Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Красноярске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Травы в жизни сибиряка
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Травы в жизни сибиряка: экскурсия по зеленым уголкам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками
Начало: На Театральной площади
11 окт в 17:30
12 окт в 12:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
В Серебряный лог - к древней иконе на скале
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
В Серебряный лог - к древней иконе на скале
Прогулка по экопарку «Гремячая грива» к загадочной иконе на Моховой скале. Узнайте легенды и насладитесь природой Красноярска
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия по набережной Красноярска: в путь по Енисею
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Красноярску
Прогулка вдоль Енисея откроет тайны мостов и судоходства. Увлекательные истории и уникальные архитектурные детали ждут вас на каждом шагу
Начало: У речного вокзала
Завтра в 12:00
11 окт в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.

