Отправимся в путешествие на внедорожниках в одно из самых живописных ущелий Домбайской поляны — ущелье реки Алибек.
Программа тура по дням
Прибытие. Тебердинский заповедник. Свободное время
24:00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе (сбор за 20 мин.) от Драмтеатра.
Переезд в Карачаево-Черкессию, пос. Теберда (около 450 км).
08:00 Прибытие в п. Теберда.
Перекусить после дороги можно в кафе «У реки» за доп. плату (национальная кухня – хычин, горный чай).
09:00Экскурсия в государственный Тебердинский заповедник.
На сегодняшний день это одна из самых посещаемых охраняемых природных территорий России.
Желающие поближе познакомиться с представителями местной фауны могут посетить демонстрационный вольерный комплекс, в котором содержатся различные виды диких животных, обитающих в этих краях: рыси, енотовидные собаки, волки, шакалы, зубры и другие звери.
Обед в кафе (за доп. плату).
Переезд в п. Домбай.
Размещение в отеле «Снежный барс».
Свободное время.
Для любителей активного отдыха — катание по заснеженным горным склонам!
Лыжи, сноуборды, санки — каждый найдет для себя развлечения по своему вкусу.
Ужин (по желанию за доп. плату).
Свободное время, отдых.
Мусса-Ачитара
09:00 Завтрак — шведский стол в отеле.
Подъем по канатной дороге на склоны горы Мусса-Ачитара.
Подъемники гондольного типа поднимут вас на высоту более 3000 метров, откуда в ясную погоду виден Эльбрус и горные заснеженные вершины Главного Кавказского хребта.
Здесь можно покататься на высокогорных качелях или сделать фото с яками (за доп. плату).
Обед в одном из многочисленных кафе на «горе» (по желанию за доп. плату).
Местная кухня как нельзя лучше подходит для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня.
Порции обычно такого размера, что для шашлыка места не остается, разве что для хычина с травяным чаем или глинтвейна.
Свободное время.
Для любителей активного отдыха — катание по заснеженным горным склонам!
Лыжи, сноуборды, санки — каждый найдет для себя развлечения по своему вкусу.
По желанию можно посетить деревню альпак: милые альпаки редкой породы Сури, ослики Моисей и Любава, мини-пони Симка и Евочка — мама и дочка, карликовые камерунские козочки, англо-нубийские козочки — очень ласковые и любвеобильные мамочка Нэнси с детьми, карликовые овечки и декоративные кролики.
Возвращение в отель.
Ужин (по желанию за доп. плату).
Ущелье Алибек. Отъезд
09:00 Завтрак —шведский стол в отеле.
Освобождение номеров.
Прогулка на внедорожниках в одно из самых живописных ущелий Домбайской поляны — ущелье реки Алибек.
Долину обрамляют такие великолепные вершины, как символ Домбая— Белалакая, «горный красавец» Эрцог, отполированные льдом скалы «бараньи лбы».
Свободное время для покупки сувениров на местном рынке.
Редкий гость удержится здесь от покупок, особый колорит Домбаю придает местный рынок, расположенный в самом центре поселка: сборы горных трав, чаи, смеси для глинтвейна, специи, лекарственные сборы, вино, мед, варенья из шишек, лепестков роз, грецкого ореха, ежевики, облепихи и огромный выбор рукодельных вещей их шерсти.
Обед (по желанию за доп. плату).
16:00 Выезд в Краснодар.
23:00 Прибытие в Краснодар (время указано ориентировочно).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Снежный барс».
Варианты проживания
Снежный барс
Гостиничный комплекс «Снежный Барс — Домбай» был открыт в феврале 2008 года и зарекомендовал себя как отель европейского уровня и позиционируется не только как горнолыжный отель, но и как идеальное место для семейного отдыха с детьми, для которых здесь есть все необходимые условия — детская комната, а так же как место для летнего отдыха.
Для того, чтобы Ваш отдых был разнообразным, в отеле есть возможность организовать экскурсию на форелевое озеро и другие не менее живописные места Домбая и Архыза. На территории отеля есть мангалы, так что Вы можете провести время в кругу друзей у огня. «Снежный Барс — Домбай» — это кавказское гостеприимство и качественный сервис круглый год.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание в гостинице «Снежный барс» в 2-местных номерах стандарт
- Питание: 2 завтрака - шведский стол
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: обеды, ужины
- Входные билеты на экскурсионные объекты: ущелье Алибек (экологический сбор) - 200 руб. Тебердинский заповедник - 200 руб. ущелье Аманауз (экологический сбор) - 200 руб. подъемник Домбай: 3 очереди - 2 300 руб. /взр., 2 000 руб. /дети до 10 летвнедорожники в ущелье Алибек - от 1 500 руб
- Ущелье Алибек (экологический сбор) - 200 руб
- Тебердинский заповедник - 200 руб
- Ущелье Аманауз (экологический сбор) - 200 руб
- Подъемник Домбай: 3 очереди - 2 300 руб. /взр., 2 000 руб. /дети до 10 лет
- Внедорожники в ущелье Алибек - от 1 500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт/свидетельство о рождении;
- полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где начинается тур?
Тур начинается у Драмтеатра (Главная городская площадь, 2, Краснодар) — сбор за 20 мин.
Выезд в 24:00.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.