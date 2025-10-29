Национальный парк "Красноярские Столбы" славится своими уникальными скалами, но "Дикие Столбы" остаются тайной для многих. Этот маршрут требует хорошей физической подготовки и опыта в пеших походах.
Участники пройдут 25 км по
Участники пройдут 25 км по
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные виды
- 🗿 Тайные тропы
- 📚 История и легенды
- 🏞 Фотогеничные места
- 🚶♂️ Активный отдых
Что можно увидеть
- Первый столб
- Второй столб
- Третий столб
- Четвёртый столб
- Перья
- Львиные Ворота
- Дед
- Близнецы
- Калчан
- Петушок
- Верблюд
- Манская Баба
- Манская Стенка
Описание экскурсии
Не просто прогулка
Данный маршрут можно отнести к физически сложным: для его прохождения потребуется хорошая подготовка, опыт пеших походов и максимально удобная обувь. Общая протяжённость — 25 км
- Первые 6,5 км мы пройдём вдоль ручья Лалетина до центрального района Столбов
- Двигаясь по туристическим тропам, посетим основные скалы этого региона: Первый столб, Второй, Третий, Четвёртый, Перья, Львиные Ворота и Дед
- Наша следующая цель — скалы Близнецы, Калчан, Петушок, Верблюд, Манская Баба и Манская Стенка. Чтобы добраться до них, мы плавно свернём за перевал и, иногда встречая спрятанные от любопытных глаз избы столбистов, доберёмся к этим отдалённым локациям
- Обратный маршрут пройдёт либо по той же тропе, либо по альтернативным (в зависимости от погоды и времени года)
История и легенды Столбов
По пути поговорим об истории национального парка и геологическом происхождении Столбов. Вы узнаете, как они зародились, что означает их название, когда и почему они стали популярны и в чём суть философии «столбизма». А ещё я расскажу об особенностях местных флоры и фауны и помогу найти самые удачные ракурсы для фотографий.
Организационные детали
- В отдалённых регионах Столбов есть различные тропы — как для новичков, так и для искушённых любителей пеших походов. Данный маршрут подойдёт для опытных туристов. Если не уверены в своих силах, можем придумать маршрут попроще. Даже если вы уже бывали на Столбах, обещаю вас удивить!
- Чтобы посетить самые отдалённые районы Столбов (они в этом маршруте не фигурируют), необходимо заказать разрешение. Заявка подаётся минимум за 2 суток, стоимость 300 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В заповеднике Столбы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 443 туристов
Мы команда из Красноярска, влюбленные в город и край. Наши знания мест впитывались с детства и подпитывались любопытством и жаждой узнать про родной край что-то новое. С удовольствием поможем вам влюбиться в наш город так же, как мы. Проводим поездки самостоятельно, не представляя какие-либо агентства, мы за личное комфортное общение.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артём
29 окт 2025
Увлекательное путешествие с интересным и грамотным гидом Александром прошло на «Ура!». Интересные факты и история возникновения завораживали. Будни и снежная погода (в горах) создало единение с природой, потому что желающих
Входит в следующие категории Красноярска
Похожие экскурсии из Красноярска
Индивидуальная
до 10 чел.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Однодневное путешествие в сердце Красноярского края, где величественные скалы и тайга создают незабываемую атмосферу
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
Путешествие в заповедник «Столбы» откроет перед вами уникальные природные достопримечательности и подарит незабываемые эмоции
Начало: В отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 850 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Центральные Столбы - путешествие в мир диковинных скал
Откройте для себя волшебное место Красноярска. Легенды, горная тайга и знаменитые скалы ждут вас на этом захватывающем маршруте
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.