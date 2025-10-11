Индивидуальная
до 10 чел.
Травы в жизни сибиряка: экскурсия по зеленым уголкам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками
Начало: На Театральной площади
11 окт в 17:30
12 окт в 12:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Серебряный лог - к древней иконе на скале
Прогулка по экопарку «Гремячая грива» к загадочной иконе на Моховой скале. Узнайте легенды и насладитесь природой Красноярска
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Красноярску
Прогулка вдоль Енисея откроет тайны мостов и судоходства. Увлекательные истории и уникальные архитектурные детали ждут вас на каждом шагу
Начало: У речного вокзала
Завтра в 12:00
11 окт в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в октябре 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Красноярске на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 21 ⭐ отзыв, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь