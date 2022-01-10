Проведите Новогодние праздники в одном из самых красивых мест Кавказа! Тебердинский заповедник, подъем на г. Мусса-Ачитара, катание на лыжах, санках, сноубордах, ущелье Аманауз, Русская поляна, ущелье Алибек.

Программа тура по дням

1 день Встреча, Тебердинский заповедник, катание на горнолыжном комплексе

05:00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе (сбор за 20 мин.) от Драмтеатра. Переезд в КЧР, пос. Домбай (~ 450 км). По пути экскурсия в Государственный Тебердинский заповедник. На сегодняшний день это одна из самых посещаемых охраняемых природных территорий России. Густые лиственные, хвойные, смешанные леса, множество редких растений и животных привлекают ежегодно более 200 тысяч туристов. Желающие поближе познакомиться с представителями местной фауны могут посетить демонстрационный вольерный комплекс, в котором содержатся различные виды диких животных, обитающих в этих краях: рыси, енотовидные собаки, волки, шакалы, зубры и другие звери. Прибытие в п. Домбай. Размещение в гостинице «Старый Домбай» (2-й корпус). Обед в кафе (по желанию за доп. плату). Знакомство с Домбайской поляной. Свободное время. Для любителей активного отдыха – катание по заснеженным горным склонам! Лыжи, сноуборды, санки – каждый найдет для себя развлечения по своему вкусу. Возвращение в гостиницу. Свободное время, отдых.

2 день Гора Мусса-Ачитара

Завтрак Подъем по канатной дороге на склоны горы Мусса-Ачитара. Несколько подъемников гондольного и кресельного типа поднимут вас на высоту более 3000 метров, откуда в ясную погоду виден Эльбрус и горные заснеженные вершины Главного Кавказского хребта. Поднявшись на склон хребта Мусса-Ачитара, мы увидим приземлившуюся «Тарелку» – памятник архитектуры, подаренный в 1969 году финскими зодчими в знак дружбы. Обед в одном из многочисленных кафе на «горе» (по желанию за доп.плату). Местная кухня как нельзя лучше подходит для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня. Порции обычно такого размера, что для шашлыка места не остается, разве что для хычина с травяным чаем или глинтвейна. Возвращение в гостиницу. Свободное время, отдых

3 день Ущелье реки Алибек, Русская поляна

Завтрак Прогулка на внедорожниках в одно из самых живописных ущелий Домбайской поляны – ущелье реки Алибек. Долину обрамляют такие великолепные вершины, как символ Домбая – Белалакая, «горный красавец» Эрцог, отполированные льдом скалы «бараньи лбы». Обед в кафе (за доп. плату). Экскурсия на Русскую поляну – один из самых популярных маршрутов по окрестностям Домбая. Дорога идет по тропе через лес без подъёмов, заканчивается широко открытой поляной, где туристы увидят камень Высоцкого и панораму Главного Кавказского хребта: г. Джугутурлучат, Пик Ине, г. Домбай-Ульген. Возвращение в гостиницу. Свободное время, отдых

4 день Ущелье Аманауз, отъезд