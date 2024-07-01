Р Равиль Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата Мероприятие прошло прошло замечательно)

Е Елена Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата Все прошло очень классно, и погода и коллектив и инструктора, все продуманно 👍 рекомендую всем, такой заряд эмоций и позитива)))) мы первый раз попробовали такой вид развлечения и вернёмся ещё

Д Дмитрий Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата Впервые попробовали отдых в таком формате. Очень красиво и интересно получилось, в нашей группе были категории всех групп возрастов, что говорит о гибкости уровня маршрута экскурсии. Рекомендую данную экскурсию для активного отдыха и для открытие новых пейзажей Енисея.

Л Лариса Травы в жизни сибиряка Замечательная экскурсия, очень интересный разносторонний рассказ - начиная от элементов ботаники/химии и заканчивая исторической справкой. Особенно понравилось чаепитие)

А Ангелина Травы в жизни сибиряка Благодарим Любовь за познавательную экскурсию. Это помогло нам проникнуть в атмосферу Сибири,в ее секреты бытия, в ее теплое сердце. Большое спасибо за чай!