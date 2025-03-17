Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вас ждет прогулка по Красноярску, где вы откроете для себя уникальные черты каждого берега Енисея: исторический и деловой левый берег с купеческими особняками и смотровыми площадками, а также индустриальный правый берег с монументальной архитектурой советского периода.



Вы узнаете историю города, его ключевые этапы развития и увидите гармоничное сочетание старинных зданий с современными жилыми комплексами.