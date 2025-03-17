Вас ждет прогулка по Красноярску, где вы откроете для себя уникальные черты каждого берега Енисея: исторический и деловой левый берег с купеческими особняками и смотровыми площадками, а также индустриальный правый берег с монументальной архитектурой советского периода.
Вы узнаете историю города, его ключевые этапы развития и увидите гармоничное сочетание старинных зданий с современными жилыми комплексами.
Вы узнаете историю города, его ключевые этапы развития и увидите гармоничное сочетание старинных зданий с современными жилыми комплексами.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсииКрасноярск — это город, раскинувшийся по обеим сторонам величественного Енисея, где каждый берег имеет свою уникальную атмосферу и историю. На левом берегу, историческом и деловом центре города, мы прогуляемся по старинным купеческим улицам, посетим обзорные площадки с захватывающими видами и насладимся зелеными просторами Академгородка. На правом берегу, часто называемом «красноярским Детройтом», погрузимся в атмосферу индустриальной эпохи: сталинский ампир и огромные промышленные комплексы, оставшиеся в наследство от времен советской индустриализации, создают здесь особый колорит. Что вас ждет на экскурсии:• Погружение в историю города: вы узнаете, как Красноярск развивался на протяжении веков и как военные и экономические события оставили свой след на каждом берегу Енисея.
- Левый берег: осмотрим старинные особняки, деловые кварталы и живописные панорамы.
- Правый берег: познакомимся с индустриальной культурой и монументальной архитектурой советского времени, и увидим современные жилые комплексы, гармонично вписывающиеся в окружающий ландшафт. В конце прогулки я порекомендую вам лучшие музеи, рестораны, парки и магазины сувениров, которые можно посетить, чтобы глубже узнать Красноярск и продолжить знакомство с его многогранной культурой. Важная информация: Экскурсия комбинированная, автомобильно-пешеходная. Форма одежды подбирается конкурсантами в зависимости от погоды.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь у Большого концертного зала
- Проспект Мира
- Драматический театр Пушкина
- Самая старая в городе аптека
- Дом Кино
- Коммунальный мост - символ города с 10ти рублевой купюры
- Площадь Революции
- Памятник Святому Луке (В.Ф. Войно-Ясенецкому)
- Органный зал
- Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе
- Октябрьский мост
- Остров Татышев
- Проспект Молокова (Деловой центр Красноярска)
- Проспект имени газеты Красноярский рабочий
- Центральный стадион
- Лодочную станцию и маяк
Что включено
- Услуги гида/n
Что не входит в цену
- Питание
- Вода
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсия комбинированная, автомобильно-пешеходная
- Форма одежды для экскурсии подбирается экскурсантами в зависимости от погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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