Провинциальные города Кубани: Славянск-на-Кубани

Мы посетим один из самобытных кубанских городков Славянск-на-Кубани

Мы посетим один из самобытных кубанских городков Славянск-на-Кубани.

Город основан в середине XIX века, в период интенсивного освоения территории Кубани, однако люди здесь селились в незапамятные времена.

Увидим архитектуру начала ХХ века, пройдемся по историческим местам, которые помнят людей и эпохи!
Провинциальные города Кубани: Славянск-на-Кубани
Провинциальные города Кубани: Славянск-на-Кубани
Провинциальные города Кубани: Славянск-на-Кубани
Провинциальные города Кубани: Славянск-на-Кубани
Провинциальные города Кубани: Славянск-на-Кубани
Провинциальные города Кубани: Славянск-на-Кубани

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Таманской армии
  • Памятник А. В. Суворову
  • Набережная реки Протока
  • Мемориальный комплекс «Сквер Памяти»
  • Свято-Успенский храм
  • Музей Восточного Приазовья
  • Музей АФ «Сад-Гигант»
  • Казачье этноподворье
  • Эко-ферма по производству авторских сыров
Об экскурсии
Мы посетим один из самобытных кубанских городков Славянск-на-Кубани. Город основан в середине XIX века, в период интенсивного освоения территории Кубани, однако люди здесь селились в незапамятные времена. Увидим архитектуру начала ХХ века, пройдемся по историческим местам, которые помнят людей и эпохи!
Вы увидите главные культурно-исторические памятники города, включая памятник Таманской армии, памятник А. В. Суворову, набережную реки Протока, Мемориальный комплекс «Сквер Памяти» и главную святыню – великолепный Свято-Успенский храм.
А еще нас ждет интереснейший музей Восточного Приазовья и музей АФ «Сад-Гигант», воспевающий трудовой подвиг первых садоводов, а также казачье этноподворье и эко-ферма по производству авторских сыров.

Цены на экскурсию

Для группы 1-18 человек
Общий
2 150 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Питание.
Место начала и завершения
Рашпилевская улица, 36, Краснодар
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Андрей Д.
Андрей Д.
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