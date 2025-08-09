Треккинг по Ближним Столбам в Красноярске - это увлекательное путешествие по таёжным тропам. Участники смогут увидеть гранитные скалы с птичьими именами и насладиться видами на Саянские горы. Экскурсия включает рассказ

Описание экскурсии

Массив, к которому мы отправимся, состоит из 14 вершин. У 13 из них «птичьи» имена (Воробушки, Снегирь, Цыпа, Жаворонок, Цапля, Орлан). Лишь одна совсем отбилась от стаи, предпочтя семейство земноводных.

Скальная группа интересна и проста в изучении, можно придумать и свои ходы для восхождений! Отсюда виден грандиозный Такмак, Китайская стенка, Ермак и многие другие скалы Такмакского района. Есть также тропы, соединяющие эти массивы.

Мы начнём путь с Гранитного карьера, где я расскажу о временах золотой лихорадки в Сибири и объясню, куда делась огромная скала Кизяма

Далее вдоль ручья Махового пройдём по живописной тропе сквозь густую тайгу

Через 2 км начнётся подъём, по пути будут замечательные смотровые площадки с видом на соседние скалы и просторы Саянских гор

Спустя час мы выйдем к вершине, на которой расположена целая груда скал. Вы попробуете себя в искусстве столбизма — восхождении на скалы. Бояться не стоит — я подскажу, куда правильно наступать, и научу «верить камню»

На вершинах будет ветрено — мы укроемся у подножья скал и устроим пикник

Далее мы либо спустимся по той же тропе, либо можем уйти на соседние массивы

