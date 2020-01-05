3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет

Подарить себе день эстетического восторга, который останется с вами на всю жизнь

Алексей
Задать вопрос
Алексей – ваш гид
Торгашинский хребет — определенно must-see в Красноярске, это 200 километров скальных пейзажей, окрашенных в скандинавские тона на сибирский манер.

Вы откроете новые ракурсы «Столбов», осознаете, как богаты пейзажами Саянские горы, и услышите о геологических версиях происхождения сказочных ландшафтов.
2999 ₽
2700 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на остановке «Медицинский переулок»
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет

Что вас ожидает

Поход по Саянским горам — незабываемое приключение
Будьте готовы к тому, что никаких удобств инфраструктуры и скамеечек по пути не будет. Но на эти жертвы охотно идут, потому что ради таких пейзажей можно выдержать еще не те испытания! Итак, за 4 часа мы пройдем 11 километров. По пути я расскажу о версиях относительно геологических процессов, приведших к образованию нынешней ландшафтной картины. И все время вас будут сопровождать виды разноцветных скал, покрытых мхом, арки природного происхождения и каньон горной реки Базаиха, скользящей далеко внизу серебристой лентой. Кроме того, отсюда вы взглянете с нового ракурса на заповедник «Столбы» и весь Красноярск.

Кому подойдет прогулка

Маршрут оптимален как для людей с хорошей туристической спортивной подготовкой, так и для тех, кто ни разу не ходил в горы, но хочет прикоснуться к заповедной природе.

Организационные детали

  • Мы встречаемся в центре Красноярска и едем на общественном транспорте (или такси) до нужной остановки. Проезд не входит в стоимость экскурсии.
  • С собой нужно взять: термос с чаем и перекус, одежду по сезону, удобную обувь.
  • Поход займет около 4-х часов — за это время мы пройдем около 11 км пешком.
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет
Путешествие по отрогам Саянских гор: Торгашинский хребет

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на остановке «Медицинский переулок».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Алексей
Алексей
Всем привет! Я путешественник из Красноярска. Побывал более чем в 20 странах мира, жил во Вьетнаме и Бразилии, путешествовал на велосипеде по Монголии. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, много раз ездил на Байкал. Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход в Красноярские столбы. Буду очень рад показать вам самое интересное, что у нас есть!
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Bячеслав
5 января 2020
Торгашинский хребет великолепен. Может вполне тягаться со "Столбами". Поход прошел под руководством проводника Гульнары. На вид хрупкая девушка, но обладает характером и всеми необходимыми знаниями и опытом для проведения подобных горных походов. Организовала заброску на маршрут, фотографирование и привал. B заключительной части маршрута даже был спуск на так любимых многими красноярцами ледянках.
27 сентября 2019
Это был замечательный поход, от которого осталось море положительных впечатлений и эмоций! Нам очень повезло, что мы выбрали экскурсию именно с Алексеем. Он провел нас не только по Торгашинскому хребту, так же в тот же день мы съездили в заповедник "Столбы", где вместе поднялись на Такмак, чтобы насладиться потрясающими видами. Алексей замечательный собеседник, с которым легко и интересно с первых минут общения. Он любит родные края, природу, путешествия, с интересом ведёт рассказ. Просто заряжает позитивом и энергией! Всем советуем)
3 сентября 2019
Впервые этим летом побывала в Сибири, и мне очень повезло оказаться на экскурсии у Алексея. Он по моему запросу изменил маршрут и мы посетили заповедник Столбы. Это невероятное место. Алексей очень интересный, душевный человек, он любит жизнь и со всей любовью относится к тому месту, где он родился и вырос. Мы поднимались на Столбы, и Алексей делал для меня захватывающие фотки. В этом месте я получила те впечатления, за которыми ехала в Красноярск. Это было круто. Очень рекомендую!

Алексей проводит ещё 2 экскурсии

Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказкуКрасноярские Столбы — на один день в таёжную сказкуКрасноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
скидка10%
4000 ₽
3600 за экскурсию
6 часов
17 отзывов
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
На один день я стану вашим проводником по самому вдохновляющему и загадочному месту Красноярского края — заповеднику «Столбы». Вы рассмотрите легендарные скалы Перья, Дед и Бабка, угостите орешками диких белок и бурундуков, зарядитесь энергией тайги и узнаете, как стать настоящим столбистом.
Красноярск: нетипичными тропами в черте городаКрасноярск: нетипичными тропами в черте городаКрасноярск: нетипичными тропами в черте города
скидка10%
1999 ₽
1800 за экскурсию
4 часа
Красавец Енисей, столбы-исполины, таёжные леса и живописные поселения
Природа, окружающая Красноярск, всё также великолепна, как и во времена, когда Дубенский со своим отрядом высадились здесь, на Красном яру. В пределах города много тайги и леса, до которых мы с вами доберёмся на автобусе. Наши живописные окрестности я покажу во всей красе. Мы посетим красивый высокий берег в Академгородке, а после — спустимся по горной тропе в посёлок Удачный и подойдём к самому Енисею в районе Свято—Успенского мужского монастыря.

Экскурсии по пригородам Красноярска

Живописное путешествие в ДивногорскЖивописное путешествие в ДивногорскЖивописное путешествие в Дивногорск
5750 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Насладиться видами Енисея, сибирской тайги и плотины Красноярской ГЭС на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю познакомится с миром настоящей Сибири: вы подышите свежим воздухом, погуляете по уютным улочкам Дивногорска и деревни Овсянка, полюбуетесь Енисеем и посетите рыбный рынок. А еще увидите знаменитую местную ГЭС и узнаете, как уживаются в наших краях человек и дикая природа.
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей КрасноярскаЗаповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей КрасноярскаЗаповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
6200 за экскурсию
3 часа
10 отзывов
Поездка в фанпарк «Бобровый лог» с посещением скалы Малый Такмак и сиенитового карьера
Заповедник «Столбы»? Легко! У данной поездки большие преимущества: это самая лёгкая и одна из красивейших по созерцанию окрестностей экскурсия. Мы предлагаем вам быстрый, простой и информативный вариант знакомства с Красноярским заповедником. Это займет не больше трех часов и не отнимет много сил!
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобилеПоездка в природный заповедник «Столбы» на автомобилеПоездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле
7500 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Насладиться красотой и богатством природы, подышать горным воздухом и надолго зарядиться бодростью
Я предлагаю совершить поход в уникальный, всемирно известный заповедник «Столбы» — насладиться красотой окружающей природы, подышать горным воздухом и надолго зарядиться бодростью. Это удивительное место расположено на Северо-Западных отрогах Восточных Саян, протянувшихся от Алтая до Забайкалья. Основной достопримечательностью заповедника являются скалы под названием «Столбы». Во время похода я расскажу вам о вулканическом происхождении скал, об их названиях, об истории, особенностях, о флоре и фауне заповедника.
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природыВосточные Столбы: мощь и красота красноярской природыВосточные Столбы: мощь и красота красноярской природы
1260 за экскурсию
4 часа
Живописное путешествие в мир удивительных скал, карьеров, лесов и чистого воздуха
Национальный парк Красноярские Столбы — «визитная карточка» края. Зачастую путешественники уделяют внимание только Центральным Столбам и незаслуженно обходят стороной Восточные. Мы покажем не самые известные, но от этого не менее прекрасные уголки парка и расскажем, что такое «столбизм» и кто такие «столбисты».

Выбирайте и другие экскурсии по Красноярску

ГастрономическиеНа автомобилеОбзорныеСо скидкойЗа городомПешкомВсеНеобычные маршрутыИндивидуальные