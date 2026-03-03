Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У литературного музея ИМ.В.П. Астафьева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 43 туристов
Мы стремимся проводить экскурсии так, чтобы вы влюбились в Красноярск так же сильно, как и мы.
Мы нашли старую фотографию с загадочной девочкой, которую прозвали Фантомом, — и эта находка стала читать дальшеуменьшить
началом нашей истории.
Сегодня мы создаём уникальные экскурсии и маршруты, которые проходят по местам, где оживает прошлое города.
Наша команда объединяет дизайнеров, историков, маркетологов и молодых гидов — людей, которые хотят, чтобы Красноярск раскрывался туристам не только видами, но и душой.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
–
3
–
2
1
1
–
П
Полина
Добрый день! Нам с мужем очень понравилась экскурсия, для нас ее проводила гид Екатерина - она прекрасно владеет материалом, рассказала много всего интересного. Сама концепция экскурсии мне понравилась - очень читать дальшеуменьшить
увлекательно, подано под мистическим соусом, но по факту это чистая правда (что еще интереснее!). Это идеальная экскурсия на холодное время года - коротко и по делу, ну а летом прекрасный прогулочный вариант в центре города. Спасибо вам!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Экскурсия понравилась! Прошлись по следам мистической девочки из прошлого! Больше всего понравилась старинная аптека с артефактами и милые зверьки (не суслики, кстати). Спасибо за знакомство с главными улицами Красноярска. Очень порадовало, что молодежь Красноярска (наш экскурсовод) активно участвует в жизни города!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алена
Была в этом городе проездом, решила посетить экскурсию, все понравилось. Хоть и она длилась не долго, прошли насыщенный маршрут с интересной историей. Больше всего запомнился драматический театр, интересно было и до этого узнать, как он связан с этим городом. Спасибо гиду за подробное и интересное объяснение деталей
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
Посетил экскурсию, все понравилось. Спасибо большое гиду и организатору за составление такого исторического маршрута. Интересно слушать. Экскурсия не затянутая, успели пройти все места и даже отдохнуть, насладиться моментом. Город теперь для меня открыл свои новые стороны.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Кира
Всю жизнь жила в Красноярске, но почему-то про девочку-фантом не слышала, да и про легенды тоже. Было интересно послушать про то, как жил этот город раньше, чем люди занимались, как быт обстоял. Даже, сходила бы с семьей еще раз.
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Яна
Давно слышала про легенду о Девочке-Фантоме Красноярска, хотелось узнать фейк это или нет 😄😄😄 Формат отличный, понравилось, особенно тайный проход по «закоулкам». С удовольствием пойду с детьми 🙂
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Красноярска
Похожие экскурсии на «Тени прошлого: экскурсия по местам девочки-фантома»