Уникальный опыт – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Красноярске, цены от 2 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
10%
Групповая
8 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Дивногорску и окрестностям с посещением Красноярской ГЭС
Пройдите на байдарках от Дивногорска до Красноярска, практикуйте гвоздестояние и покорите скалу с виа феррата. Всё это за один день
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:15
6 июля в 09:15
7 июля в 09:15
30002 700 за человека
Травы в жизни сибиряка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Травы в жизни сибиряка: экскурсия по зеленым уголкам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
Провести активный день на природе - на экскурсии из Красноярска (в группе)
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Равиль
    1 июля 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Мероприятие прошло прошло замечательно)
  • Е
    Елена
    1 июля 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Все прошло очень классно, и погода и коллектив и инструктора, все продуманно 👍 рекомендую всем, такой заряд эмоций и позитива)))) мы первый раз попробовали такой вид развлечения и вернёмся ещё
  • Д
    Дмитрий
    1 июля 2024
    Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
    Впервые попробовали отдых в таком формате. Очень красиво и интересно получилось, в нашей группе были категории всех групп возрастов, что говорит о гибкости уровня маршрута экскурсии. Рекомендую данную экскурсию для активного отдыха и для открытие новых пейзажей Енисея.
  • Л
    Лариса
    10 июня 2024
    Травы в жизни сибиряка
    Замечательная экскурсия, очень интересный разносторонний рассказ - начиная от элементов ботаники/химии и заканчивая исторической справкой. Особенно понравилось чаепитие)
  • А
    Ангелина
    6 сентября 2023
    Травы в жизни сибиряка
    Благодарим Любовь за познавательную экскурсию. Это помогло нам проникнуть в атмосферу Сибири,в ее секреты бытия, в ее теплое сердце. Большое спасибо за чай!
  • А
    Анна
    22 июня 2023
    Травы в жизни сибиряка
    Удивительная, увлекательная прогулка в мир трав Сибири. Почерпнула много нового для себя, вдохновилась травами. Встретила единомышленников!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Уникальный опыт»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сплав по Енисею, гвоздестояние и виа феррата
  2. Травы в жизни сибиряка
  3. Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июле 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 3 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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