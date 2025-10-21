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Таежная сказка заповедника Столбы

На машине до вдохновляющего места: экскурсия в заповедник Столбы из Красноярска
На один день вы окажетесь в самом вдохновляющем и загадочном месте Красноярского края — заповеднике «Столбы». Вы рассмотрите и прикоснетесь к легендарным скалам: Перья, Дед и Бабка. Также мы с
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вами забредем в дикие места заповедника, подальше от толп туристов.

Вы угостите орешками диких белок и бурундуков, зарядитесь энергией тайги и узнаете, как стать настоящим столбистом.

Я очень люблю Столбы и готов поделиться с вами этой любовью, передать чувство причастности к чему-то большему и важному.

5
69 отзывов
Таежная сказка заповедника Столбы
Таежная сказка заповедника Столбы
Таежная сказка заповедника Столбы

Описание экскурсии

Трекинг к легендарным столбам Из центра Красноярска мы доберемся до входа в заповедник и отправимся исследовать экологические тропы. Вы увидите величественные скалы, устремляющиеся в небо, рассмотрите их причудливые формы и узнаете, как получили свои названия известные столбы Дед, Бабка, Первый столб, Второй столб и визитная карточка заповедника — Перья. Я расскажу об истории освоения этих земель, об особенностях некоторых столбов, а также об уникальном явлении столбизма: его философии, истоках и досуге настоящего столбиста. Важная информация • Надевайте одежду по погоде и удобную обувь.
  • Маршрут оптимален как для людей с хорошей туристической спортивной подготовкой, так и для тех, кто ни разу не ходил в горы, но хочет прикоснуться к заповедной природе.
  • Маршрут может быть скорректирован, также возможно организовать ночевку в заповеднике.

Все дни недели 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Все самые знаковые скалы: Перья
  • Дед
  • И другие
Что включено
  • Экскурсия
Что не входит в цену
  • Питание
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Ул. Перенсона, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
Встретились, как договаривались. Прошли 17 км за 6,5 часов. Экскурсовод все интересно рассказал, показывал на птичек, показывал фото животных, которые тут встречал. Отвечал на вопросы. Рассказывал легенды и истории. Все время интересовался темпом, насколько комфортно, нужны ли паузы или идём дальше. Залезли на пару скал, чтобы полюбоваться видами. Осталась довольна
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Е
Спасибо большое за приятно проведенное, познавательное, трепетное к природе время экскурсоводу Руслану. Мы с ним ходили на Столбы. Я честно говоря, в ауте от экскурсии. Мы забирались с ним на
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верхушки скал, куда я бы сама не полезла. Он рассказал мне несколько легенд, историй происхождения названий географических мест Красноярска, о которых я бы даже не догадалась. Спасибо Вам, Руслан. С Вашей помощью, туристы остаются под большим впечатлением от увиденного. Я - в восторге от природы Красноярска, размеров скал, благоустройства заповедника. Рекомендую всем посетить Столбы Красноярска в сопровождении Руслана!

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В
Замечательный экскурсовод Алексей. Первый раз на столбах, но куча эмоций. сразу видно, что любит свою работу. с большим вниманием к нам,много знает, очень интересно и живо рассказывает. прошли много скал,
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кормили бурундуков и птиц, сделали вагон фото. очень волновалась перед экскурсией, но Алексей всегда на связи, ответил на все вопросы, подсказал, что взять с собой. поднимались на скалы,впечатления непередаваемые, такая красота сверху открывается словами не описать. до скал обалденная природа и родники, и грибы,цветы,деревья,а какой воздух… Алексей на контроле держал время, т. к. у нас был поезд, но это ничуть не повлияло. Прошли очень много (конечно хотелось больше). Естественно, ноги с непривычки устали, но усталость приятная. Подготовленному человеку вообще здорово. Кто не был очень рекомендую. Можно подобрать под ваш уровень и время и маршрут. Потраченное время и финансы окупятся стократ, а уж ваши эмоции тем более ничем не купить и они останутся с вами навсегда. Спасибо Алексей за чудесно проведенное время 👏👍❤

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А
23 августа 2024 года наша команда из 6 человек поучаствовала в данной экскурсии в парк Красноярские столбы. Нашим гидом был Руслан. Нам с ним очень повезло! Он нас не гнал
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по времени, рассказывал массу интересных вещей о столбах и природе Красноярска, всегда положительно реагировал на наши просьбы. Даже немного раздвинул нашу программу и мы увидели ещё один столб.
Руслан нас подзадаривал, веселил, когда сил осталось мало. Очень впечатлила нас встреча с известнейшим столбиком земли русской - Андреем Андроновичем! Всём рекомендуем эту экскурсию. Не пожалеете.
Столбы осилит идущий!!!

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М
25 мая ходила на экскурсию с Ариной, но не на Столбы, тк они закрыты были, а на Торгашинский хребет. Прогулка мне очень понравилась. Я не привыкла к таким физическим нагрузкам,
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но иногда надо делать над собой усилие.
Арина-молодец. Рассказала много интересного. И образование в рассказе Арины чувствуется. Вообще широкий кругозор. Про бабочек, птичек рассказала. Мне всегда интересно узнать происхождение. Арина, как геолог, подробно и наглядно рассказала откуда горы в этих местах. Цветочки с горы привезла-посадила. Хочу, чтобы прижились. Арина, спасибо большое!!! Удачи Вам!!!

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Е
Посетили экскурсию "Таежная сказка заповедника Столбы" с гидом Алексеем и остались очень довольны! Много полезной и нужной информации. В соответствии с нашей физической подготовкой Алексей выбрал нам оптимальный маршрут)) немного
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даже полазили по камням) но все было безопасно. По пути было интересное общение на разные темы, никакого дискомфорта, сразу присутствовала лёгкость. А ещё нам подсказывал интересные кадры для фотографий. Очень позитивные впечатления и море красивых фото!!! Леша, огромная благодарность за твою внимательность, заботу и доброту!!!! Евгения и Кристина.

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