3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет

Вас ждет погружение в первозданную красоту Саянских гор с их скальными арками и панорамами Красноярска
Торгашинский хребет - жемчужина Красноярска, предлагающая 200 км уникальных скальных пейзажей. В ходе экскурсии вы увидите многообразие природных красот: от моховых покровов до арок и каньонов. Ваш гид поделится знаниями
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о геологических процессах, формировавших эти места. Экскурсия рассчитана на 4 часа активного пешихождения по маршруту в 11 км.

Мы обеспечим комфортный трансфер из центра Красноярска, а также подробно расскажем, что взять с собой для максимального комфорта.

Это приключение станет незабываемым опытом и позволит вам взглянуть на известные достопримечательности с новой стороны.

Маршрут подойдет как для опытных путешественников, так и для новичков в горном туризме, готовых к открытиям и приключениям в окружении величественной природы

5
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Невероятные пейзажи Саянских гор
  • 🏞 Уникальные виды заповедника «Столбы»
  • 🗺 Интересные геологические истории
  • 🚶‍♂️ Активный отдых на свежем воздухе
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии

Лучшее время для посещения

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дек
Лучшие месяцы для похода по Торгашинскому хребту - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для длительных пеших прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет

Что можно увидеть

  • Торгашинский хребет
  • Заповедник «Столбы»
  • Каньон горной реки Базаиха

Описание экскурсии

Поход по Саянским горам — незабываемое приключение

Будьте готовы к тому, что никаких удобств инфраструктуры и скамеечек по пути не будет. Но на эти жертвы охотно идут, потому что ради таких пейзажей можно выдержать еще не те испытания! Итак, за 4 часа мы пройдем 11 километров. По пути я расскажу о версиях относительно геологических процессов, приведших к образованию нынешней ландшафтной картины. И все время вас будут сопровождать виды разноцветных скал, покрытых мхом, арки природного происхождения и каньон горной реки Базаиха, скользящей далеко внизу серебристой лентой. Кроме того, отсюда вы взглянете с нового ракурса на заповедник «Столбы» и весь Красноярск.

Кому подойдет прогулка

Маршрут оптимален для людей с хорошей туристической спортивной подготовкой. Также есть интересные варианты и для тех, кто ни разу не ходил в горы, но хочет прикоснуться к заповедной природе. Все обсуждается индивидуально.

Организационные детали

  • Мы встречаемся в центре Красноярска и едем на общественном транспорте или личном авто (или такси) до нужной остановки. Проезд входит в стоимость экскурсии.
  • С собой нужно взять: термос с чаем и перекус, одежду по сезону, удобную обувь
  • Поход займет около 4-х часов — за это время мы пройдем около 11 км пешком

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке «Медицинский переулок»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2638 туристов
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал.
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Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход на Красноярские столбы. Организую многодневные поездки в Ергаки, по Хакасии, на Кутурчинское Белогорье и по многим другим местам Сибири. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть! Замечательная вещь, которую я совершил в жизни: проехал от дома до Монголии на велосипеде в одиночку.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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1
К
Приезжали с классом дочери в Красноярск по образовательному маршруту связанному с жизнью художника В. И. Сурикова, но решили разбавить академические заведения небольшим походом по местам природным, где собственно тоже бывал
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Суриков, так как мать его из Торгашино. Виды прекрасные, есть куда присесть отдохнуть, главное одеваться по погоде и обувь хорошую иметь. Алексей прекрасный рассказчик, детям с ним было интересно: и юмор уместный, и внимательность и ликбез по породам и много интересных историй, в общем все, что надо для подростков, спасибо!!!

Приезжали с классом дочери в Красноярск по образовательному маршруту связанному с жизнью художника В. И. Сурикова,
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Дмитрий
Отличная экскурсия по Торгашинскому хребту, гид Луиза очень внимательно подходит к прохождению маршрута, показывает все интересные и необычные места, следит за безопасностью и делает прекрасные фотографии.
Рассказ о сопках, скалах и окрестностях также был очень интересный. Отдельное спасибо за чай и прекрасную беседу во время экскурсии) Рекомендую!)))
Отличная экскурсия по Торгашинскому хребту, гид Луиза очень внимательно подходит к прохождению маршрута, показывает все интересные
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Ирина
Свою любовь к. Сибири наш гид Тимофей передал нам. Спасибо ему огромное за это! Всем рекомендуем. Окрестности Красноярска потрясающие))) а с организованным и знающим проводником - особенно)
Свою любовь к. Сибири наш гид Тимофей передал нам. Спасибо ему огромное за это! Всем рекомендуем.
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М
Алексей опытный путешественник с глубокими знаниями района. Буду планировать дальнейшие совместные маршруты
Алексей опытный путешественник с глубокими знаниями района. Буду планировать дальнейшие совместные маршруты
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Юрий
Уверенно рекомендую Алексея в качестве проводника. Для меня он идеальный гид)
Главное, Алексей очень любит природу родного края, постоянно в ней гуляет и очень много о ней знает. Его рассказы о
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геологии, истории, флоре и фауне этих мест не только познавательны, но и проникнуты огромной увлечённостью. Лично я в любой сфере стараюсь искать людей увлечённых предметом, потому что с ними не заскучаешь)
Алексей очень внимательный. Заранее в мессенджере мы с ним обсудили, что мне интересно посмотреть, и про что узнать. Маршрут и рассказ он подстроил под мой запрос.
Также с ним поговорили о путешествиях вообще, кто где бывал, о планах поездок… Всё это вроде бы не относится непосредственно к месту экскурсии, но живой разговор на близкие темы сделал прогулку ещё приятней.
Для меня, как человека, увлечённого фотографией, важно было, что Алексей нигде не подгонял, если я останавливался у "особенно фотогеничного" листочка или кустика, подсказывал удачные ракурсы и фотографировал меня на фоне потрясающих видов.
Особенным сюрпризом для меня было, что Алексей запас перекус на меня. Я совсем не ожидал, что на маршруте меня угостят травяным чаем, бутербродами и орешками (что было весьма кстати, потому что сам я о провизии не позаботился вообще…)
В итоге, если вам, как и мне нужен знающий, приятный в общении, спокойный и интеллигентный гид, то Алексей вам подойдёт однозначно.

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Игорь
Поход выходного дня по Торгашинскому хребту оставил приятные впечатления. В сопровождении гида Антона мы доехали до старта маршрута, находящегося практически в городской черте, и отправились вверх. Примерно на 200-й ступеньке
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я стал проклинать свою потрепанную спортивную форму и остро завидовать красноярцам, которые практически взбегали по ступенькам с маленькими детьми на плечах и престарелыми родителями под мышкой. Но открывающиеся с вершины виды Красноярска на западе и бескрайних Саян на востоке стоят того, чтобы немного напрячься. Очень рекомендую!

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