Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная » в Краснодаре, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Там, где море встречается с небом: из Краснодара - к скале Киселёва Видовой маршрут от диких скал до знаменитой кинолокации «15:00–16:00 | Набережная Туапсе: сердце портового города» 9990 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Река Кубань - наша Родина и богатырь Погрузитесь в историю Краснодара, исследуя Карасунский кут и набережную Кубани. Узнайте, куда исчезли осётры и как изменялась река Начало: В районе Городского сада «Сколько рек в крае впадает в Кубань с правого орографического берега» 5000 ₽ за всё до 5 чел. На автобусе 12 часов Групповая до 19 чел. Старый парк в Кабардинке Путешествие к Чёрному морю, где оживают образы древних цивилизаций и средневековья. Уникальный парк и отдых на побережье ждут вас Начало: На улице Мачуги «А после — отдохнёте на берегу моря» 3000 ₽ за человека Другие экскурсии Краснодара

