всё получится!
Мы проплывём по озеру и будем останавливаться в самых живописных локациях — я с радостью сделаю для вас яркие снимки на память о прогулке. А ещё расскажу об истории возникновения озера и об обитателях озера (птицах, черепашках).
В сезон цветения лотосов вы полюбуетесь крупными розовыми бутонами. И конечно, узнаете больше об этих удивительных цветах.
Организационные детали
- Спасательные жилеты и водонепроницаемые чехлы включены в стоимость
- Прогулка проводится только в хорошую погоду — без дождя и сильного ветра
- Прогулка подходит для детей от 8 лет (только в сопровождении взрослого)
- Лотосы цветут с середины июля до конца августа, но иногда распустившиеся бутоны удается застать и в сентябре
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Старая Кубань
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Краснодаре
Приветствую путешественников, гостей города и жителей, которым интересно расширить свои познания и разнообразить отдых в Краснодаре. На моих водных прогулках вы научитесь ориентироваться в просторах озера Старая Кубань, увидите интересные места, недоступные с берега, и познакомитесь с водными обитателями этого уникального природного объекта. А благодаря включённой фотосессии прогулка станет ещё более продуктивной и запоминающейся.
