Сплав по Енисею от Овсянки до Красноярска - это уникальная возможность насладиться природными красотами и получить новые навыки.
В течение двух часов участники преодолеют 12 км на пакрафте или байдарке, увидят
5 причин купить эту прогулку
- 🚣♂️ Спокойствие и гармония на воде
- 🏞️ Живописные виды скал и монастыря
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🛶 Обучение управлению пакрафтом и байдаркой
- 🌿 Безопасность с опытным инструктором
Что можно увидеть
- Скала Голубка
- Скала Караульный бык
- Свято-Успенский монастырь
Описание водной прогулки
На нашем маршруте:
- Скала Голубка. Название связано с формой: она напоминает силуэт птицы.
- Скала «Караульный бык» напротив села Овсянка. На восточной вершине раньше располагался сторожевой пост — караул.
- «Шалунин Бык» — скала на берегу Енисея, с которой открывается вид на реку и острова.
- Свято-Успенский монастырь — мужской монастырь Красноярской епархии Русской православной церкви. Основан в 1879 году.
Во время путешествия вы:
- Научитесь управлять пакрафтом и байдаркой.
- Узнаете, что такое фарватер, буй и остойчивость судна.
- Рассмотрите скалы Караульненского нагорья, которыми вдохновлялся сибирский писатель Виктор Астафьев, и село, в котором он жил.
- Разберётесь, как ходят суда на реке Енисей.
- Увидите с воды смотровую площадку «Царь-рыба».
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Красноярска до Овсянки на комфортабельном автомобиле Ford Transit или аналогичном, снаряжение для безопасного сплава, сопровождение дипломированного инструктора по водному туризму, инструктаж, групповая походная аптечка.
- Сплав длится два часа и проводится на одноместных лодках байдарочного типа — пакрафтах — и трёхместных байдарках.
- Программа подходит для взрослых и детей с 7 лет в сопровождении родителей.
- К участию не допускаются участники в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и люди весом более 120 кг.
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2200 ₽
|Ребенок до 18 лет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Свердловской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 627 туристов
Я организатор ярких эмоций! Моя компания проводит сплавы, походы, восхождения с 2021 года. Хочу, чтобы гости города познакомились с Красноярском по-максимуму, ведь у нас в Сибири очень много красивых мест. Моя квалифицированная команда позаботится о вашем отдыхе, и вам обязательно захочется вернуться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
К
Курбанов
31 авг 2025
Все было супер👍
Елена
13 июл 2025
Отличный сплав от Овсянки по Енисею, мы сплавлялись первый раз, все прошло на высоком уровне, позитивные парни, нам очень понравилось!!!! Рекомендую, не пожалеете точно!
Входит в следующие категории Красноярска
