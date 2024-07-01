1 чел.
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скидка
10%
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Дивногорску и окрестностям с посещением Красноярской ГЭС
Пройдите на байдарках от Дивногорска до Красноярска, практикуйте гвоздестояние и покорите скалу с виа феррата. Всё это за один день
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:15
6 июля в 09:15
7 июля в 09:15
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Травы в жизни сибиряка: экскурсия по зеленым уголкам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
Провести активный день на природе - на экскурсии из Красноярска (в группе)
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРавиль1 июля 2024Мероприятие прошло прошло замечательно)
- ЕЕлена1 июля 2024Все прошло очень классно, и погода и коллектив и инструктора, все продуманно 👍 рекомендую всем, такой заряд эмоций и позитива)))) мы первый раз попробовали такой вид развлечения и вернёмся ещё
- ДДмитрий1 июля 2024Впервые попробовали отдых в таком формате. Очень красиво и интересно получилось, в нашей группе были категории всех групп возрастов, что говорит о гибкости уровня маршрута экскурсии. Рекомендую данную экскурсию для активного отдыха и для открытие новых пейзажей Енисея.
- ЛЛариса10 июня 2024Замечательная экскурсия, очень интересный разносторонний рассказ - начиная от элементов ботаники/химии и заканчивая исторической справкой. Особенно понравилось чаепитие)
- ААнгелина6 сентября 2023Благодарим Любовь за познавательную экскурсию. Это помогло нам проникнуть в атмосферу Сибири,в ее секреты бытия, в ее теплое сердце. Большое спасибо за чай!
- ААнна22 июня 2023Удивительная, увлекательная прогулка в мир трав Сибири. Почерпнула много нового для себя, вдохновилась травами. Встретила единомышленников!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Уникальный опыт»
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