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В гостях у Натальи. Казачье подворье

Максим С.
Максим С. – Гид из Краснодара
В гостях у Натальи.

Казачье подворье
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

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В гостях у Натальи. Казачье подворье
В гостях у Натальи. Казачье подворье

Что вы увидите

  • станица Шапсугская
  • древний дольмен
  • ромашковые поля
  • река и водопады
Приглашаю Вас посетить уникальное место — станицу Шапсугскую, Абинского района.
В казачьей станице удивительная по красоте природа: горная река, родниковые водопады, древний лес 🌳, ромашковые поляны.
В станице Натальей Мусиенко вместе с детьми воссоздано настоящее казачье подворье. Проводятся мастер-классы по выпеканию хлеба в русской печи, изготовлению народных поделок и традиционных кукол. Вы сможете своими руками сделать настоящий кубанский сувенир 🎁. Это настоящий эксклюзив!
Вас ждет сытный обед, приготовленный из экологически чистых местных продуктов, выступление народного ансамбля, джиппинг, мастер-классы, практические семинары и настоящее кубанское гостеприимство!
Вам точно понравится!
Что входит
  • услуги гида-экскурсовода
  • транспорт
  • экскурсионная программа с посещением дольмена, источников живой и
  • мертвой воды, родниковых водопадов и др.
  • мастер-класс по приготовлению хлеба в русской печи
  • мастер-класс по изготовлению народных оберегов
Что не входит
  • входной билет - 1500 р/чел
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
В гостях у Натальи. Казачье подворье
В гостях у Натальи. Казачье подворье
В гостях у Натальи. Казачье подворье

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим С.
Максим С.
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