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Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанского

5
1 отзыв
Максим С.
Максим С. – Гид из Краснодара
Приглашаю на экскурсию ⛳ в Абрау-Дюрсо с посещением завода Русского Дома Шампанского, построенного в 1870 году по заказу царской семьи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 11 500 ₽ за экскурсию

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Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанского
Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанского

Что вы увидите

  • Поселок Абрау-Дюрсо
  • Город-герой Новороссийск
  • Черное море
Приглашаю на экскурсию ⛳ в Абрау-Дюрсо с посещением завода Русского Дома Шампанского? построенного в 1870 году по заказу царской семьи.
В программе прогулка 👣 по подвалам винодельни, интересный рассказ о классическом и современном способах изготовления игристых и тихих вин Абрау-Дюрсо, дегустация лучших сортов. На территории поселка Абрау можно вкусно пообедать в ресторане, отведав местные черноморские морепродукты, покататься на лодке ⚓ по озеру Абрау, погулять в красивом арт-парке и сделать массу красивых 🤩 фотографий на память.
Непременно возьмите с собой несколько бутылок шампанского, чтобы по приезду домой угостить друзей и близких!
Посещение Абрау-Дюрсо можно совместить с прогулкой по набережной города-героя Новороссийск, и знакомством с его историей 📖 одно из самых красивых и романтичных мест на Черноморском побережье. Не удивительно, что именно его выбрал князь Голицын для производства лучших игристых вин для царского двора!
До встречи в Абрау!
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансферы по маршруту
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Входной билет на завод - 1000 Р/чел с дегустацией
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанского
Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанского
Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанского

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Максим С.
Максим С.
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1 отзыв оставили туристы

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