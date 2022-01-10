Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур

Проведите Новогодние праздники в одном из самых красивых мест Кавказа! Тебердинский заповедник, подъем на г

5
3 отзыва
Проведите Новогодние праздники в одном из самых красивых мест Кавказа! Тебердинский заповедник, подъем на г. Мусса-Ачитара, катание на лыжах, санках, сноубордах, ущелье Аманауз, Русская поляна, ущелье Алибек.
Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур
Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур
Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур
Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур
Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур
Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур
Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур
Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур
Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур
Зимняя сказка в Домбае. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
02
янв
05
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • государственный Тебердинский заповедник – увидим густые лиственные, хвойные и смешанные леса, множество редких растений и животных;
  • горнолыжный курорт – лыжи, сноуборды, санки – каждый найдет для себя развлечения по своему вкусу;
  • ущелье Аманауз – пройдем вдоль ущелья до ледника Суфруджу и увидим все эры геологического развития – от неогена до архея;
  • панорамы Кавказских гор – гора Белалакая, «горный красавец» Эрцог, отполированные льдом скалы «бараньи лбы» не оставят равнодушными никого.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Тебердинский заповедник, катание на горнолыжном комплексе

05:00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе (сбор за 20 мин.) от Драмтеатра.

Переезд в КЧР, пос. Домбай (~ 450 км).

По пути экскурсия в Государственный Тебердинский заповедник.

На сегодняшний день это одна из самых посещаемых охраняемых природных территорий России.

Густые лиственные, хвойные, смешанные леса, множество редких растений и животных привлекают ежегодно более 200 тысяч туристов.

Желающие поближе познакомиться с представителями местной фауны могут посетить демонстрационный вольерный комплекс, в котором содержатся различные виды диких животных, обитающих в этих краях: рыси, енотовидные собаки, волки, шакалы, зубры и другие звери.

Прибытие в п. Домбай.

Размещение в гостинице «Старый Домбай» (2-й корпус).

Обед в кафе (по желанию за доп. плату).

Знакомство с Домбайской поляной.

Свободное время.

Для любителей активного отдыха – катание по заснеженным горным склонам!

Лыжи, сноуборды, санки – каждый найдет для себя развлечения по своему вкусу.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время, отдых.

Встреча, Тебердинский заповедник, катание на горнолыжном комплексеВстреча, Тебердинский заповедник, катание на горнолыжном комплексеВстреча, Тебердинский заповедник, катание на горнолыжном комплексе
2 день
Гора Мусса-Ачитара

Завтрак

Подъем по канатной дороге на склоны горы Мусса-Ачитара.

Несколько подъемников гондольного и кресельного типа поднимут вас на высоту более 3000 метров, откуда в ясную погоду виден Эльбрус и горные заснеженные вершины Главного Кавказского хребта.

Поднявшись на склон хребта Мусса-Ачитара, мы увидим приземлившуюся «Тарелку» – памятник архитектуры, подаренный в 1969 году финскими зодчими в знак дружбы.

Обед в одном из многочисленных кафе на «горе» (по желанию за доп.плату).

Местная кухня как нельзя лучше подходит для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня.

Порции обычно такого размера, что для шашлыка места не остается, разве что для хычина с травяным чаем или глинтвейна.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время, отдых

Гора Мусса-АчитараГора Мусса-Ачитара
3 день
Ущелье реки Алибек, Русская поляна

Завтрак

Прогулка на внедорожниках в одно из самых живописных ущелий Домбайской поляны – ущелье реки Алибек.

Долину обрамляют такие великолепные вершины, как символ Домбая – Белалакая, «горный красавец» Эрцог, отполированные льдом скалы «бараньи лбы».

Обед в кафе (за доп. плату).

Экскурсия на Русскую поляну – один из самых популярных маршрутов по окрестностям Домбая.

Дорога идет по тропе через лес без подъёмов, заканчивается широко открытой поляной, где туристы увидят камень Высоцкого и панораму Главного Кавказского хребта: г. Джугутурлучат, Пик Ине, г. Домбай-Ульген.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время, отдых

Ущелье реки Алибек, Русская поляна
4 день
Ущелье Аманауз, отъезд

Завтрак.

Свободное время.

Для желающих экскурсия в ущелье Аманауз, самое узкое и холодное в Домбае.

Ущелье считается открытым музеем природы.

Если пройти вдоль ущелья до ледника Суфруджу, то можно увидеть все эры геологического развития – от неогена до архея.

Освобождение номеров.

Свободное время для покупки сувениров на местном рынке.

Редкий гость удержится здесь от покупок, особый колорит Домбаю придает местный рынок, расположенный в самом центре поселка: сборы горных трав, чаи, смеси для глинтвейна, специи, лекарственные сборы, вино, мед, варенья из шишек, лепестков роз, грецкого ореха, ежевики, облепихи и огромный выбор рукодельных вещей их шерсти.

Обед (по желанию за доп.плату).

Выезд в г. Краснодар.

22:00 Прибытие в г. Краснодар (время указано ориентировочно).

Ущелье Аманауз, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Старый Домбай» (2-й корпус) в двухместных номерах стандарт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание в гостинице «Старый Домбай» 2-х местных номерах «стандарт»
  • Питание: 3 завтрака
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Русская поляна (экологический сбор) – 200 руб.
  • Ущелье Алибек (экологический сбор) – 200 руб.
  • Ущелье Аманауз (экологический сбор) – 200 руб.
  • Подъемник Домбай: 3 очереди (гондола+6-тиместный подъемник+4-хместный подъемник) –1 600 / 1 100 руб.
  • Внедорожники в ущелье Алибек ~ 500 руб.
  • Новогодний банкет – 4 000 руб. (оплачивается строго при покупке тура)
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт/свидетельство о рождении;
  • полис ОМС;
  • справка с результатами ПЦР-теста или сертификат о прохождении вакцинации.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где начинается и заканчивается тур?

Тур начинается и заканчивается у Драмтеатра (Главная городская площадь, 2, Краснодар).

Меню Новогоднего банкета

Шампанское ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 175гр. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Водка «Ст. Домбай»​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 125гр. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Минеральная вода​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 250гр. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Напиток «Груша»​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 125гр. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Сок натуральный​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 250гр. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Мясная нарезка​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 150гр. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

(рулет куриный, мясо малокопченое - в ассортименте)

Овощная нарезка​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 150гр. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

(огурцы, помидоры, зелень)

Сырная нарезка​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 150гр. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

(в ассортименте)

Фруктовое ассорти​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ - - -​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Салат - 2 вида​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 200 гр. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

(«сельдь под шубой», «нежность»)

Форель, жаренная​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 120 - 150гр. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

(гарнир – картофель FRI)

Хычин с карт/сыр. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 150гр. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Хлеб, острый соус​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

В программе: поздравления, игры, конкурсы от Деда Мороза со Снегурочкой, музыка, танцы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
10 янв 2022
Организация тура отличная, все очень вовремя, все очень насыщенно и интересно.
Н
10 янв 2022
Все четко. Продумано. По времени. На все вопросы давались оперативные ответы.
А
10 янв 2022
Все четко организованно)

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