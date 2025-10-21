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кормили бурундуков и птиц, сделали вагон фото. очень волновалась перед экскурсией, но Алексей всегда на связи, ответил на все вопросы, подсказал, что взять с собой. поднимались на скалы,впечатления непередаваемые, такая красота сверху открывается словами не описать. до скал обалденная природа и родники, и грибы,цветы,деревья,а какой воздух… Алексей на контроле держал время, т. к. у нас был поезд, но это ничуть не повлияло. Прошли очень много (конечно хотелось больше). Естественно, ноги с непривычки устали, но усталость приятная. Подготовленному человеку вообще здорово. Кто не был очень рекомендую. Можно подобрать под ваш уровень и время и маршрут. Потраченное время и финансы окупятся стократ, а уж ваши эмоции тем более ничем не купить и они останутся с вами навсегда. Спасибо Алексей за чудесно проведенное время 👏👍❤