Приглашаю Вас посетить уникальное место — станицу Шапсугскую, Абинского района.

В казачьей станице удивительная по красоте природа: горная река, родниковые водопады, древний лес 🌳, ромашковые поляны.

В станице Натальей Мусиенко вместе с детьми воссоздано настоящее казачье подворье. Проводятся мастер-классы по выпеканию хлеба в русской печи, изготовлению народных поделок и традиционных кукол. Вы сможете своими руками сделать настоящий кубанский сувенир 🎁. Это настоящий эксклюзив!

Вас ждет сытный обед, приготовленный из экологически чистых местных продуктов, выступление народного ансамбля, джиппинг, мастер-классы, практические семинары и настоящее кубанское гостеприимство!

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