Преимущества этого путешествия:
05:00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе (сбор за 20 мин.) от Драмтеатра.
Переезд в КЧР, пос. Домбай (~ 450 км).
По пути экскурсия в Государственный Тебердинский заповедник.
На сегодняшний день это одна из самых посещаемых охраняемых природных территорий России.
Густые лиственные, хвойные, смешанные леса, множество редких растений и животных привлекают ежегодно более 200 тысяч туристов.
Желающие поближе познакомиться с представителями местной фауны могут посетить демонстрационный вольерный комплекс, в котором содержатся различные виды диких животных, обитающих в этих краях: рыси, енотовидные собаки, волки, шакалы, зубры и другие звери.
Прибытие в п. Домбай.
Размещение в гостинице «Старый Домбай» (2-й корпус).
Обед в кафе (по желанию за доп. плату).
Знакомство с Домбайской поляной.
Свободное время.
Для любителей активного отдыха – катание по заснеженным горным склонам!
Лыжи, сноуборды, санки – каждый найдет для себя развлечения по своему вкусу.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время, отдых.
Завтрак
Подъем по канатной дороге на склоны горы Мусса-Ачитара.
Несколько подъемников гондольного и кресельного типа поднимут вас на высоту более 3000 метров, откуда в ясную погоду виден Эльбрус и горные заснеженные вершины Главного Кавказского хребта.
Поднявшись на склон хребта Мусса-Ачитара, мы увидим приземлившуюся «Тарелку» – памятник архитектуры, подаренный в 1969 году финскими зодчими в знак дружбы.
Обед в одном из многочисленных кафе на «горе» (по желанию за доп.плату).
Местная кухня как нельзя лучше подходит для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня.
Порции обычно такого размера, что для шашлыка места не остается, разве что для хычина с травяным чаем или глинтвейна.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время, отдых
Завтрак
Прогулка на внедорожниках в одно из самых живописных ущелий Домбайской поляны – ущелье реки Алибек.
Долину обрамляют такие великолепные вершины, как символ Домбая – Белалакая, «горный красавец» Эрцог, отполированные льдом скалы «бараньи лбы».
Обед в кафе (за доп. плату).
Экскурсия на Русскую поляну – один из самых популярных маршрутов по окрестностям Домбая.
Дорога идет по тропе через лес без подъёмов, заканчивается широко открытой поляной, где туристы увидят камень Высоцкого и панораму Главного Кавказского хребта: г. Джугутурлучат, Пик Ине, г. Домбай-Ульген.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время, отдых
Завтрак.
Свободное время.
Для желающих экскурсия в ущелье Аманауз, самое узкое и холодное в Домбае.
Ущелье считается открытым музеем природы.
Если пройти вдоль ущелья до ледника Суфруджу, то можно увидеть все эры геологического развития – от неогена до архея.
Освобождение номеров.
Свободное время для покупки сувениров на местном рынке.
Редкий гость удержится здесь от покупок, особый колорит Домбаю придает местный рынок, расположенный в самом центре поселка: сборы горных трав, чаи, смеси для глинтвейна, специи, лекарственные сборы, вино, мед, варенья из шишек, лепестков роз, грецкого ореха, ежевики, облепихи и огромный выбор рукодельных вещей их шерсти.
Обед (по желанию за доп.плату).
Выезд в г. Краснодар.
22:00 Прибытие в г. Краснодар (время указано ориентировочно).
Тур предусматривает проживание в гостинице «Старый Домбай» (2-й корпус) в двухместных номерах стандарт.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Тур начинается и заканчивается у Драмтеатра (Главная городская площадь, 2, Краснодар).
Шампанское 175гр.
Водка «Ст. Домбай» 125гр.
Минеральная вода 250гр.
Напиток «Груша» 125гр.
Сок натуральный 250гр.
Мясная нарезка 150гр.
(рулет куриный, мясо малокопченое - в ассортименте)
Овощная нарезка 150гр.
(огурцы, помидоры, зелень)
Сырная нарезка 150гр.
(в ассортименте)
Фруктовое ассорти - - -
Салат - 2 вида 200 гр.
(«сельдь под шубой», «нежность»)
Форель, жаренная 120 - 150гр.
(гарнир – картофель FRI)
Хычин с карт/сыр. 150гр.
Хлеб, острый соус
В программе: поздравления, игры, конкурсы от Деда Мороза со Снегурочкой, музыка, танцы.