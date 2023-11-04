3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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геологии, истории, флоре и фауне этих мест не только познавательны, но и проникнуты огромной увлечённостью. Лично я в любой сфере стараюсь искать людей увлечённых предметом, потому что с ними не заскучаешь)

Алексей очень внимательный. Заранее в мессенджере мы с ним обсудили, что мне интересно посмотреть, и про что узнать. Маршрут и рассказ он подстроил под мой запрос.

Также с ним поговорили о путешествиях вообще, кто где бывал, о планах поездок… Всё это вроде бы не относится непосредственно к месту экскурсии, но живой разговор на близкие темы сделал прогулку ещё приятней.

Для меня, как человека, увлечённого фотографией, важно было, что Алексей нигде не подгонял, если я останавливался у "особенно фотогеничного" листочка или кустика, подсказывал удачные ракурсы и фотографировал меня на фоне потрясающих видов.

Особенным сюрпризом для меня было, что Алексей запас перекус на меня. Я совсем не ожидал, что на маршруте меня угостят травяным чаем, бутербродами и орешками (что было весьма кстати, потому что сам я о провизии не позаботился вообще…)

В итоге, если вам, как и мне нужен знающий, приятный в общении, спокойный и интеллигентный гид, то Алексей вам подойдёт однозначно.