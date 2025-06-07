Вас ожидает увлекательная экскурсия, во время которой вы подниметесь по канатной дороге на высоту 300 метров, осмотрите живописные смотровые площадки с видами на город и панораму Такмаковского района заповедника «Столбы».
Великолепные виды, уникальная растительность и осмотр сиенитового карьера — наше приключение будет необычным!
Великолепные виды, уникальная растительность и осмотр сиенитового карьера — наше приключение будет необычным!
Ближайшие даты:7
июн
Время начала: 10:00
Описание водной прогулкиКрасноярские Столбы — одно из самых удивительных и живописных мест в России, привлекающее туристов со всего мира своей красотой и уникальностью. Эти гранитные останцы являются настоящим природным чудом. Одним из самых популярных маршрутов экскурсий на Столбы является поход на Малый Такмак. Это небольшая, но живописная скала, откуда открывается потрясающий вид на скалы национального парка, а также на сам Красноярск и окружающий ландшафт. Прогулка по вершине Малого Такмака позволяет насладиться красотой природы, а также увидеть Столбы с необычного ракурса. В рамках экскурсии мы также посетим сиенитовый карьер — восточный вход Столбов, где можно узнать об истории добычи природного камня и его использовании в строительстве. Здесь можно увидеть огромные блоки сиенита, попить родниковой воды и просто насладиться тишиной. Важная информация:
- Обратите внимание! Экскурсия состоится при наборе группы от 3 человек!
- В стоимость НЕ входят билеты на канатную дорогу.
По субботам в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фанпарк «Бобровый лог»
- Нацпарк «Красноярские Столбы»
- Скала Малый Такмак
- Сиенитовый карьер
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу: 800 руб. /чел - взрослый, 550 руб. /чел. - детский
Место начала и завершения?
Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек
- В стоимость НЕ входят билеты на канатную дорогу (800 руб. /чел - взрослый и 550 руб. /чел. - детский)
- Продолжительность 2-3 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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