Гуамское ущелье — место, где величественные скалы, шум реки и разноцветные горные породы создают один из самых красивых природных ландшафтов Краснодарского края.
Вас ждет поездка по знаменитой Апшеронской узкоколейной железной дороге, прогулка вдоль реки Курджипс, водопады и впечатляющие панорамы каньона.
После знакомства с природными красотами можно отдохнуть в термальных источниках и завершить день с ощущением полного спокойствия.
Вас ждет поездка по знаменитой Апшеронской узкоколейной железной дороге, прогулка вдоль реки Курджипс, водопады и впечатляющие панорамы каньона.
После знакомства с природными красотами можно отдохнуть в термальных источниках и завершить день с ощущением полного спокойствия.
Описание экскурсииГуамское ущелье — одно из самых живописных мест Краснодарского края, где отвесные скалы, бурная река и вековая история природы создают пейзажи, которые невозможно забыть. Путешествие начнется с поездки по Апшеронской узкоколейной железной дороге на экскурсионном мини-поезде. Маршрут проходит по дну каньона, открывая впечатляющие виды на отвесные скалы, реку и густой лес. Затем вас ждет прогулка по Гуамскому ущелью вдоль реки Курджипс, осмотр живописных водопадов и смотровых площадок. Ущелье считается западными воротами Лагонакского нагорья и тянется почти на три километра между поселками Гуамка и Мезмай. За миллионы лет река прорезала верхнеюрские известняки, образовав удивительные скальные стены, сложенные слоями белого, розового, дымчатого, зеленого, желтого, красного и коричневого оттенков. Благодаря этой природной палитре каньон выглядит по-разному в зависимости от времени суток и освещения. После прогулки останется время для отдыха в термальных источниках, где можно расслабиться в теплой минеральной воде и восстановить силы после насыщенного дня.
07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гуамское ущелье
- Апшеронскую узкоколейную железную дорогу
- Реку Курджипс
- Водопады Гуамского ущелья
- Лагонакское нагорье
- Термальные источники
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Входной билет в Гуамское ущелье с проездом на мини-поезде (туда/обратно): - 1000 руб/чел, дети до 13 лет - 800 руб/чел
- Купание в термальных источниках ОДИН час - 500 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодара
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Все отлично
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Е
Путешествовали в компании друзей с гидом Евгением. Маршрут обсудили заранее — он помог скорректировать план, предложил оптимальный порядок экскурсий и заранее приобрёл билеты. Все дни поездки прошли отлично: потрясающие пейзажи, яркие эмоции и продуманная организация. Евгений подаёт материал доступно и увлекательно, слушать было легко и интересно. Остались очень довольны и поездкой, и работой гида. Смело рекомендуем!
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А
Большое спасибо Евгению за насыщенное и увлекательное путешествие! Узнали много нового — чувствуется большой опыт и профессионализм. Посетили именно те места, которые хотели увидеть, а программа была составлена так, чтобы
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К
Совершенно случайно нашли Евгения буквально за несколько дней до праздников — и это оказалось отличным решением. Нам повезло: нашлись свободные места, и нас даже забрали по пути из Краснодара. Организация
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Р
Добрый день! Хотел бы поделиться впечатлениями о поездке с экскурсоводом Евгением. Экскурсия оставила самые положительные эмоции: интересное место и увлекательная подача материала. Евгений — приятный в общении и внимательный человек. Поездка прошла отлично, с удовольствием рекомендуем его как гида!
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А
Очень понравился экскурсовод Светлана. Имеет большой опыт организации и проведении путешествий, альпинистский опыт. Обладает большими познаниями по всему Кавказу. Нам было интересно. Всё понравилось
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Входит в следующие категории Краснодара
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