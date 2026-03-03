Тени прошлого: экскурсия по местам девочки-фантома

Узнать, как Красноярск выглядел 100 лет назад и почему архивная фотография стала символом города
Наш авторский маршрут основан на реальной городской легенде.

С её помощью мы раскроем для вас Красноярск с необычной стороны — через истории жителей, неприметные детали прошлого и атмосферу старых улиц.

Героиней нашей прогулки станет девочка с архивной фотографии, и мы пройдём по местам, где она провела своё детство.
Описание фото-прогулки

Губернская мужская гимназия — вы узнаете, как учились юные красноярцы 100 лет назад и почему именно отсюда начинается путь легенды.

Художественная школа им. В. И. Сурикова — место, где формировалось художественное лицо города. Мы поговорим о Сурикове, его эпохе и творческой жизни Красноярска.

Драматический театр им. А. С. Пушкина — вы выясните, как театр стал центром культурной жизни и почему его часто связывают с местными легендами.

Старинная аптека — здание, где сохранился дух начала 20 века. Здесь оживают истории о быте горожан и развитии медицины в старом Красноярске.

Торгово-промышленная палата, которая рассказывает о купеческом прошлом Красноярска. Вы услышите о местных предпринимателях и ремёслах.

Женская гимназия, современный корпус Педагогического университета. Обсудим молодёжь той эпохи, образование и жизни девочек-гимназисток среди которых, вероятно, была и героиня нашей экскурсии.

Вы узнаете:

  • кем была девочка-фантом и почему её фотография стала частью городской легенды
  • как выглядел Красноярск 100 лет назад
  • где и как формировалась культурная среда старого города
  • и другие тайны загадочной истории Красноярска!

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 1,5–2 км
  • По пути мы зайдём в кофейню, где вы по желанию подкрепитесь (не входит в стоимость)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Участник1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У литературного музея ИМ.В.П. Астафьева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 43 туристов
Мы стремимся проводить экскурсии так, чтобы вы влюбились в Красноярск так же сильно, как и мы. Мы нашли старую фотографию с загадочной девочкой, которую прозвали Фантомом, — и эта находка стала
началом нашей истории. Сегодня мы создаём уникальные экскурсии и маршруты, которые проходят по местам, где оживает прошлое города. Наша команда объединяет дизайнеров, историков, маркетологов и молодых гидов — людей, которые хотят, чтобы Красноярск раскрывался туристам не только видами, но и душой.

Отзывы и рейтинг

Добрый день! Нам с мужем очень понравилась экскурсия, для нас ее проводила гид Екатерина - она прекрасно владеет материалом, рассказала много всего интересного. Сама концепция экскурсии мне понравилась - очень
увлекательно, подано под мистическим соусом, но по факту это чистая правда (что еще интереснее!). Это идеальная экскурсия на холодное время года - коротко и по делу, ну а летом прекрасный прогулочный вариант в центре города. Спасибо вам!

Экскурсия понравилась! Прошлись по следам мистической девочки из прошлого! Больше всего понравилась старинная аптека с артефактами и милые зверьки (не суслики, кстати). Спасибо за знакомство с главными улицами Красноярска. Очень порадовало, что молодежь Красноярска (наш экскурсовод) активно участвует в жизни города!
Была в этом городе проездом, решила посетить экскурсию, все понравилось. Хоть и она длилась не долго, прошли насыщенный маршрут с интересной историей. Больше всего запомнился драматический театр, интересно было и до этого узнать, как он связан с этим городом. Спасибо гиду за подробное и интересное объяснение деталей
Посетил экскурсию, все понравилось. Спасибо большое гиду и организатору за составление такого исторического маршрута. Интересно слушать. Экскурсия не затянутая, успели пройти все места и даже отдохнуть, насладиться моментом. Город теперь для меня открыл свои новые стороны.
Всю жизнь жила в Красноярске, но почему-то про девочку-фантом не слышала, да и про легенды тоже. Было интересно послушать про то, как жил этот город раньше, чем люди занимались, как быт обстоял. Даже, сходила бы с семьей еще раз.
Давно слышала про легенду о Девочке-Фантоме Красноярска, хотелось узнать фейк это или нет 😄😄😄 Формат отличный, понравилось, особенно тайный проход по «закоулкам». С удовольствием пойду с детьми 🙂
