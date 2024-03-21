Отправитесь на экскурсию в Хаджохскую Теснину, прогуляетесь по ущелью реки Руфабго, увидите Гранитный каньон и один из сохранившихся дольменов. Заезды каждое воскресенье круглый год.
сен
сен
сен
сен
окт
окт
окт
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд, природный парк «Хаджохская теснина»
14:30 Обед, знакомство с инструктором.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.
Теснина является частью Большого Хаджохского каньона. Это извилистая щель в скалах над рекой Белая. Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С). Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.
Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
Ущелье реки Руфабго
09:00 Завтрак.
10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп. плату) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов.
Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».
14:00 Обед.
15:00 Посещение термальных источников (1 час). Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС».
18:00 Ужин.
Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте. Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
17:30 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
18:30 Мастер класс по приготовлению Адыгейского сыра с дегустацией. Узнаем секреты и тонкости приготовления сыра в домашних условиях. Домашний сыр вкуснее, вы сможете в этом убедиться.
19:00 Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
Экскурсия в Майкоп
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа. Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок». Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным. В городе множество интересных мест. В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть. Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной Адыгейской кухни.
14:30 После обеда прогулка по городскому парку. По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво». Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
Плато Лаго-Наки, Большая Азишская Пещера
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки. Лагонакское нагорье красиво в любое время года. С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор. 13:00 Обед на маршруте.
14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты за доп. плату), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров. Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение. Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
Экскурсия в Гуамское ущелье
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс.
Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет. Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров. До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов».
Обед на маршруте.
18:00 Праздничный ужин.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим вкусный, приготовленный на углях, шашлык.
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|БО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»
|2-х, 3-хместное размещение
|58 000
|Доплата за одноместное размещение
|15 000
Варианты проживания
БО «Горная»
Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
Гостиница «Руфабго»
Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.
В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.
Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.
Белая река Даховская
Окруженный зеленью туристический комплекс «Белая река Даховская» расположен в 4 км от поселка Каменномостский.
К услугам гостей сауна и принадлежности для барбекю.
В числе удобств домов для отпуска терраса и телевизор с плоским экраном.
Обеденная зона укомплектована холодильником, электрическим чайником и обеденным столом.
В собственных ванных комнатах с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Из всех помещений открывается живописный вид на горы.
В окрестностях можно поиграть в пейнтбол, а также заняться пешим туризмом и рафтингом.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Расстояние до берега реки Белой составляет 50 метров.
Международный аэропорт Краснодар находится в 171 км от туристического комплекса «Белая река Даховская».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда и в день выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Трехразовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные экскурсии, прогулки по Адыгее
- Посещение термальных источников по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Купание в бассейне на территории размещения
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 рублей взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 рублей, до 7 лет бесплатноводопады Руфабго - 600 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублеймузей "Паноптикум" 150 рублеймузей "Сад камней" 100 рублейэкскурсия по Национальному музею - 300 руб. взрослый, 150 руб. детскийАзишская пещера - 800 рублей взрослый детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатно Гузерипль (вход в заповедник) - 400 руб. /взр., 200 руб. /детский
- Хаджохская теснина - 600 рублей взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 рублей, до 7 лет бесплатно
- Водопады Руфабго - 600 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей
- Музей «Паноптикум» 150 рублей
- Музей «Сад камней» 100 рублей
- Экскурсия по Национальному музею - 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
- Азишская пещера - 800 рублей взрослый детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатно
- Гузерипль (вход в заповедник) - 400 руб. /взр., 200 руб. /детский
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - 400 рублей взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, дети до 5 лет бесплатно
- Экстрим-парк «Мишоко» (троллей Виа-феррата) по желанию - от 1 500 рублей
- Спортивная страховка - 300 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), треккинговые теплые ботинки;
- спортивную одежду для холодной погоды: куртку теплую ветрозащитную, водонепроницаемую, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
- купальник, резиновые тапочки;
- рюкзак на 7-10 литров.
Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
Ж/Д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 11:00;
Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье:
— с 11:00 до 13:00;
Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье:
— с 14:00 до 15:30;
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью 4 и 6 пассажира, в одну сторону):
Ж/д Краснодар:
- 4 пассажира и меньше – 6 000 руб.;
- 6 пассажиров – 7 000р.
Минеральные воды:
- 4 пассажира и меньше – 9 000 руб.;
- 6 пассажиров – 10 000 руб.;
Ставрополь:
- 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
- 6 пассажиров – 9 000 руб.;
Майкоп:
- 4 пассажира и меньше – 3 000 руб.;
- 6 пассажиров – 4 000 руб.
Какие документы нужны при заселении?
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Какие скидки есть в туре?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все хорошо организовано.