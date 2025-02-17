Пешком - по сопкам Левобережья в Красноярске (с фотосессией)

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На пути через сопки к берегу Енисея нам встретятся смотровые площадки с великолепными видами на сибирские просторы, нетронутые леса на склонах, пещеры, где жили древние люди, православные храмы и монастырь.



Я познакомлю вас с геологической историей, проведу по низкому и высокому берегам Енисея, покажу панораму Торгашинского хребта и Красноярских Столбов.