Об экскурсии

Мы посетим один из самобытных кубанских городков Славянск-на-Кубани. Город основан в середине XIX века, в период интенсивного освоения территории Кубани, однако люди здесь селились в незапамятные времена. Увидим архитектуру начала ХХ века, пройдемся по историческим местам, которые помнят людей и эпохи!

Вы увидите главные культурно-исторические памятники города, включая памятник Таманской армии, памятник А. В. Суворову, набережную реки Протока, Мемориальный комплекс «Сквер Памяти» и главную святыню – великолепный Свято-Успенский храм.

А еще нас ждет интереснейший музей Восточного Приазовья и музей АФ «Сад-Гигант», воспевающий трудовой подвиг первых садоводов, а также казачье этноподворье и эко-ферма по производству авторских сыров.