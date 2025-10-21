На один день вы окажетесь в самом вдохновляющем и загадочном месте Красноярского края — заповеднике «Столбы». Вы рассмотрите и прикоснетесь к легендарным скалам: Перья, Дед и Бабка. Также мы с
Описание экскурсииТрекинг к легендарным столбам Из центра Красноярска мы доберемся до входа в заповедник и отправимся исследовать экологические тропы. Вы увидите величественные скалы, устремляющиеся в небо, рассмотрите их причудливые формы и узнаете, как получили свои названия известные столбы Дед, Бабка, Первый столб, Второй столб и визитная карточка заповедника — Перья. Я расскажу об истории освоения этих земель, об особенностях некоторых столбов, а также об уникальном явлении столбизма: его философии, истоках и досуге настоящего столбиста. Важная информация • Надевайте одежду по погоде и удобную обувь.
- Маршрут оптимален как для людей с хорошей туристической спортивной подготовкой, так и для тех, кто ни разу не ходил в горы, но хочет прикоснуться к заповедной природе.
- Маршрут может быть скорректирован, также возможно организовать ночевку в заповеднике.
Все дни недели 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Все самые знаковые скалы: Перья
- Дед
- И другие
Что включено
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры
Место начала и завершения?
Ул. Перенсона, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Встретились, как договаривались. Прошли 17 км за 6,5 часов. Экскурсовод все интересно рассказал, показывал на птичек, показывал фото животных, которые тут встречал. Отвечал на вопросы. Рассказывал легенды и истории. Все время интересовался темпом, насколько комфортно, нужны ли паузы или идём дальше. Залезли на пару скал, чтобы полюбоваться видами. Осталась довольна
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Е
Спасибо большое за приятно проведенное, познавательное, трепетное к природе время экскурсоводу Руслану. Мы с ним ходили на Столбы. Я честно говоря, в ауте от экскурсии. Мы забирались с ним на
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В
Замечательный экскурсовод Алексей. Первый раз на столбах, но куча эмоций. сразу видно, что любит свою работу. с большим вниманием к нам,много знает, очень интересно и живо рассказывает. прошли много скал,
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А
23 августа 2024 года наша команда из 6 человек поучаствовала в данной экскурсии в парк Красноярские столбы. Нашим гидом был Руслан. Нам с ним очень повезло! Он нас не гнал
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М
25 мая ходила на экскурсию с Ариной, но не на Столбы, тк они закрыты были, а на Торгашинский хребет. Прогулка мне очень понравилась. Я не привыкла к таким физическим нагрузкам,
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Е
Посетили экскурсию "Таежная сказка заповедника Столбы" с гидом Алексеем и остались очень довольны! Много полезной и нужной информации. В соответствии с нашей физической подготовкой Алексей выбрал нам оптимальный маршрут)) немного
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