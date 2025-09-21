Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



В окрестностях посёлка Хаджох природа создала удивительные ущелья: каньон реки Белой, Мишоко, Руфабго. В каньонах множество живописных водопадов, пещер и гротов. Самое лучшее время для проведения многодневных туров в эти места — май и июнь. Именно в этот период есть возможность увидеть полноводные водопады во всей своей красе. В течение тура группа размещается в гостинице в Адыгее. Все прогулки по ущельям туристы совершают налегке, без рюкзаков. Поэтому данный активный тур рекомендуем для новичков и родителей с детьми. Путешествие проходит на Кавказе, на территории Республики Адыгея. Адыгея — это край горных рек, шумных водопадов и величественных гор.

Групповой тур Длитель­ность 7 дней Размер группы 1-14 человек Как проходит Пешком Когда Согласно расписанию 44 900 ₽ за человека

Описание тура День 1 Музей «Сад камней» и Хаджохский дольмен На территории Западного Кавказа находится более 3000 дольменов. Хаджохский дольмен — один из немногих сохранившихся в здешних окрестностях. Он является памятником археологии IV-III тыс. до н. э. Дольмен находится на краю уютного яблоневого сада, в тени рощицы с большими деревьями. Происхождение и назначение дольменов для учёных до сих пор является загадкой. Но есть несколько интересных гипотез о возникновении дольменов, которые вы обязательно узнаете. Возле дольмена расположен палеонтологический музей, во время экскурсии по которому увидим множество красивых камней и аммонитов — раковин древних моллюсков, которые давным-давно населяли океан Тетис. Свято-Михайловский монастырь Свято-Михайловский монастырь построен недалеко от посёлка Хаджох. Расположился монастырь в очень живописном месте — на склоне горы Физиабго. Ещё в конце XIX он был самым крупным монастырём северного Кавказа, а на данный момент является самым высокогорным православным монастырем России. Здесь же находится целая система пещер и потайных ходов. Как гласит народное поверье, эти хода ранее соединяли все стоящие на поверхности храмы. Под землей монахи хранили свои святыни, здесь же находилась библиотека и иконописная мастерская. Во время экскурсии по монастырю погуляем по его территории и посетим источник Адыгеи, который обладает чудом исцеления. Активная часть тура: 3,1 км. пешком, продолжительность экскурсий 4-5 часов. День 2 Каньон реки Белой (Хаджохская теснина) Путевка в Адыгею — это прекрасный подарок себе и близким, ведь эта маленькая горная республика собрала в своих ущельях невероятное количество достопримечательностей. Каньон реки Белой — визитная карточка Хаджоха! На южной окраине посёлка шумная река Белая бежит в глубине великолепного каньона. Глубина каньона около 20 м, а длина — 350-400 м. Берега реки в некоторых местах полностью сплелись между собой, образовав удивительные каменные мосты. Так посёлок и получил своё название — Каменномостский (или Хаджох). Даже в очень яркий день солнце не проникает в отдаленные уголки ущелья. Над самой водой, в каменных стенках, можно рассмотреть углубления, полки, ниши — всё это результат многовековой работы бурной реки. Во время экскурсии по ущелью на нашем пути встретятся удивительные каменные арки, небольшие водопады. По пути сделаем фото со скульптурой медведя, орла и с удовольствием покормим забавного местного жителя — страуса Васю. Активная часть тура: 5,7 км. пешком, перепад высот 410-420 м, продолжительность 3 часа. Скала Молоток. Чтобы посмотреть на Адыгею с высоты, отправимся в треккинг на скалу Молоток! К скале ведет лесная тропа. Вначале нам предстоит набрать высоту, а затем тропа становится более ровной и идет траверсом по хребту. В Адыгее немало необычных скал, Молоток – как раз одна из них! Природа создала эту скалу в форме настоящего каменного инструмента. Чтобы воочию в этом убедиться, поднимемся над скалой и посмотрим на нее с высоты. И попутно полюбуемся красивой панорамой! А еще по пути увидим огромное каменное окно в Европу, в котором мы очень часто делает отличные групповые фото. Активная часть тура: 5,5 км. пешком, перепад высот 425-590 м, продолжительность 2-3 часа. День 3 Треккинг в ущелье и на водопады Руфабго Активный тур в Адыгею продолжается. Из посёлка Хаджох расходятся несколько ущелий. Одно из самых популярных у туристов — это ущелье реки Руфабго, украшенное шумными водопадами. Маршрут оборудован удобными лестницами и мостиками, облегчающими наш путь по каньону. Даже жарким летом здесь всегда царит полумрак и приятная прохлада. Во время экскурсии увидим живописные водопады: «Сердце Руфабго», «Шнурочек», «Девичьи косы», высота которых от 5 до 14 метров. Также выйдем на отличные смотровые площадки и посетим большой грот — стоянку первобытного человека. Грот называется «Кошачий глаз» благодаря своеобразному сквозному отверстию в куполе пещеры. Активная часть тура: 15,3 км. пешком, перепад высот 410-580 м, продолжительность экскурсии 6-7 часов. День 4 Прогулка на лошадях, рафтинг Конные прогулки — это прекрасный, активный отдых на природе. В течение прогулки можно будет полюбоваться красотами сказочной Адыгеи и получить удовольствие от общения с лошадьми. Такие туры всегда дарят положительные эмоции и детям, и взрослым. Инструктор научит, как правильно управлять и держаться в седле. Лошади у нас послушные, с ними найдёт общий язык даже неопытный всадник. Каждый выберет себе лошадку — и поехали на прогулку по лесным тропам. В пути обязательно остановимся и сделаем фото с лошадьми на фоне гор. Продолжительность мероприятия: 1,5 часа (инструктаж + прогулка). Рафтинг Рафтинг в Адыгее проводится на реке Белой— главной водной артерии этих мест. Опытный инструктор проведёт тренировку и инструктаж по технике безопасности. Затем надеваем спасательные жилеты, каски — и вперёд! Сплав на рафте — это лучший активный отдых в Адыгее и замечательный способ знакомства с дикой природой этих мест. У вас будет возможность погрузиться в водную стихию, увидеть красоту гор с новой стороны. С воды будем любоваться красивыми водопадами и гранитными скалами. Одежда для рафтинга: купальник или шорты + футболка. На рафтинге выдают гидрокостюм, специальные носки, обувь, спасательный жилет и каску. Гидрокостюм надевается сверху на купальник или шорты с футболкой. Продолжительность рафтинга 2-2,5 часа (инструктаж + сплав). День 5 Большая Азишская пещера, Цербелевы поляны, дольмены, грот «Крыло ангела», водопады Кутанка, смотровая площадка на Лаго-Наки, Гранитный каньон. Сегодня у нас будет очень насыщенный день! С утра отправляемся на хребет Азиш-Тау, который подарил Адыгее Большую Азишскую пещеру. Это уникальный памятник природы, где всегда много туристов и в будни, и в выходные дни. На экскурсии увидим, как умело украсила Природа просторные залы пещеры сталактитами, сталагмитами и столбами удивительных форм. Некоторые скальные образования имеют даже свои имена. Самое необычное называется «деревом счастья». Тур в Адыгею непременно дополняет посещение сувенирного рынка. Сегодня будет возможность купить магнитики, горный чай, медовый сбитень и варенье из ягод. Цены демократичные, если поторговаться, то можно совсем недорого купить понравившиеся сувениры. Далее по программе тура нас ждёт поход по просторным Цербелевым полянам, за которыми находится группа из 24 дольменов. Дольмены способны подарить любовь, благополучие и исполнение самых заветных желаний. Прикоснёмся к этим удивительным сооружениям и идём дальше. Очередной потрясающий объект в нашем активном туре по Адыгее — грот «Крыло ангела». Тысячи лет грот подвергался выветриванию и сейчас внутри он похож на сыр с крупными дырками. Очень необычно и живописно, обязательно сделаем фотографии этого места. Но даже и это ещё не всё! Впереди у нас водопады на реке Кутанка, смотровые площадки на Каменное море, плато Лаго-Наки и фотосессия на Гранитном каньоне. Активная часть тура: 6 км. пешком, перепад высот 1800-1900 м, продолжительность экскурсии 6-7 часов. День 6 Треккинг в ущелье Мишоко Пешие туры по Адыгее невозможно представить без прогулки в ущелье Мишоко. Путь в Мишоко начинается от карьера, на самом дне которого образовалось родниковое озеро. Озеро называют Красным за розовый отблеск, идущий от скалы на восходе солнца. Свернув с трассы, тропа поднимается вверх по сосновому бору и выводит к большому гроту и капельному роднику. Ещё выше находится смотровая площадка, откуда открывается изумительный вид в глубину ущелья и на хребет Азиш-Тау. Далее тропинка ведёт вдоль шумных водопадов, перекатов реки и древних гротов, расположенных на террасах ущелья. Поскольку места здесь тихие, иногда в Мишоко можно увидеть горный лагерь туристов с палатками. Выбрав самое красивое место для отдыха, устроим привал и обед. Активная часть тура: 15,5 км. пешком, перепад высот 410-570 м, продолжительность экскурсии 5-6 часов. День 7 Термальные источники «Водная Ривьера». В этот день запланирован термальный тур в Адыгею. Приятное расслабление и отдых после похода нас ждёт на горячих источниках «Водная Ривьера». Здесь находятся пять бассейнов под открытым небом с термальной водой разной температуры, которая обладает целебными и расслабляющими свойствами. Вода поступает в бассейн со скважины, глубина которой 1800 метров. Этот термальный источник Адыгеи богат кремнием, натрием, что оказывает благотворное воздействие на организм. Кроме того, здесь просто приятно поплавать и расслабиться. Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

