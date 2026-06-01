Мы стартуем от высокогорного плато Лаго-Наки, по мере продвижения будем видеть, как сменяются климатические зоны, осуществим подъём к леднику горы Фишт и выйдем к Чёрному морю.
Программа тура по дням
Прибытие. Трансфер в Хаджох, экскурсия
Приезд в г. Краснодар. Сбор группы в 09:00 на привокзальной площади у памятника Ленину.
Трансфер Краснодар — Хаджох.
Знакомство с гидом. Получение питания, группового снаряжения.
Экскурсия в каньон реки Белой или ущелье Мишоко.
Водопады Руфабго
Поход к водопадам Руфабго на целый день.
Купания в водопадах. Ловим счастливые моменты.
Разведение костров на территории заповедника запрещено.
Плато Лаго-Наки. Переход к приюту Фишт
Калорийный завтрак на турбазе. Набираемся сил.
Ранний выезд на плато Лаго-Наки. Мы входим на территорию Кавказского биосферного заповедника. Здесь запрещено разведение костров, уничтожение растений.
Обед около горного ручья у подошвы горы Оштен.
Переход под склонами Оштена к горному приюту Фишт.
Мы проходим через Армянский и Гузерипльский перевалы. Под нами лежат цепи горных хребтов, справа скальные обрывы Оштена. А мы держим путь к морю.
Радиальный выход к Малому Фиштинскому леднику
Поздний подъем. Отсыпаемся от городской суеты.
Радиальный выход к Малому Фиштинскому леднику.
Вы подниметесь на высоту 2300 метров — это самая высокая отметка нашего путешествия. Вы побываете на настоящем леднике.
Отдых. По желанию - выход на Фишт-Оштеновский перевал
Отдыхаем.
Желающие совершают радиальный выход на Фишт-Оштеновский перевал — место ожесточённых боев во время ВОВ.
Можно истопить баньку и принять водные процедуры.
Вечером костер, посиделки, песни под гитару.
Проход по альпийским лугам. Спуск в поселок Бабук-Аул
Ранний подъем.
Сегодня мы переходим в зону субтропиков. Берем два перевала: Белореченский и Гузерипльский.
Проходим по альпийским лугам. Лицезреем стада коров, табуны лошадей и восхищаемся короной Фишта.
Веселый спуск! Вниз, вниз, вниз в поселок Бабук-Аул. Здесь на старой турбазе наша следующая ночевка.
Спуск к морю. Отъезд
По дороге, вьющейся над ущельем реки Шахе спускаемся к морю. Всего двадцать километров и мы около домика И. А. Кошмана.
Здесь можно выпить самого северного в мире чая или покушать блинов.
Комфортная машина отвозит нас с гор к берегу Черного моря.
Тур заканчивается в Дагомысе до 19:00. До аэропорта 1-2 часа на машине. Трансфер не предусмотрен.
Внимание! За дополнительную плату мы можем организовать Вам отдых на Черном море.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе и ночевки в туристических палатках.
Варианты проживания
База отдыха «Солнечная»
База отдыха представляет собой небольшую коттеджную деревню. Домики из оцилиндрованного бревна со всеми удобствами. В номерах есть спутниковое телевидение, холодильник, чайник, санузел.
На территории установлены беседки и мангалы, оборудована кухня для общего пользования, есть сауна на дровах, подогреваемый бассейн, бильярд, настольный теннис, большой банкетный зал. Так же имеется бесплатная парковка под видеонаблюдением.
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча на вокзале
- Трансфер Краснодар - Хаджох, Хаджох - Плато
- Трансфер Солох-Аул - Дагомыс (рейсовый автобус)
- Прокат группового снаряжения (горелки, газ, котлы для приготовления пищи, палатки, групповая аптечка)
- Проживание на турбазе в Хаджохе, 2 ночи
- Работа инструктора-проводника
- Питание на маршруте
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Краснодара и обратно из Дагомыса/Сочи
- Такси: от аэропорта Краснодара до места встречи группы от места окончания тура до ж/д вокзала и аэропорта
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Питание, не указанное в программе тура
- Организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая куртка;
- лыжная шапочка;
- перчатки флисовые;
- непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
- спортивный костюм;
- спальник;
- пенополиуретановый коврик;
- треккинговая обувь;
- сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки);
- рюкзак 80-100л; сидушка;
- треккинговые палки;
- накидка от дождя на себя и на рюкзак;
- защита от солнца: панама, крем, очки;
- рабочие перчатки;
- кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
- термос и фляга для воды общим объемом 2л.;
- фонарь налобный (батарейки запасные);
- аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где начинается и заканчивается маршрут?
Город, страна прибытия: Краснодар, Россия.
Аэропорт прибытия: KRR, Пашковский.
Город, страна отъезда: Сочи, Россия.
Аэропорт отъезда: Адлер, Россия.
Билеты из Лоо или Дагомыса можно брать после 19:00.
Нужно ли оформлять пропуск в заповедник?
С 25.06.2024 при посещении нескольких маршрутов Кавказского заповедника необходимо оформить пропуск Сочинского национального парка. Дополнительная оплата на месте прибытия в Сочинском национальном парке — 200 руб. /сут. /чел.