Красноярск, как на ладони

Вы увидите город с высоты птичьего полёта, находясь на смотровой площадки рядом с часовней Параскевы Пятницы. Я покажу, где зарождался красноярский острог и откуда строился город, его первые улицы и дома. Расскажу про известную историческую личность — купца и мецената Н. Гадалова, сыгравшего важную роль в культурном и промышленном развитии приенисейской Сибири. Проедим по двум мостам: коммунальному и новому четвёртому. Увидим кинотеатр и торговые дома построенные купцом Н. Гадаловым.

Царь-рыба и набережная Дивногорска

Между Красноярском и Дивногорском мы сделаем остановку, чтобы увидеть живописные горы и Енисей со смотровой площадки, где построен памятник произведениям В. Астафьева. Затем заедем в Овсянку, где жил и творил писатель. Далее двинемся в сторону Дивногорска по серпантинной дороге вдоль Енисея. И это будет настоящее приключение. По всему пути нас будут сопровождать неповторимые горные пейзажи. И уже на набережной Дивногорска мы выйдем, чтобы поближе рассмотреть эти скальные шедевры природы.

Красноярская ГЭС, вторая по мощности в России

Посмотрим на электростанцию с разных ракурсов, сделаем красивые фото. Я расскажу какая в результате строительства ГЭС была допущена экологическая катастрофа, сколько было затоплено деревень и куда расселяли жителей.

Фан-парк "Бобровый лог и красноярские столбы.

На обратном пути мы посетим замечательное, всеми любимое место природный заповедник "Красноярские столбы", попадем мы туда поднявшись по канатно-кресельной дороге в фан-парке «Бобровый лог» и со смотровой площадки полюбуемся грядой природных скалистых массивов. Любители экстрима могут прокатиться на аттракционе "Родельбан"(американские горки по русски). В россии всего два таких аттракциона, в Сочи и Красноярске.