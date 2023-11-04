3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Невероятные пейзажи Саянских гор
- 🏞 Уникальные виды заповедника «Столбы»
- 🗺 Интересные геологические истории
- 🚶♂️ Активный отдых на свежем воздухе
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Торгашинский хребет
- Заповедник «Столбы»
- Каньон горной реки Базаиха
Описание экскурсии
Поход по Саянским горам — незабываемое приключение
Будьте готовы к тому, что никаких удобств инфраструктуры и скамеечек по пути не будет. Но на эти жертвы охотно идут, потому что ради таких пейзажей можно выдержать еще не те испытания! Итак, за 4 часа мы пройдем 11 километров. По пути я расскажу о версиях относительно геологических процессов, приведших к образованию нынешней ландшафтной картины. И все время вас будут сопровождать виды разноцветных скал, покрытых мхом, арки природного происхождения и каньон горной реки Базаиха, скользящей далеко внизу серебристой лентой. Кроме того, отсюда вы взглянете с нового ракурса на заповедник «Столбы» и весь Красноярск.
Кому подойдет прогулка
Маршрут оптимален для людей с хорошей туристической спортивной подготовкой. Также есть интересные варианты и для тех, кто ни разу не ходил в горы, но хочет прикоснуться к заповедной природе. Все обсуждается индивидуально.
Организационные детали
- Мы встречаемся в центре Красноярска и едем на общественном транспорте или личном авто (или такси) до нужной остановки. Проезд входит в стоимость экскурсии.
- С собой нужно взять: термос с чаем и перекус, одежду по сезону, удобную обувь
- Поход займет около 4-х часов — за это время мы пройдем около 11 км пешком
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Рассказ о сопках, скалах и окрестностях также был очень интересный. Отдельное спасибо за чай и прекрасную беседу во время экскурсии) Рекомендую!)))
Главное, Алексей очень любит природу родного края, постоянно в ней гуляет и очень много о ней знает. Его рассказы о