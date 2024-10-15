Любите пешие походы и горы, но время ограничено? Мы поможем вам покорить новую вершину за 1 день. Заберём из города и по живописному маршруту отвезём к подножию горы Аргыджек. Впереди — 3 часа неспешного восхождения в окружении бескрайних видов сибирской тайги. Только вы, опытный гид-инструктор и первозданная природа — идеальное комбо для вашего лучшего дня в Красноярске!

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Гора Аргыджек (высота 1523 м) находится всего в 2 часах езды от Красноярска. По пути вы увидите:

Нарву , где ежегодно проводят фестиваль Высоцкого

, где ежегодно проводят фестиваль Высоцкого Видовку с сюрпризом — качелями над обрывом и видом на Ману

— качелями над обрывом и видом на Ману Камень-памятник Высоцкому . Его установили в деревне Выезжий Лог в 1996 году

. Его установили в деревне Выезжий Лог в 1996 году Место, где снимался фильм «Хозяин Тайги» с участием Владимира Высоцкого и Виталия Золотухина

Само восхождение займёт около 3 часов. По пути расскажем о горе Аргыджек и истории Манского района. С вершины вам откроются завораживающие виды на Саяны. Отдохнём здесь, пофотографируемся и отправимся в обратный путь.

Организационные детали