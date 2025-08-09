Треккинг по Ближним Столбам в Красноярске - это увлекательное путешествие по таёжным тропам. Участники смогут увидеть гранитные скалы с птичьими именами и насладиться видами на Саянские горы. Экскурсия включает рассказ
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Такмак
- Китайская стенка
- Ермак
Описание экскурсии
Массив, к которому мы отправимся, состоит из 14 вершин. У 13 из них «птичьи» имена (Воробушки, Снегирь, Цыпа, Жаворонок, Цапля, Орлан). Лишь одна совсем отбилась от стаи, предпочтя семейство земноводных.
Скальная группа интересна и проста в изучении, можно придумать и свои ходы для восхождений! Отсюда виден грандиозный Такмак, Китайская стенка, Ермак и многие другие скалы Такмакского района. Есть также тропы, соединяющие эти массивы.
- Мы начнём путь с Гранитного карьера, где я расскажу о временах золотой лихорадки в Сибири и объясню, куда делась огромная скала Кизяма
- Далее вдоль ручья Махового пройдём по живописной тропе сквозь густую тайгу
- Через 2 км начнётся подъём, по пути будут замечательные смотровые площадки с видом на соседние скалы и просторы Саянских гор
- Спустя час мы выйдем к вершине, на которой расположена целая груда скал. Вы попробуете себя в искусстве столбизма — восхождении на скалы. Бояться не стоит — я подскажу, куда правильно наступать, и научу «верить камню»
- На вершинах будет ветрено — мы укроемся у подножья скал и устроим пикник
- Далее мы либо спустимся по той же тропе, либо можем уйти на соседние массивы
Организационные детали
- Протяжённость маршрута 6 км, набор высоты 200 м
- Специальная физическая подготовка не требуется
- Рекомендации (как одеться и что взять с собой) вы увидите после бронирования
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Восточного входа в заповедник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 443 туристов
Мы команда из Красноярска, влюбленные в город и край. Наши знания мест впитывались с детства и подпитывались любопытством и жаждой узнать про родной край что-то новое. С удовольствием поможем вам влюбиться в наш город так же, как мы. Проводим поездки самостоятельно, не представляя какие-либо агентства, мы за личное комфортное общение.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Анисия
9 авг 2025
Благодарим Александра за прекрасную экскурсию по столбам Красноярска. Маршрут был интересный и впечатляющий, отличный от заявленного, но моя дочка 7 лет и я в восторге.
Входит в следующие категории Красноярска
