Любите пешие походы и горы, но время ограничено? Мы поможем вам покорить новую вершину за 1 день. Заберём из города и по живописному маршруту отвезём к подножию горы Аргыджек. Впереди — 3 часа неспешного восхождения в окружении бескрайних видов сибирской тайги.
Только вы, опытный гид-инструктор и первозданная природа — идеальное комбо для вашего лучшего дня в Красноярске!
Только вы, опытный гид-инструктор и первозданная природа — идеальное комбо для вашего лучшего дня в Красноярске!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Гора Аргыджек (высота 1523 м) находится всего в 2 часах езды от Красноярска. По пути вы увидите:
- Нарву, где ежегодно проводят фестиваль Высоцкого
- Видовку с сюрпризом — качелями над обрывом и видом на Ману
- Камень-памятник Высоцкому. Его установили в деревне Выезжий Лог в 1996 году
- Место, где снимался фильм «Хозяин Тайги» с участием Владимира Высоцкого и Виталия Золотухина
Само восхождение займёт около 3 часов. По пути расскажем о горе Аргыджек и истории Манского района. С вершины вам откроются завораживающие виды на Саяны. Отдохнём здесь, пофотографируемся и отправимся в обратный путь.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из Красноярска и обратно на комфортабельном автомобиле Haval Jolion 2024 года (около 400 км туда-обратно) и услуги гида
- Обед в стоимость не входит (по желанию можем заехать в кафе), рекомендуем взять с собой чай в термосе и перекус
- Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет. Специальная физическая подготовка не требуется
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маруся — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 37 туристов
Руководитель и основатель туристического клуба. Люблю создавать программы, которые запоминаются и остаются в сердцах путешественников навсегда. Прошла обучение в институте гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE для того, чтобы удивлять наших путешественников гастрономическими изысками. Организовываю путешествия по России, а также с удовольствием покажу вам замечательный город Красноярск.Задать вопрос
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