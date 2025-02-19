Групповая экскурсия «Обители и судьбы»

Откройте для себя духовное богатство и величие истории на экскурсии «Обители и судьбы».

Погрузитесь в атмосферу умиротворения в Свято-Успенском мужском монастыре и насладитесь живописными видами с Николаевской сопки. Это путешествие подарит вам глубокие впечатления и моменты внутренней гармонии.
Групповая экскурсия «Обители и судьбы»
Групповая экскурсия «Обители и судьбы»
Групповая экскурсия «Обители и судьбы»
Ближайшие даты:
19
фев26
фев5
мар12
мар19
мар26
мар2
апр
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Об экскурсии «Обители и судьбы»

Групповая экскурсия «Обители и судьбы» в Свято-Успенский мужской монастырь предоставляет уникальную возможность прикоснуться к духовному наследию и историческому богатству нашего края. Монастырь, утопающий в зелени, завораживает своей архитектурной красотой и атмосферой умиротворения. Здесь вы сможете ощутить силу веры, которая на протяжении веков объединяет людей.

Путешествие на Николаевскую сопку

Наша экскурсия продолжится на Николаевской сопке — потухшем вулкане, где находится живописная смотровая площадка. С этого места открывается захватывающий пейзаж, где природа соединяется с историей, а ветер приносит звуки прошлого. Вы сможете увидеть уменьшенную копию статуи Иисуса Христа, которая стала символом надежды и единства, и которая привлекает паломников и туристов.

Вдохновение и покой

Это место притяжения для всех, кто ищет внутренний покой и вдохновение. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, где история, культура и духовность сплетаются в единое целое, наполняя сердца светом и радостью. Откройте для себя завораживающий мир обителей и судьбы, которые когда-то придавали силы тысячам людей на их жизненном пути.

Важная информация

  • Экскурсия состоится при наборе группы от 4-х человек.

Каждую среду в 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Свято-Успенский мужской монастырь
  • Николаевская сопка
  • Статуи Иисуса Христа
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую среду в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Экскурсия состоится при наборе группы от 4-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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