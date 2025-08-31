Мои заказы

От Овсянки до Красноярска: сплав по Енисею на пакрафтах и байдарках

Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии, преодолевая 12 км по Енисею на пакрафте или байдарке. Увлекательное путешествие для всех возрастов
Сплав по Енисею от Овсянки до Красноярска - это уникальная возможность насладиться природными красотами и получить новые навыки.

В течение двух часов участники преодолеют 12 км на пакрафте или байдарке, увидят
скалы Голубка и Караульный бык, а также Свято-Успенский монастырь.

Путешествие подходит для взрослых и детей с 7 лет, обеспечивается безопасность и комфорт благодаря сопровождению опытного инструктора. Отличный выбор для тех, кто ищет спокойствие и новые впечатления на свежем воздухе

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🚣‍♂️ Спокойствие и гармония на воде
  • 🏞️ Живописные виды скал и монастыря
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🛶 Обучение управлению пакрафтом и байдаркой
  • 🌿 Безопасность с опытным инструктором
От Овсянки до Красноярска: сплав по Енисею на пакрафтах и байдарках© Иван
Ближайшие даты:
25
апр26
апр1
мая2
мая3
мая9
мая10
мая
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Скала Голубка
  • Скала Караульный бык
  • Свято-Успенский монастырь

Описание водной прогулки

На нашем маршруте:

  • Скала Голубка. Название связано с формой: она напоминает силуэт птицы.
  • Скала «Караульный бык» напротив села Овсянка. На восточной вершине раньше располагался сторожевой пост — караул.
  • «Шалунин Бык» — скала на берегу Енисея, с которой открывается вид на реку и острова.
  • Свято-Успенский монастырь — мужской монастырь Красноярской епархии Русской православной церкви. Основан в 1879 году.

Во время путешествия вы:

  • Научитесь управлять пакрафтом и байдаркой.
  • Узнаете, что такое фарватер, буй и остойчивость судна.
  • Рассмотрите скалы Караульненского нагорья, которыми вдохновлялся сибирский писатель Виктор Астафьев, и село, в котором он жил.
  • Разберётесь, как ходят суда на реке Енисей.
  • Увидите с воды смотровую площадку «Царь-рыба».

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из Красноярска до Овсянки на комфортабельном автомобиле Ford Transit или аналогичном, снаряжение для безопасного сплава, сопровождение дипломированного инструктора по водному туризму, инструктаж, групповая походная аптечка.
  • Сплав длится два часа и проводится на одноместных лодках байдарочного типа — пакрафтах — и трёхместных байдарках.
  • Программа подходит для взрослых и детей с 7 лет в сопровождении родителей.
  • К участию не допускаются участники в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и люди весом более 120 кг.
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый2200 ₽
Ребенок до 18 лет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Свердловской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 627 туристов
Я организатор ярких эмоций! Моя компания проводит сплавы, походы, восхождения с 2021 года. Хочу, чтобы гости города познакомились с Красноярском по-максимуму, ведь у нас в Сибири очень много красивых мест. Моя квалифицированная команда позаботится о вашем отдыхе, и вам обязательно захочется вернуться!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
Курбанов
31 авг 2025
Все было супер👍
Елена
Елена
13 июл 2025
Отличный сплав от Овсянки по Енисею, мы сплавлялись первый раз, все прошло на высоком уровне, позитивные парни, нам очень понравилось!!!! Рекомендую, не пожалеете точно!

