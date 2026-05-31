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М Марина Очень понравились прогулки, они действительно увлекательные и можно выбрать разную длительность и направления. Обслуживание на хорошем уровне, все удобно и приятно. Советую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Георгий Отлично провел время в путешествии, было очень удобно и вообще классно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Очень хороший сервис, выбор круизов большой, корабли разные и комфортные, персонал действительно знающий своё дело. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олег Уже не первый год выбираем только круизы этой компании. Обслуживание у них всегда на уровне, и сами суда отличные, внутри всегда аккуратно и чисто, без нареканий. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Антон Остались только приятные впечатления. Обслуживание действительно на хорошем уровне. Успели побывать на нескольких теплоходах, все экскурсии оказались увлекательными. Без сомнений советую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет