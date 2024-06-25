В гимне Краснодарского края свою Родину мы называем по имени нашей главной реки: «Ты, Кубань, ты наша Родина, вековой наш богатырь!» Почему так сложилось? Об этом мы поговорим на месте основания города — у Карасунского кута. Также обсудим ещё много других интересных историй, связанных с рекой. А после прогулки вы сможете самостоятельно прокатиться на теплоходе.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наша пешая прогулка пройдёт по такому маршруту:
- Горсад и озеро, начало нашего города
- Главный войсковой собор Александра Невского
- Памятник Суворову
- Набережная Кубани
По пути я расскажу:
- Куда раньше впадала Кубань, а куда — теперь
- Куда пропали двухметровые осётры
- Сколько рек в крае впадает в Кубань с правого орографического берега
- Какая самая длинная в России горная река и где живут самые большие сомы
- И ещё много другого интересного
Дополнительно по желанию — без гида — вы можете прокатиться на прогулочном теплоходе с открытой верхней палубой под навесом и крытой нижней палубой. На борту теплохода работает кафе. Навигация по реке Кубань обычно начинается с 15 апреля и продолжается до октября. Рейсы совершаются при наборе пассажиров от 20 человек.
Организационные детали
- Время начала экскурсии: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
- Дополнительно оплачиваются билеты на теплоход: в будни — 600 руб. /взрослые, 400 руб. /дети от 3 до 12 лет, бесплатно/дети до 3 лет, в выходные дни — 700 руб. /взрослые, 500 руб. /дети от 3 до 12 лет, бесплатно/дети до 3 лет
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям школьного возраста
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Городского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 690 туристов
Доброго времени всем! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в Краснодарском крае. Для меня подготовка экскурсии начинается с желания поблагодарить того, кто причастен к созданию или открытию для людейЗадать вопрос
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