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Тридцатка. От плато Лаго-Наки к Черному морю

Один из самых старых, массовых и популярных в Советском Союзе туристских маршрутов. Действовал уже в середине 1930-х годов.

Мы стартуем от высокогорного плато Лаго-Наки, по мере продвижения будем видеть, как сменяются климатические зоны, осуществим подъём к леднику горы Фишт и выйдем к Чёрному морю.
Тридцатка. От плато Лаго-Наки к Черному морюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тридцатка. От плато Лаго-Наки к Черному морюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тридцатка. От плато Лаго-Наки к Черному морюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Трансфер в Хаджох, экскурсия

Приезд в г. Краснодар. Сбор группы в 09:00 на привокзальной площади у памятника Ленину.

Трансфер Краснодар — Хаджох.

Знакомство с гидом. Получение питания, группового снаряжения.

Экскурсия в каньон реки Белой или ущелье Мишоко.

Прибытие. Трансфер в Хаджох, экскурсияПрибытие. Трансфер в Хаджох, экскурсияПрибытие. Трансфер в Хаджох, экскурсияПрибытие. Трансфер в Хаджох, экскурсияПрибытие. Трансфер в Хаджох, экскурсия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Водопады Руфабго

Поход к водопадам Руфабго на целый день.

Купания в водопадах. Ловим счастливые моменты.

Разведение костров на территории заповедника запрещено.

Водопады РуфабгоВодопады РуфабгоВодопады РуфабгоВодопады Руфабго
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Плато Лаго-Наки. Переход к приюту Фишт

Калорийный завтрак на турбазе. Набираемся сил.

Ранний выезд на плато Лаго-Наки. Мы входим на территорию Кавказского биосферного заповедника. Здесь запрещено разведение костров, уничтожение растений.

Обед около горного ручья у подошвы горы Оштен.

Переход под склонами Оштена к горному приюту Фишт.

Мы проходим через Армянский и Гузерипльский перевалы. Под нами лежат цепи горных хребтов, справа скальные обрывы Оштена. А мы держим путь к морю.

Плато Лаго-Наки. Переход к приюту ФиштПлато Лаго-Наки. Переход к приюту ФиштПлато Лаго-Наки. Переход к приюту ФиштПлато Лаго-Наки. Переход к приюту Фишт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Радиальный выход к Малому Фиштинскому леднику

Поздний подъем. Отсыпаемся от городской суеты.

Радиальный выход к Малому Фиштинскому леднику.

Вы подниметесь на высоту 2300 метров — это самая высокая отметка нашего путешествия. Вы побываете на настоящем леднике.

Радиальный выход к Малому Фиштинскому ледникуРадиальный выход к Малому Фиштинскому ледникуРадиальный выход к Малому Фиштинскому ледникуРадиальный выход к Малому Фиштинскому леднику
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Отдых. По желанию - выход на Фишт-Оштеновский перевал

Отдыхаем.

Желающие совершают радиальный выход на Фишт-Оштеновский перевал — место ожесточённых боев во время ВОВ.

Можно истопить баньку и принять водные процедуры.

Вечером костер, посиделки, песни под гитару.

Отдых. По желанию - выход на Фишт-Оштеновский перевалОтдых. По желанию - выход на Фишт-Оштеновский перевал
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Проход по альпийским лугам. Спуск в поселок Бабук-Аул

Ранний подъем.

Сегодня мы переходим в зону субтропиков. Берем два перевала: Белореченский и Гузерипльский.

Проходим по альпийским лугам. Лицезреем стада коров, табуны лошадей и восхищаемся короной Фишта.

Веселый спуск! Вниз, вниз, вниз в поселок Бабук-Аул. Здесь на старой турбазе наша следующая ночевка.

Проход по альпийским лугам. Спуск в поселок Бабук-АулПроход по альпийским лугам. Спуск в поселок Бабук-АулПроход по альпийским лугам. Спуск в поселок Бабук-АулПроход по альпийским лугам. Спуск в поселок Бабук-Аул
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Спуск к морю. Отъезд

По дороге, вьющейся над ущельем реки Шахе спускаемся к морю. Всего двадцать километров и мы около домика И. А. Кошмана.

Здесь можно выпить самого северного в мире чая или покушать блинов.

Комфортная машина отвозит нас с гор к берегу Черного моря.

Тур заканчивается в Дагомысе до 19:00. До аэропорта 1-2 часа на машине. Трансфер не предусмотрен.

Внимание! За дополнительную плату мы можем организовать Вам отдых на Черном море.

Спуск к морю. ОтъездСпуск к морю. ОтъездСпуск к морю. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и ночевки в туристических палатках.

Варианты проживания

База отдыха «Солнечная»

2 ночи

База отдыха представляет собой небольшую коттеджную деревню. Домики из оцилиндрованного бревна со всеми удобствами. В номерах есть спутниковое телевидение, холодильник, чайник, санузел.

На территории установлены беседки и мангалы, оборудована кухня для общего пользования, есть сауна на дровах, подогреваемый бассейн, бильярд, настольный теннис, большой банкетный зал. Так же имеется бесплатная парковка под видеонаблюдением.

База отдыха «Солнечная»База отдыха «Солнечная»База отдыха «Солнечная»База отдыха «Солнечная»База отдыха «Солнечная»База отдыха «Солнечная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Палаточный лагерь

4 ночи
Палаточный лагерь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча на вокзале
  • Трансфер Краснодар - Хаджох, Хаджох - Плато
  • Трансфер Солох-Аул - Дагомыс (рейсовый автобус)
  • Прокат группового снаряжения (горелки, газ, котлы для приготовления пищи, палатки, групповая аптечка)
  • Проживание на турбазе в Хаджохе, 2 ночи
  • Работа инструктора-проводника
  • Питание на маршруте
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Краснодара и обратно из Дагомыса/Сочи
  • Такси: от аэропорта Краснодара до места встречи группы от места окончания тура до ж/д вокзала и аэропорта
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • треккинговая обувь;
  • сменная обувь для брода и лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80-100л; сидушка;
  • треккинговые палки;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос и фляга для воды общим объемом 2л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где начинается и заканчивается маршрут?

Город, страна прибытия: Краснодар, Россия.

Аэропорт прибытия: KRR, Пашковский.

Город, страна отъезда: Сочи, Россия.

Аэропорт отъезда: Адлер, Россия.

Билеты из Лоо или Дагомыса можно брать после 19:00.

Нужно ли оформлять пропуск в заповедник?

С 25.06.2024 при посещении нескольких маршрутов Кавказского заповедника необходимо оформить пропуск Сочинского национального парка. Дополнительная оплата на месте прибытия в Сочинском национальном парке — 200 руб. /сут. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Краснодара

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