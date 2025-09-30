Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где море встречается с небом: из Краснодара - к скале Киселёва
Видовой маршрут от диких скал до знаменитой кинолокации
«15:00–16:00 | Набережная Туапсе: сердце портового города»
30 сен в 07:00
2 окт в 07:00
9990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Река Кубань - наша Родина и богатырь
Погрузитесь в историю Краснодара, исследуя Карасунский кут и набережную Кубани. Узнайте, куда исчезли осётры и как изменялась река
Начало: В районе Городского сада
«Сколько рек в крае впадает в Кубань с правого орографического берега»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 19 чел.
Старый парк в Кабардинке
Путешествие к Чёрному морю, где оживают образы древних цивилизаций и средневековья. Уникальный парк и отдых на побережье ждут вас
Начало: На улице Мачуги
«А после — отдохнёте на берегу моря»
5 окт в 07:00
19 окт в 07:00
3000 ₽ за человека
