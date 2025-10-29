Национальный парк "Красноярские Столбы" славится своими уникальными скалами, но "Дикие Столбы" остаются тайной для многих. Этот маршрут требует хорошей физической подготовки и опыта в пеших походах.Участники пройдут 25 км по

живописным тропам, исследуя такие скалы, как Первый столб, Перья и Львиные Ворота. Гиды расскажут об истории парка и философии столбизма, а также покажут лучшие места для фотографий. Это путешествие для тех, кто ищет настоящие приключения и хочет увидеть нечто большее, чем обычные туристы

Описание экскурсии

Не просто прогулка

Данный маршрут можно отнести к физически сложным: для его прохождения потребуется хорошая подготовка, опыт пеших походов и максимально удобная обувь. Общая протяжённость — 25 км

Первые 6,5 км мы пройдём вдоль ручья Лалетина до центрального района Столбов

Двигаясь по туристическим тропам, посетим основные скалы этого региона: Первый столб, Второй, Третий, Четвёртый, Перья, Львиные Ворота и Дед

Наша следующая цель — скалы Близнецы, Калчан, Петушок, Верблюд, Манская Баба и Манская Стенка. Чтобы добраться до них, мы плавно свернём за перевал и, иногда встречая спрятанные от любопытных глаз избы столбистов, доберёмся к этим отдалённым локациям

Обратный маршрут пройдёт либо по той же тропе, либо по альтернативным (в зависимости от погоды и времени года)

История и легенды Столбов

По пути поговорим об истории национального парка и геологическом происхождении Столбов. Вы узнаете, как они зародились, что означает их название, когда и почему они стали популярны и в чём суть философии «столбизма». А ещё я расскажу об особенностях местных флоры и фауны и помогу найти самые удачные ракурсы для фотографий.

