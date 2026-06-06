Что если бы Маленький принц, его роза и другие персонажи ожили и рассказали вам свои истории? Можно узнать прямо сейчас! Устанавливайте приложение и погружайтесь в дополненную реальность с цифровыми объектами, которые возникнут на фоне бульвара. На маршруте — арт-инсталляции, живописные виды реки. И, кстати, голодные уточки. Возьмите для них угощение, ведь забота о других — главный урок из книги.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Жилой дом с видом на Енисей, который символизирует крошечную планету Принца с баобабами и вулканами. Именно отсюда Маленький принц отправиться в путь по другим планетам — геоточкам экскурсии.

У второго жилого дома вас встретит сам Маленький принц и расскажет историю о розе.

На уютном бульваре находится величественный трон Короля. Здесь монарх научит Принца ответственности.

На прогулке по бульвару вы встретите Честолюбца, обожающего восхищение. В AR-сцене вместе с персонажем поразмышляете о тщеславии и истинных ценностях.

Арт-объект «Бутылки». Маленький принц увидит Пьяницу, который объяснит, почему пьёт. Вы посмотрите забавную поучительную сценку о привычках и их последствиях.

У арт-объекта «Цифры» встретитесь с Бизнесменом. Он занят подсчётом звёзд, полагая их своей собственностью. В AR-режиме вы посмотрите, как ведётся учёт, и задумаетесь о смысле обладания и труда.

У следующего дома трудится Фонарщик, зажигая и гася фонарь каждую минуту. Время подумать о долге, рутине и верности своему делу.

МАФ «Глобус» — место встречи с Географом, который занят составлением карт и никогда не выходит из кабинета. Он расскажет о важности знаний, но признаётся, что не знаком с собственной планетой.

Скульптурная композиция «Маленький принц». Главный герой попрощается с вами и напомнит: «Зорко одно лишь сердце».

Организационные детали

Прогулка проходит без гида. Вам понадобится телефон с доступом в интернет

После бронирования я вышлю для оплаты оставшейся части стоимости QR-коду или номер телефона для перевода на счёт. После оплаты вы получите чек и pdf-инструкцию по установке приложения и запуска экскурсии, а также контакты для связи, если вам понадобится моя помощь

Доступ остаётся у вас навсегда. Маршрут можно проходить неограниченное количество раз, в любое удобное время

Как проходить виртуальную экскурсию