Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

В гимне Краснодарского края свою Родину мы называем по имени нашей главной реки: «Ты, Кубань, ты наша Родина, вековой наш богатырь!» Почему так сложилось? Об этом мы поговорим на месте основания города — у Карасунского кута. Также обсудим ещё много других интересных историй, связанных с рекой. А после прогулки вы сможете самостоятельно прокатиться на теплоходе.