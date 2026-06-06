Интерактивная экскурсия «Маленький принц» в AR-реальности (без гида)
Встретиться с героями Антуана де Сент-Экзюпери на улицах Красноярска
Что если бы Маленький принц, его роза и другие персонажи ожили и рассказали вам свои истории? Можно узнать прямо сейчас! Устанавливайте приложение и погружайтесь в дополненную реальность с цифровыми объектами, которые возникнут на фоне бульвара. На маршруте — арт-инсталляции, живописные виды реки. И, кстати, голодные уточки. Возьмите для них угощение, ведь забота о других — главный урок из книги.
Описание экскурсии
Жилой дом с видом на Енисей, который символизирует крошечную планету Принца с баобабами и вулканами. Именно отсюда Маленький принц отправиться в путь по другим планетам — геоточкам экскурсии.
У второго жилого дома вас встретит сам Маленький принц и расскажет историю о розе.
На уютном бульваре находится величественный трон Короля. Здесь монарх научит Принца ответственности.
На прогулке по бульвару вы встретите Честолюбца, обожающего восхищение. В AR-сцене вместе с персонажем поразмышляете о тщеславии и истинных ценностях.
Арт-объект «Бутылки». Маленький принц увидит Пьяницу, который объяснит, почему пьёт. Вы посмотрите забавную поучительную сценку о привычках и их последствиях.
У арт-объекта «Цифры» встретитесь с Бизнесменом. Он занят подсчётом звёзд, полагая их своей собственностью. В AR-режиме вы посмотрите, как ведётся учёт, и задумаетесь о смысле обладания и труда.
У следующего дома трудится Фонарщик, зажигая и гася фонарь каждую минуту. Время подумать о долге, рутине и верности своему делу.
МАФ «Глобус» — место встречи с Географом, который занят составлением карт и никогда не выходит из кабинета. Он расскажет о важности знаний, но признаётся, что не знаком с собственной планетой.
Скульптурная композиция «Маленький принц». Главный герой попрощается с вами и напомнит: «Зорко одно лишь сердце».
Организационные детали
Прогулка проходит без гида. Вам понадобится телефон с доступом в интернет
После бронирования я вышлю для оплаты оставшейся части стоимости QR-коду или номер телефона для перевода на счёт. После оплаты вы получите чек и pdf-инструкцию по установке приложения и запуска экскурсии, а также контакты для связи, если вам понадобится моя помощь
Доступ остаётся у вас навсегда. Маршрут можно проходить неограниченное количество раз, в любое удобное время
Как проходить виртуальную экскурсию
Вы получите инструкцию и персональный код для активации маршрута
Скачаете бесплатное приложение на свой телефон (оно доступно в App Store, Google Play или RuStore). Регистрация не требуется
Запустите экскурсию. На карте в приложении появятся все точки маршрута. Нажмёте на стартовую — и увидите, как на экране появятся виртуальные персонажи и анимация, наложенная на реальный мир
Во время просмотра сцен с дополненной реальностью можно фотографироваться вместе с виртуальными объектами — получаются очень необычные снимки!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Капитанской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
С 2018 года я вместе с командой единомышленников создаю уникальные интерактивные экскурсии по Красноярскому краю в дополненной реальности (AR). Благодаря современным технологиям история буквально оживает прямо на ваших глазах с читать дальшеуменьшить
помощью смартфона.
Наши экскурсии — это не просто аудиорассказы, а настоящее путешествие во времени с полным визуальным погружением. Дополненная реальность позволяет перенестись в разные эпохи, познакомиться с выдающимися личностями, увидеть, как менялся Красноярский край, и сравнить прошлое с современностью.
Представьте: вы гуляете по улицам города, а вокруг вас разворачиваются цифровые истории. Их сопровождают архивные и современные фотографии, анимация и 3D-объекты. Всё это дополняется аудиорассказами, которые раскрывают секреты и тайны нашего края.
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