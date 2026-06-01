7 день

Спуск к морю. Отъезд

По дороге, вьющейся над ущельем реки Шахе спускаемся к морю. Всего двадцать километров и мы около домика И. А. Кошмана.

Здесь можно выпить самого северного в мире чая или покушать блинов.

Комфортная машина отвозит нас с гор к берегу Черного моря.

Тур заканчивается в Дагомысе до 19:00. До аэропорта 1-2 часа на машине. Трансфер не предусмотрен.

Внимание! За дополнительную плату мы можем организовать Вам отдых на Черном море.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160