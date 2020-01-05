3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Поход по Саянским горам — незабываемое приключение

Будьте готовы к тому, что никаких удобств инфраструктуры и скамеечек по пути не будет. Но на эти жертвы охотно идут, потому что ради таких пейзажей можно выдержать еще не те испытания! Итак, за 4 часа мы пройдем 11 километров. По пути я расскажу о версиях относительно геологических процессов, приведших к образованию нынешней ландшафтной картины. И все время вас будут сопровождать виды разноцветных скал, покрытых мхом, арки природного происхождения и каньон горной реки Базаиха, скользящей далеко внизу серебристой лентой. Кроме того, отсюда вы взглянете с нового ракурса на заповедник «Столбы» и весь Красноярск.

Кому подойдет прогулка

Маршрут оптимален как для людей с хорошей туристической спортивной подготовкой, так и для тех, кто ни разу не ходил в горы, но хочет прикоснуться к заповедной природе.