Наш авторский маршрут основан на реальной городской легенде. С её помощью мы раскроем для вас Красноярск с необычной стороны — через истории жителей, неприметные детали прошлого и атмосферу старых улиц. Героиней нашей прогулки станет девочка с архивной фотографии, и мы пройдём по местам, где она провела своё детство.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Губернская мужская гимназия — вы узнаете, как учились юные красноярцы 100 лет назад и почему именно отсюда начинается путь легенды.

Художественная школа им. В. И. Сурикова — место, где формировалось художественное лицо города. Мы поговорим о Сурикове, его эпохе и творческой жизни Красноярска.

Драматический театр им. А. С. Пушкина — вы выясните, как театр стал центром культурной жизни и почему его часто связывают с местными легендами.

Старинная аптека — здание, где сохранился дух начала 20 века. Здесь оживают истории о быте горожан и развитии медицины в старом Красноярске.

Торгово-промышленная палата, которая рассказывает о купеческом прошлом Красноярска. Вы услышите о местных предпринимателях и ремёслах.

Женская гимназия, современный корпус Педагогического университета. Обсудим молодёжь той эпохи, образование и жизни девочек-гимназисток среди которых, вероятно, была и героиня нашей экскурсии.

Вы узнаете:

кем была девочка-фантом и почему её фотография стала частью городской легенды

как выглядел Красноярск 100 лет назад

где и как формировалась культурная среда старого города

и другие тайны загадочной истории Красноярска!

Организационные детали