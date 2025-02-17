Пешком - по сопкам Левобережья в Красноярске (с фотосессией)

На пути через сопки к берегу Енисея нам встретятся смотровые площадки с великолепными видами на сибирские просторы, нетронутые леса на склонах, пещеры, где жили древние люди, православные храмы и монастырь.
Я познакомлю вас с геологической историей, проведу по низкому и высокому берегам Енисея, покажу панораму Торгашинского хребта и Красноярских Столбов.
Я познакомлю вас с геологической историей, проведу по низкому и высокому берегам Енисея, покажу панораму Торгашинского хребта и Красноярских Столбов.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
- Визит-центр экопарка «Гремячая Грива» и геологический музей под открытым небом с его огромными образцами пород — каменными глыбами, привезёнными из различных месторождений Красноярского края.
- Тропинки экопарка: мы прогуляемся по первозданному сибирскому лесу, остановимся на смотровых площадках и познакомимся с типичным ландшафтом окружающих город сопок.
- Пещерный лог, где в окружении скал гряды Долгая Грива находятся Монастырский грот и пещера Карман — мы их внимательно осмотрим.
- Посёлок Удачный: прогуляемся прямо по галечному берегу Енисея, с его прохладой и свежестью, любуясь пейзажами правого берега.
- Успенский мужской монастырь — красивейший исторический комплекс с церквями и Архиерейским домом, в котором проводятся выставки. Я пофотографирую вас в очаровательном саду, за которым бережно ухаживают монахи.
- Подъём на высокую террасу Енисея, или Красивый берег: здесь проложена экотропа. Вы окажетесь на непрерывной смотровой площадке — виды открываются потрясающие! Это уже территория Академгородка, здесь много научных институтов и царит особая атмосфера.
- Церковь Царственных Страстотерпцев и Новомучеников и Исповедников Российских — вы полюбуетесь её архитектурой и статуей Иисуса Христа. Здесь же, возле церкви, на высоком берегу Енисея, побываем на смотровых площадках с великолепными видами.
Организационные детали
- Маршрут средней сложности, длина 8 км, максимальный набор высоты 200 м, есть один подъём. Подходит физически активным людям. Требуется удобная нескользящая треккинговая обувь.
- Конец маршрута — автобусная остановка «Академгородок».
- Во время похода я вас пофотографирую — вы получите не менее 30 профессиональных фото.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автобусной остановке «Академия Биатлона»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 243 туристов
Путешественник из Красноярска, посетил более 70 стран и многие регионы России, специализируюсь на треккинге и хайкинге. Являюсь гидом-инструктором пеших и горных походов (в активе более 35 маршрутов), провожу авторские туры,Задать вопрос
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