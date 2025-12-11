Индивидуальная
до 4 чел.
Маленький большой мир: в Красноярские Столбы
Откройте для себя все главные локации Красноярских Столбов за полдня. Насладитесь свежим хвойным воздухом и панорамными видами, которые запомнятся надолго
Начало: В центре Красноярска
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие к вершине Такмак: живописные виды и легенды Столбов
Встречайте удивительный мир Столбов и скалы Такмак, где каждый шаг открывает новые горизонты
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Сувенир из Красноярска: расписать футболку или шопер своими руками
Три часа творчества в уютной студии - и у вас в руках окажется вещь с особой историей
Начало: Центр красноярска, рядом с Красной площадью
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в декабре 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Красноярске на 2025 год для иностранцев, 62 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль