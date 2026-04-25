Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Гуамское ущелье — место, где величественные скалы, шум реки и разноцветные горные породы создают один из самых красивых природных ландшафтов Краснодарского края.



Вас ждет поездка по знаменитой Апшеронской узкоколейной железной дороге, прогулка вдоль реки Курджипс, водопады и впечатляющие панорамы каньона.



После знакомства с природными красотами можно отдохнуть в термальных источниках и завершить день с ощущением полного спокойствия. 4.9 14 отзывов

КрайЮГА Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 24 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 14 отзывов 12 часов 1-4 человека На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Гуамское ущелье — одно из самых живописных мест Краснодарского края, где отвесные скалы, бурная река и вековая история природы создают пейзажи, которые невозможно забыть. Путешествие начнется с поездки по Апшеронской узкоколейной железной дороге на экскурсионном мини-поезде. Маршрут проходит по дну каньона, открывая впечатляющие виды на отвесные скалы, реку и густой лес. Затем вас ждет прогулка по Гуамскому ущелью вдоль реки Курджипс, осмотр живописных водопадов и смотровых площадок. Ущелье считается западными воротами Лагонакского нагорья и тянется почти на три километра между поселками Гуамка и Мезмай. За миллионы лет река прорезала верхнеюрские известняки, образовав удивительные скальные стены, сложенные слоями белого, розового, дымчатого, зеленого, желтого, красного и коричневого оттенков. Благодаря этой природной палитре каньон выглядит по-разному в зависимости от времени суток и освещения. После прогулки останется время для отдыха в термальных источниках, где можно расслабиться в теплой минеральной воде и восстановить силы после насыщенного дня.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гуамское ущелье

Апшеронскую узкоколейную железную дорогу

Реку Курджипс

Водопады Гуамского ущелья

Лагонакское нагорье

Термальные источники Что включено Транспортное обслуживание

Экскурсионное сопровождение Что не входит в цену Входной билет в Гуамское ущелье с проездом на мини-поезде (туда/обратно): - 1000 руб/чел, дети до 13 лет - 800 руб/чел

Купание в термальных источниках ОДИН час - 500 руб/чел Где начинаем и завершаем? Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодара Завершение: По договорённости Когда и сколько длится? Когда: 07:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.