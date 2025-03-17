Два берега - два разных характера Красноярска

Вас ждет прогулка по Красноярску, где вы откроете для себя уникальные черты каждого берега Енисея: исторический и деловой левый берег с купеческими особняками и смотровыми площадками, а также индустриальный правый берег с монументальной архитектурой советского периода.

Вы узнаете историю города, его ключевые этапы развития и увидите гармоничное сочетание старинных зданий с современными жилыми комплексами.
Два берега - два разных характера Красноярска
Два берега - два разных характера Красноярска
Два берега - два разных характера Красноярска
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание экскурсии

Красноярск — это город, раскинувшийся по обеим сторонам величественного Енисея, где каждый берег имеет свою уникальную атмосферу и историю. На левом берегу, историческом и деловом центре города, мы прогуляемся по старинным купеческим улицам, посетим обзорные площадки с захватывающими видами и насладимся зелеными просторами Академгородка. На правом берегу, часто называемом «красноярским Детройтом», погрузимся в атмосферу индустриальной эпохи: сталинский ампир и огромные промышленные комплексы, оставшиеся в наследство от времен советской индустриализации, создают здесь особый колорит. Что вас ждет на экскурсии:• Погружение в историю города: вы узнаете, как Красноярск развивался на протяжении веков и как военные и экономические события оставили свой след на каждом берегу Енисея.
  • Левый берег: осмотрим старинные особняки, деловые кварталы и живописные панорамы.
  • Правый берег: познакомимся с индустриальной культурой и монументальной архитектурой советского времени, и увидим современные жилые комплексы, гармонично вписывающиеся в окружающий ландшафт. В конце прогулки я порекомендую вам лучшие музеи, рестораны, парки и магазины сувениров, которые можно посетить, чтобы глубже узнать Красноярск и продолжить знакомство с его многогранной культурой. Важная информация: Экскурсия комбинированная, автомобильно-пешеходная. Форма одежды подбирается конкурсантами в зависимости от погоды.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь у Большого концертного зала
  • Проспект Мира
  • Драматический театр Пушкина
  • Самая старая в городе аптека
  • Дом Кино
  • Коммунальный мост - символ города с 10ти рублевой купюры
  • Площадь Революции
  • Памятник Святому Луке (В.Ф. Войно-Ясенецкому)
  • Органный зал
  • Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе
  • Октябрьский мост
  • Остров Татышев
  • Проспект Молокова (Деловой центр Красноярска)
  • Проспект имени газеты Красноярский рабочий
  • Центральный стадион
  • Лодочную станцию и маяк
Что включено
  • Услуги гида/n
Что не входит в цену
  • Питание
  • Вода
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсия комбинированная, автомобильно-пешеходная
  • Форма одежды для экскурсии подбирается экскурсантами в зависимости от погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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