Красноярск, Дивногорск, ГЭС и фан-парк «Бобровый лог» столбы за один день

Я покажу вам Красноярск со знаменитой смотровой площадки на караульной горе, проедем по самой первой...

5
2 отзыва
Я покажу вам Красноярск со знаменитой смотровой площадки на караульной горе, проедем по самой первой построенной исторической улице.

По дороге в Дивногорск поднимемся на смотровую площадку Царь-рыба и увидим Енисей во всей его красе, посмотрим дом-музей В. Астафьева. Далее нас ждет наикрасивейшая набережная Дивногорска, с завораживающими горными пейзажами, посетим красноярскую ГЭС и двинемся к морю.
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и фан-парк «Бобровый лог» столбы за один день
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и фан-парк «Бобровый лог» столбы за один день
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и фан-парк «Бобровый лог» столбы за один день
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и фан-парк «Бобровый лог» столбы за один день
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и фан-парк «Бобровый лог» столбы за один день
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и фан-парк «Бобровый лог» столбы за один день
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и фан-парк «Бобровый лог» столбы за один день

Что вы увидите 🤩

  • Смотровую площадку у часовни
  • Историческую улицу Проспект мира
  • Смотровую площадку "Царь-рыба"
  • Дом-музей В. Астафьева
  • Набережную Дивногорска
  • Красноярскую ГЭС
  • Красноярские столбы
Красноярск, как на ладони
Вы увидите город с высоты птичьего полёта, находясь на смотровой площадки рядом с часовней Параскевы Пятницы. Я покажу, где зарождался красноярский острог и откуда строился город, его первые улицы и дома. Расскажу про известную историческую личность — купца и мецената Н. Гадалова, сыгравшего важную роль в культурном и промышленном развитии приенисейской Сибири. Проедим по двум мостам: коммунальному и новому четвёртому. Увидим кинотеатр и торговые дома построенные купцом Н. Гадаловым.
Царь-рыба и набережная Дивногорска
Между Красноярском и Дивногорском мы сделаем остановку, чтобы увидеть живописные горы и Енисей со смотровой площадки, где построен памятник произведениям В. Астафьева. Затем заедем в Овсянку, где жил и творил писатель. Далее двинемся в сторону Дивногорска по серпантинной дороге вдоль Енисея. И это будет настоящее приключение. По всему пути нас будут сопровождать неповторимые горные пейзажи. И уже на набережной Дивногорска мы выйдем, чтобы поближе рассмотреть эти скальные шедевры природы.
Красноярская ГЭС, вторая по мощности в России
Посмотрим на электростанцию с разных ракурсов, сделаем красивые фото. Я расскажу какая в результате строительства ГЭС была допущена экологическая катастрофа, сколько было затоплено деревень и куда расселяли жителей.
Фан-парк "Бобровый лог и красноярские столбы.
На обратном пути мы посетим замечательное, всеми любимое место природный заповедник "Красноярские столбы", попадем мы туда поднявшись по канатно-кресельной дороге в фан-парке «Бобровый лог» и со смотровой площадки полюбуемся грядой природных скалистых массивов. Любители экстрима могут прокатиться на аттракционе "Родельбан"(американские горки по русски). В россии всего два таких аттракциона, в Сочи и Красноярске.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандратный
8 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • проезд на канатно-кресельной дороге — 300 руб. (в обе стороны)
Место начала и завершения
ул. Александра Матросова, 2, отель Амакс
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 10:00

Елена Н.
Елена Н.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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