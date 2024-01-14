2 день

Мусса-Ачитара

09:00 Завтрак — шведский стол в отеле.

Подъем по канатной дороге на склоны горы Мусса-Ачитара.

Подъемники гондольного типа поднимут вас на высоту более 3000 метров, откуда в ясную погоду виден Эльбрус и горные заснеженные вершины Главного Кавказского хребта.

Здесь можно покататься на высокогорных качелях или сделать фото с яками (за доп. плату).

Обед в одном из многочисленных кафе на «горе» (по желанию за доп. плату).

Местная кухня как нельзя лучше подходит для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня.

Порции обычно такого размера, что для шашлыка места не остается, разве что для хычина с травяным чаем или глинтвейна.

Свободное время.

Для любителей активного отдыха — катание по заснеженным горным склонам!

Лыжи, сноуборды, санки — каждый найдет для себя развлечения по своему вкусу.

По желанию можно посетить деревню альпак: милые альпаки редкой породы Сури, ослики Моисей и Любава, мини-пони Симка и Евочка — мама и дочка, карликовые камерунские козочки, англо-нубийские козочки — очень ласковые и любвеобильные мамочка Нэнси с детьми, карликовые овечки и декоративные кролики.

Возвращение в отель.

Ужин (по желанию за доп. плату).