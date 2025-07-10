по Краснодарскому краю – туры в Краснодаре

Найдено 3 тура в категории «по Краснодарскому краю» в Краснодаре, цены от 43 300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
На машине
6 дней
Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при...
10 июл в 10:00
15 авг в 10:00
57 600 ₽ за человека
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
На машине
4 дня
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
30 мая в 14:00
19 июн в 14:00
43 300 ₽ за человека
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
На машине
4 дня
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
29 мая в 14:00
21 июн в 14:00
48 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «по Краснодарскому краю»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
  2. Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
  3. Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Лаго-Наки
  2. Водопады Руфабго
  3. Улица Красная
  4. Скала Петушок
  5. Дантово ущелье
  6. Горячий Ключ
  7. Войсковой собор Александра Невского
  8. Стадион Краснодар
  9. Озеро Абрау
  10. Хаджохская теснина
Сколько стоит тур в Краснодаре в мае 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "по Краснодарскому краю" можно забронировать 3 тура от 43 300 до 57 600.
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